01.11.2025, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 11 тур
Франция. Лига 1, 11 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
ПСЖ
ПСЖ
4-1-1-3-1
30
Шевалье
25
Мендеш
51
Пачо
6
Забарный
2
Хакими
33
Заир-Эмери
17
Витинья
7
Кварацхелия
87
Невеш
29
Барколя
24
Маюлу
3-2-3-2
23
Диуф
3
Бар
21
Пепра Оппонг
35
Ба
33
Менди
2
Абди
23
Луше
8
Сансон
6
Будауи
21
Янссон
7
Гувейя
87
Невеш
8
Руис
8
Руис
87
Невеш
29
Барколя
7
Кан Ин
7
Кан Ин
29
Барколя
33
Заир-Эмери
10
Дембеле
10
Дембеле
33
Заир-Эмери
24
Маюлу
9
Рамуш
9
Рамуш
24
Маюлу
23
Луше
99
Самед
99
Самед
23
Луше
8
Сансон
34
Ванхутте
34
Ванхутте
8
Сансон
21
Янссон
10
Диоп
10
Диоп
21
Янссон
Диоп
27
Бога
27
Бога
Диоп
Остались в запасе
ПСЖ
Ницца
39
Матвей Сафонов
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
47
Кентен Нджанту
ЛВ
Главный тренер
Луис Энрике
1
Максим Дюпе
ВР
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
38
Enguerrand Bouard
ЦФ
9
Кевин Оморуйи
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Остались в запасе
39
Матвей Сафонов
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
47
Кентен Нджанту
ЛВ
Остались в запасе
1
Максим Дюпе
ВР
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
38
Enguerrand Bouard
ЦФ
9
Кевин Оморуйи
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Франк Эз
Статистика матча ПСЖ - Ницца
3
1
Всего ударов по воротам
28
5
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
77
23
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
11
1
Нарушения
12
5
Офсайды
2
1
Количество передач
808
247
Сейвы
2
7
Точность передач %
94
73
Удары мимо ворот
9
0
Блокированные удары
11
3
Удары из пределов штрафной
16
3
Удары из-за пределов штрафной
12
2
xG (ожидаемые голы)
1.32
0.48
xGP (предотвращенные голы)
0.74
0.74
Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против «Ниццы», 10-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 ноября в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Ницца»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»