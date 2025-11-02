02.11.2025, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 11 тур
Испания. Примера, 11 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Алавес
Алавес
4-3-1-2
1
Сивера
3
Энрикес
17
Кастро
33
Парада
14
Теналья
30
Калебе
8
Бланко
10
Аленья
4
Суарес
11
Мартинес
15
Бойе
3-1-2-3-1
13
Дмитрович
22
Санчес
6
Кабрера
16
Ридель
20
Ромеро
10
Лосано
8
Экспозито
23
Рока
17
Каррерас
11
Милья
19
Кике
3
Энрикес
23
Бенавидес
23
Бенавидес
3
Энрикес
11
Мартинес
6
Гевара
6
Гевара
11
Мартинес
4
Суарес
19
Ибаньес
19
Ибаньес
4
Суарес
10
Аленья
21
Реббах
21
Реббах
10
Аленья
30
Калебе
7
Висенте
7
Висенте
30
Калебе
10
Лосано
4
Гонсалес
4
Гонсалес
10
Лосано
22
Санчес
23
Эль-Хилали
23
Эль-Хилали
22
Санчес
19
Кике
11
Террац
11
Террац
19
Кике
23
Рока
24
Долан
24
Долан
23
Рока
17
Каррерас
9
Фернандес
9
Фернандес
17
Каррерас
Остались в запасе
Алавес
Эспаньол
1
Рауль Фернандес
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
30
Carlos Ballestero
ЦЗ
18
Хон Гуриди
ЦП
9
Мариано Диас
ЦФ
29
Diego Morcillo
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
30
Поль Тристан
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
12
Мигель Рубио
ЦЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
18
Чарльз Пикель
ОП
28
Хави Эрнандес
ЦП
Главный тренер
Маноло Гонсалес
Остались в запасе
1
Рауль Фернандес
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
30
Carlos Ballestero
ЦЗ
18
Хон Гуриди
ЦП
9
Мариано Диас
ЦФ
29
Diego Morcillo
ЦФ
Остались в запасе
30
Поль Тристан
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
12
Мигель Рубио
ЦЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
18
Чарльз Пикель
ОП
28
Хави Эрнандес
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Главный тренер
Маноло Гонсалес
Статистика матча Алавес - Эспаньол
3
1
2
Всего ударов по воротам
13
17
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
1
6
Нарушения
15
12
Офсайды
0
1
Количество передач
472
369
Сейвы
1
2
Точность передач %
83
79
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
3
9
Удары из пределов штрафной
9
12
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
1.43
1.13
xGP (предотвращенные голы)
-0.14
-0.14
Смотреть прямую трансляцию матча «Алавес» против «Эспаньола», 11-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 ноября в 18:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Алавес» – «Эспаньол»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»