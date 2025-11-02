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  • «Алавес» – «Эспаньол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2025

«Алавес» – «Эспаньол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2025

2 ноября 2025, 17:05
Алавес
02.11.2025, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 11 тур
2 : 1
Завершен
Эспаньол
5' Д. Суарес 40' Л. Бойе
56' Р. Фернандес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
33
Виктор Парада
ЛЗ
3
Юссеф Энрикес
ЛЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
30
Калебе
ЦП
8
Антонио Бланко
(К) ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
4
Денис Суарес
АП
15
Лукас Бойе
ЦФ
11
Тони Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Эспаньол
13
Марко Дмитрович
ВР
20
Карлос Ромеро
ЛАЗ
16
Клеменс Ридель
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
(К) ЦЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
11
Пере Милья
ЛВ
10
Поль Лосано
ЦП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
17
Жофре Каррерас
ПВ
23
Антониу Рока
ПВ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Маноло Гонсалес
Алавес
1
Рауль Фернандес
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
30
Carlos Ballestero
ЦЗ
21
Абде Реббах
ЛВ
23
Карлос Бенавидес
ОП
18
Хон Гуриди
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
19
Пабло Ибаньес
ЦП
7
Карлос Висенте
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
29
Diego Morcillo
ЦФ
Эспаньол
30
Поль Тристан
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
12
Мигель Рубио
ЦЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
11
Рамон Террац
ОП
18
Чарльз Пикель
ОП
28
Хави Эрнандес
ЦП
24
Тирис Долан
ПВ
9
Роберто Фернандес
ЦФ
4-3-1-2
1
Сивера
3
Энрикес
17
Кастро
33
Парада
14
Теналья
30
Калебе
8
Бланко
10
Аленья
4
Суарес
11
Мартинес
15
Бойе
3-1-2-3-1
13
Дмитрович
22
Санчес
6
Кабрера
16
Ридель
20
Ромеро
10
Лосано
8
Экспозито
23
Рока
17
Каррерас
11
Милья
19
Кике
3
Энрикес
23
Бенавидес
23
Бенавидес
3
Энрикес
11
Мартинес
6
Гевара
6
Гевара
11
Мартинес
4
Суарес
19
Ибаньес
19
Ибаньес
4
Суарес
10
Аленья
21
Реббах
21
Реббах
10
Аленья
30
Калебе
7
Висенте
7
Висенте
30
Калебе
10
Лосано
4
Гонсалес
4
Гонсалес
10
Лосано
22
Санчес
23
Эль-Хилали
23
Эль-Хилали
22
Санчес
19
Кике
11
Террац
11
Террац
19
Кике
23
Рока
24
Долан
24
Долан
23
Рока
17
Каррерас
9
Фернандес
9
Фернандес
17
Каррерас
Остались в запасе
Алавес
Эспаньол
1
Рауль Фернандес
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
30
Carlos Ballestero
ЦЗ
18
Хон Гуриди
ЦП
9
Мариано Диас
ЦФ
29
Diego Morcillo
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
30
Поль Тристан
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
12
Мигель Рубио
ЦЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
18
Чарльз Пикель
ОП
28
Хави Эрнандес
ЦП
Главный тренер
Маноло Гонсалес
Остались в запасе
1
Рауль Фернандес
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
30
Carlos Ballestero
ЦЗ
18
Хон Гуриди
ЦП
9
Мариано Диас
ЦФ
29
Diego Morcillo
ЦФ
Остались в запасе
30
Поль Тристан
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
12
Мигель Рубио
ЦЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
18
Чарльз Пикель
ОП
28
Хави Эрнандес
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Главный тренер
Маноло Гонсалес
Статистика матча Алавес - Эспаньол
3
1
2
Всего ударов по воротам
13
17
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
1
6
Нарушения
15
12
Офсайды
0
1
Количество передач
472
369
Сейвы
1
2
Точность передач %
83
79
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
3
9
Удары из пределов штрафной
9
12
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
1.43
1.13
xGP (предотвращенные голы)
-0.14
-0.14

Смотреть прямую трансляцию матча «Алавес» против «Эспаньола», 11-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 ноября в 18:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Алавес» – «Эспаньол»

«Алавес» – «Эспаньол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Эспаньол Алавес
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