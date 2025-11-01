01.11.2025, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
Германия. Бундеслига, 9 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Бавария
Бавария
3-1-2-3-1
1
Нойер
22
Геррейру
4
Та
3
Мин-Джэ
6
Киммих
27
Лаймер
27
Горецка
7
Карл
34
Бишоф
11
Джексон
7
Гнабри
3-2-2-1-2
1
Флеккен
5
Баде
12
Тапсоба
24
Белосян
13
Артур
4
Куанса
8
Андрих
24
Гарсия
30
Эчеверри
17
Поку
14
Шик
27
Лаймер
23
Боэ
23
Боэ
27
Лаймер
22
Геррейру
45
Павлович
45
Павлович
22
Геррейру
7
Гнабри
14
Диас
14
Диас
7
Гнабри
7
Карл
17
Олисе
17
Олисе
7
Карл
11
Джексон
9
Кейн
9
Кейн
11
Джексон
24
Белосян
29
Бен-Сегир
29
Бен-Сегир
24
Белосян
17
Поку
11
Терье
11
Терье
17
Поку
30
Эчеверри
7
Хофманн
7
Хофманн
30
Эчеверри
24
Гарсия
30
Маза
30
Маза
24
Гарсия
14
Шик
35
Кофане
35
Кофане
14
Шик
Остались в запасе
Бавария
Байер
40
Йонас Урбиг
ВР
44
Йосип Станишич
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
27
Уисдом Майк
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
28
Янис Бласвих
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
27
Jeremiah Mensah
ЦП
16
Алехо Сарко
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Остались в запасе
40
Йонас Урбиг
ВР
44
Йосип Станишич
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
27
Уисдом Майк
ЦФ
Остались в запасе
28
Янис Бласвих
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
27
Jeremiah Mensah
ЦП
16
Алехо Сарко
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Статистика матча Бавария - Байер
1
1
Всего ударов по воротам
18
7
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
10
4
Нарушения
11
3
Офсайды
1
1
Количество передач
672
466
Сейвы
1
2
Точность передач %
90
87
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
2.03
0.23
xGP (предотвращенные голы)
-2.14
-2.14
Смотреть прямую трансляцию матча «Бавария» против «Байера», 9-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 ноября в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «Байер»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»