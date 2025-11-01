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  • «ПСЖ» – «Ницца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2025

«ПСЖ» – «Ницца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2025

1 ноября 2025, 17:50
ПСЖ
01.11.2025, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 11 тур
1 : 0
Завершен
Ницца
90+4' Г. Рамуш
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
30
Люка Шевалье
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
(К) ПЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
17
Витинья
ЦП
24
Сенни Маюлу
АП
87
Жоау Невеш
АП
Главный тренер
Луис Энрике
Ницца
23
Йехван Диуф
ВР
3
Мельвен Бар
(К) ЛЗ
2
Али Абди
ЛЗ
21
Кожо Пепра Оппонг
ЦЗ
35
Джума Ба
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
23
Том Луше
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
6
Хишам Будауи
ЦП
7
Тиагу Гувейя
ПВ
21
Исак Янссон
ПВ
Главный тренер
Франк Эз
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
47
Кентен Нджанту
ЛВ
8
Фабиан Руис
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
10
Усман Дембеле
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Ницца
1
Максим Дюпе
ВР
27
Жереми Бога
ЛВ
99
Салис Абдул Самед
ОП
34
Шарль Ванхутте
ОП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
38
Enguerrand Bouard
ЦФ
9
Кевин Оморуйи
ЦФ
4-1-1-3-1
30
Шевалье
25
Мендеш
51
Пачо
6
Забарный
2
Хакими
33
Заир-Эмери
17
Витинья
7
Кварацхелия
87
Невеш
29
Барколя
24
Маюлу
3-2-3-2
23
Диуф
3
Бар
21
Пепра Оппонг
35
Ба
33
Менди
2
Абди
23
Луше
8
Сансон
6
Будауи
21
Янссон
7
Гувейя
87
Невеш
8
Руис
8
Руис
87
Невеш
29
Барколя
7
Кан Ин
7
Кан Ин
29
Барколя
33
Заир-Эмери
10
Дембеле
10
Дембеле
33
Заир-Эмери
24
Маюлу
9
Рамуш
9
Рамуш
24
Маюлу
23
Луше
99
Самед
99
Самед
23
Луше
8
Сансон
34
Ванхутте
34
Ванхутте
8
Сансон
21
Янссон
10
Диоп
10
Диоп
21
Янссон
Диоп
27
Бога
27
Бога
Диоп
Остались в запасе
ПСЖ
Ницца
39
Матвей Сафонов
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
47
Кентен Нджанту
ЛВ
Главный тренер
Луис Энрике
1
Максим Дюпе
ВР
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
38
Enguerrand Bouard
ЦФ
9
Кевин Оморуйи
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Остались в запасе
39
Матвей Сафонов
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
47
Кентен Нджанту
ЛВ
Остались в запасе
1
Максим Дюпе
ВР
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
38
Enguerrand Bouard
ЦФ
9
Кевин Оморуйи
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Франк Эз
Статистика матча ПСЖ - Ницца
3
1
Всего ударов по воротам
28
5
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
77
23
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
11
1
Нарушения
12
5
Офсайды
2
1
Количество передач
808
247
Сейвы
2
7
Точность передач %
94
73
Удары мимо ворот
9
0
Блокированные удары
11
3
Удары из пределов штрафной
16
3
Удары из-за пределов штрафной
12
2
xG (ожидаемые голы)
1.32
0.48
xGP (предотвращенные голы)
0.74
0.74

Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против «Ниццы», 10-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 ноября в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Ницца»

«ПСЖ» – «Ницца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Ницца ПСЖ
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