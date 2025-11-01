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  • «Ноттингем Форест» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2025

«Ноттингем Форест» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2025

1 ноября 2025, 16:50
Ноттингем Форест
01.11.2025, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 10 тур
2 : 2
Завершен
Манчестер Юнайтед
48' М. Гиббс-Уайт 50' Н. Савона
34' Каземиро 81' А. Диалло
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
26
Матс Селс
ВР
31
Никола Миленкович
ЦЗ
5
Мурильо
ЦЗ
37
Николо Савона
ПЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
12
Дуглас Луис
ОП
10
Морган Гиббс-Уайт
(К) ЦП
5
Эллиот Андерсон
АП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
14
Дан Ндой
ПВ
11
Игор Жезус
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Манчестер Юнайтед
1
Сенне Ламменс
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
5
Каземиро
ОП
8
Бруну Фернандеш
(К) АП
16
Амад Диалло
ПВ
19
Брайан Мбемо
ПВ
10
Матеус Кунья
ЦФ
30
Беньямин Шешко
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Ноттингем Форест
12
Джон
ВР
5
Морато
ЦЗ
23
Жаир Кунья
ЦЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
22
Райан Йетс
ЦП
20
Омари Хатчинсон
АП
24
Джеймс Макэйти
АП
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Баиндыр
ВР
17
Патрик Доргу
ЛЗ
6
Эйден Хевен
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
20
Кобби Мэйну
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
4-1-1-3-1
26
Селс
37
Савона
31
Миленкович
5
Мурильо
3
Уильямс
12
Луис
10
Гиббс-Уайт
7
Хадсон-Одои
5
Андерсон
14
Ндой
11
Жезус
4-1-3-2
1
Ламменс
2
Далот
15
Йоро
4
де Лигт
23
Шоу
5
Каземиро
19
Мбемо
8
Фернандеш
16
Диалло
30
Шешко
10
Кунья
7
Хадсон-Одои
6
Сангаре
6
Сангаре
7
Хадсон-Одои
12
Луис
22
Йетс
22
Йетс
12
Луис
11
Жезус
14
Авонийи
14
Авонийи
11
Жезус
2
Далот
17
Доргу
17
Доргу
2
Далот
15
Йоро
3
Мазрауи
3
Мазрауи
15
Йоро
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Манчестер Юнайтед
12
Джон
ВР
5
Морато
ЦЗ
23
Жаир Кунья
ЦЗ
20
Омари Хатчинсон
АП
24
Джеймс Макэйти
АП
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
1
Алтай Баиндыр
ВР
6
Эйден Хевен
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
20
Кобби Мэйну
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
12
Джон
ВР
5
Морато
ЦЗ
23
Жаир Кунья
ЦЗ
20
Омари Хатчинсон
АП
24
Джеймс Макэйти
АП
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
6
Эйден Хевен
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
20
Кобби Мэйну
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед
1
1
Всего ударов по воротам
17
18
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
8
5
Нарушения
17
0
Офсайды
2
1
Количество передач
350
525
Сейвы
4
1
Точность передач %
75
84
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
6
5
Удары из пределов штрафной
11
8
Удары из-за пределов штрафной
6
10
xG (ожидаемые голы)
1.93
1.12
xGP (предотвращенные голы)
-0.44
-0.44

Смотреть прямую трансляцию матча «Ноттингем Форест» против «Манчестера Юнайтед», 10-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 ноября в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ноттингем Форест» – «Манчестер Юнайтед»

«Ноттингем Форест» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Ноттингем Форест
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