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  • «Бавария» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2025

«Бавария» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2025

1 ноября 2025, 19:20
Бавария
01.11.2025, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
3 : 0
Завершен
Байер
25' С. Гнабри 31' Н. Джексон 44' Л. Баде (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
(К) ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
7
Леннарт Карл
АП
34
Том Бишоф
АП
7
Серж Гнабри
ПВ
11
Николас Джексон
ПВ
Главный тренер
Венсан Компани
Байер
1
Марк Флеккен
ВР
4
Джарел Куанса
ЦЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
13
Артур
ПЗ
8
Роберт Андрих
(К) ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
30
Клаудио Эчеверри
АП
14
Патрик Шик
ЦФ
17
Эрнест Поку
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Бавария
40
Йонас Урбиг
ВР
44
Йосип Станишич
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
14
Луис Диас
ЛВ
45
Александар Павлович
ОП
17
Майкл Олисе
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
27
Уисдом Майк
ЦФ
Байер
28
Янис Бласвих
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
27
Jeremiah Mensah
ЦП
29
Элисс Бен-Сегир
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
30
Ибрагим Маза
ЦФ
35
Кристиан Кофане
ЦФ
16
Алехо Сарко
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Нойер
22
Геррейру
4
Та
3
Мин-Джэ
6
Киммих
27
Лаймер
27
Горецка
7
Карл
34
Бишоф
11
Джексон
7
Гнабри
3-2-2-1-2
1
Флеккен
5
Баде
12
Тапсоба
24
Белосян
13
Артур
4
Куанса
8
Андрих
24
Гарсия
30
Эчеверри
17
Поку
14
Шик
27
Лаймер
23
Боэ
23
Боэ
27
Лаймер
22
Геррейру
45
Павлович
45
Павлович
22
Геррейру
7
Гнабри
14
Диас
14
Диас
7
Гнабри
7
Карл
17
Олисе
17
Олисе
7
Карл
11
Джексон
9
Кейн
9
Кейн
11
Джексон
24
Белосян
29
Бен-Сегир
29
Бен-Сегир
24
Белосян
17
Поку
11
Терье
11
Терье
17
Поку
30
Эчеверри
7
Хофманн
7
Хофманн
30
Эчеверри
24
Гарсия
30
Маза
30
Маза
24
Гарсия
14
Шик
35
Кофане
35
Кофане
14
Шик
Остались в запасе
Бавария
Байер
40
Йонас Урбиг
ВР
44
Йосип Станишич
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
27
Уисдом Майк
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
28
Янис Бласвих
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
27
Jeremiah Mensah
ЦП
16
Алехо Сарко
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Остались в запасе
40
Йонас Урбиг
ВР
44
Йосип Станишич
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
27
Уисдом Майк
ЦФ
Остались в запасе
28
Янис Бласвих
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
27
Jeremiah Mensah
ЦП
16
Алехо Сарко
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Статистика матча Бавария - Байер
1
1
Всего ударов по воротам
18
7
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
10
4
Нарушения
11
3
Офсайды
1
1
Количество передач
672
466
Сейвы
1
2
Точность передач %
90
87
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
2.03
0.23
xGP (предотвращенные голы)
-2.14
-2.14

Смотреть прямую трансляцию матча «Бавария» против «Байера», 9-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 ноября в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бавария»«Байер»

«Бавария» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Байер Бавария
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