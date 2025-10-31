31.10.2025, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
Германия. Бундеслига, 9 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Аугсбург
Аугсбург
4-3-2-1
1
Дамен
13
Яннулис
5
Матсима
13
Шлоттербек
40
Бэнкс
32
Ридер
37
Реджбечай
4
Массенго
20
Клод-Морис
21
Кемюр
19
Фельхауэр
4-2-2-2
1
Кобель
27
Коуто
30
Ансельмино
3
Антон
5
Бенсебаини
13
Гросс
17
Чуквуэмека
8
Нмеча
8
Брандт
14
Байер
9
Гирасси
13
Яннулис
17
Гарби
17
Гарби
13
Яннулис
4
Массенго
30
Каде
30
Каде
4
Массенго
21
Кемюр
11
Саад
11
Саад
21
Кемюр
19
Фельхауэр
9
Тиц
9
Тиц
19
Фельхауэр
20
Клод-Морис
99
Эссенде
99
Эссенде
20
Клод-Морис
17
Чуквуэмека
24
Свенссон
24
Свенссон
17
Чуквуэмека
27
Коуто
26
Рюэрсон
26
Рюэрсон
27
Коуто
14
Байер
20
Забитцер
20
Забитцер
14
Байер
8
Нмеча
7
Беллингем
7
Беллингем
8
Нмеча
8
Брандт
14
Адейеми
14
Адейеми
8
Брандт
Остались в запасе
Аугсбург
Боруссия Д
22
Недилько Лабрович
ВР
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
14
Мариус Вольф
ПЗ
18
Кристиян Якич
ОП
Главный тренер
Сандро Вагнер
33
Александер Майер
ВР
23
Эмре Джан
ОП
6
Салих Озкан
ЦП
21
Фабиу Силва
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
22
Недилько Лабрович
ВР
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
14
Мариус Вольф
ПЗ
18
Кристиян Якич
ОП
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
23
Эмре Джан
ОП
6
Салих Озкан
ЦП
21
Фабиу Силва
ЦФ
Главный тренер
Сандро Вагнер
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Аугсбург - Боруссия Д
4
1
Всего ударов по воротам
9
5
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
4
3
Нарушения
14
16
Офсайды
1
0
Количество передач
437
495
Сейвы
0
1
Точность передач %
77
80
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
6
3
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
0.83
0.32
xGP (предотвращенные голы)
0.05
0.05
Смотреть прямую трансляцию матча «Аугсбург» против «Боруссии» Дортмунд, 9-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 октября в 22:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аугсбург» – «Боруссия» Дортмунд
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Источник: «Бомбардир»