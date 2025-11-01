01.11.2025, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Англия. Премьер-лига, 10 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем Форест
4-1-1-3-1
26
Селс
37
Савона
31
Миленкович
5
Мурильо
3
Уильямс
12
Луис
10
Гиббс-Уайт
7
Хадсон-Одои
5
Андерсон
14
Ндой
11
Жезус
4-1-3-2
1
Ламменс
2
Далот
15
Йоро
4
де Лигт
23
Шоу
5
Каземиро
19
Мбемо
8
Фернандеш
16
Диалло
30
Шешко
10
Кунья
7
Хадсон-Одои
6
Сангаре
6
Сангаре
7
Хадсон-Одои
12
Луис
22
Йетс
22
Йетс
12
Луис
11
Жезус
14
Авонийи
14
Авонийи
11
Жезус
2
Далот
17
Доргу
17
Доргу
2
Далот
15
Йоро
3
Мазрауи
3
Мазрауи
15
Йоро
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Манчестер Юнайтед
12
Джон
ВР
5
Морато
ЦЗ
23
Жаир Кунья
ЦЗ
20
Омари Хатчинсон
АП
24
Джеймс Макэйти
АП
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
1
Алтай Баиндыр
ВР
6
Эйден Хевен
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
20
Кобби Мэйну
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
12
Джон
ВР
5
Морато
ЦЗ
23
Жаир Кунья
ЦЗ
20
Омари Хатчинсон
АП
24
Джеймс Макэйти
АП
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
6
Эйден Хевен
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
20
Кобби Мэйну
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед
1
1
Всего ударов по воротам
17
18
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
8
5
Нарушения
17
0
Офсайды
2
1
Количество передач
350
525
Сейвы
4
1
Точность передач %
75
84
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
6
5
Удары из пределов штрафной
11
8
Удары из-за пределов штрафной
6
10
xG (ожидаемые голы)
1.93
1.12
xGP (предотвращенные голы)
-0.44
-0.44
Смотреть прямую трансляцию матча «Ноттингем Форест» против «Манчестера Юнайтед», 10-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 ноября в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ноттингем Форест» – «Манчестер Юнайтед»
- Матч можно посмотреть в сервисе «VK Видео».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»