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  • «Тулуза» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2025

«Тулуза» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2025

2 ноября 2025, 18:05
Тулуза
02.11.2025, воскресенье, 19:15
Франция. Лига 1, 11 тур
0 : 0
Завершен
Гавр
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
16
Гийом Ресте
ВР
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
2
Расмус Николайсен
(К) ЦЗ
6
Дайанн Метали
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
23
Кристиан Кассерес
ЦП
21
Марио Сауэр
АП
15
Арон Доннум
ПВ
9
Франк Магри
ЦФ
19
Эмерсонн
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мартинес
Гавр
1
Диав Мори
ВР
28
Янис Зуауи
ЛЗ
12
Аруна Санганте
(К) ЦЗ
4
Готье Льорис
ЦЗ
15
Аюму Секо
ЦЗ
77
Лоик Него
ПЗ
22
Исса Сумаре
ЛВ
7
Абдулайе Туре
ОП
8
Яссин Кехта
ЦП
30
Рассул Ндиайе
ЦП
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дигар
Тулуза
1
Кьетил Хауг
ВР
5
Сени Кумбасса
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
6
Алексис Восса
ЦП
17
Абу Франсис
АП
11
Ноа Эджума
ПВ
22
Рафик Мессали
ПВ
9
Сантьяго Идальго
ЦФ
7
Хулиан Виньоло
ЦФ
Гавр
77
Лионель М'Паси
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
4
Этьен Юте-Кинкуэ
ЦЗ
29
Стефан Загаду
ЦЗ
13
Фоде Дукуре
ПЗ
26
Саймон Эбоног
ЦП
7
Юнес Намли
ЦП
27
Годсон Кьереме
ЦП
30
Реда Хадра
ЦФ
4-1-3-2
16
Ресте
4
Крессуэлл
2
Николайсен
6
Метали
19
Сидибе
23
Кассерес
34
Гбоу
21
Сауэр
15
Доннум
19
Эмерсонн
9
Магри
3-3-2-1-1
1
Мори
12
Санганте
4
Льорис
15
Секо
77
Него
7
Туре
28
Зуауи
8
Кехта
30
Ндиайе
22
Сумаре
10
Мамбимби
6
Метали
12
Каманци
12
Каманци
6
Метали
21
Сауэр
6
Восса
6
Восса
21
Сауэр
9
Магри
11
Эджума
11
Эджума
9
Магри
28
Зуауи
3
Делен
3
Делен
28
Зуауи
8
Кехта
26
Эбоног
26
Эбоног
8
Кехта
10
Мамбимби
30
Хадра
30
Хадра
10
Мамбимби
Остались в запасе
Тулуза
Гавр
1
Кьетил Хауг
ВР
5
Сени Кумбасса
ЦЗ
17
Абу Франсис
АП
22
Рафик Мессали
ПВ
9
Сантьяго Идальго
ЦФ
7
Хулиан Виньоло
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мартинес
77
Лионель М'Паси
ВР
4
Этьен Юте-Кинкуэ
ЦЗ
29
Стефан Загаду
ЦЗ
13
Фоде Дукуре
ПЗ
7
Юнес Намли
ЦП
27
Годсон Кьереме
ЦП
Главный тренер
Дидье Дигар
Остались в запасе
1
Кьетил Хауг
ВР
5
Сени Кумбасса
ЦЗ
17
Абу Франсис
АП
22
Рафик Мессали
ПВ
9
Сантьяго Идальго
ЦФ
7
Хулиан Виньоло
ЦФ
Остались в запасе
77
Лионель М'Паси
ВР
4
Этьен Юте-Кинкуэ
ЦЗ
29
Стефан Загаду
ЦЗ
13
Фоде Дукуре
ПЗ
7
Юнес Намли
ЦП
27
Годсон Кьереме
ЦП
Главный тренер
Карлес Мартинес
Главный тренер
Дидье Дигар
Статистика матча Тулуза - Гавр
1
3
Всего ударов по воротам
19
9
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
10
2
Нарушения
12
14
Офсайды
0
2
Количество передач
338
427
Сейвы
3
2
Точность передач %
76
81
Удары мимо ворот
11
4
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
16
4
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
1.11
1.3
xGP (предотвращенные голы)
0.26
0.26

Смотреть прямую трансляцию матча «Тулуза» против «Гавра», 11-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 ноября в 19:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тулуза»«Гавр»

«Тулуза» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Гавр Тулуза
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