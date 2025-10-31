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  • «Аугсбург» – «Боруссия» Дортмунд: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 октября 2025

«Аугсбург» – «Боруссия» Дортмунд: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 октября 2025

31 октября 2025, 21:20
Аугсбург
31.10.2025, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
0 : 1
Завершен
Боруссия Д
37' С. Гирасси
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
1
Финн Дамен
(К) ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
40
Ноакай Бэнкс
ЦЗ
5
Крислен Матсима
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
32
Фабиан Ридер
ЦП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
21
Мерт Кемюр
АП
19
Робин Фельхауэр
ЦФ
Главный тренер
Сандро Вагнер
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
30
Аарон Ансельмино
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
8
Феликс Нмеча
АП
8
Юлиан Брандт
(К) АП
9
Серу Гирасси
ЦФ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Аугсбург
22
Недилько Лабрович
ВР
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
14
Мариус Вольф
ПЗ
30
Антон Каде
ЛВ
11
Элиас Саад
ЛВ
18
Кристиян Якич
ОП
17
Исмаэль Гарби
АП
9
Филлип Тиц
ЦФ
99
Самуэль Эссенде
ЦФ
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
24
Даниэль Свенссон
ЛЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
20
Марсель Забитцер
ЦП
6
Салих Озкан
ЦП
7
Джоб Беллингем
АП
21
Фабиу Силва
ЦФ
4-3-2-1
1
Дамен
13
Яннулис
5
Матсима
13
Шлоттербек
40
Бэнкс
32
Ридер
37
Реджбечай
4
Массенго
20
Клод-Морис
21
Кемюр
19
Фельхауэр
4-2-2-2
1
Кобель
27
Коуто
30
Ансельмино
3
Антон
5
Бенсебаини
13
Гросс
17
Чуквуэмека
8
Нмеча
8
Брандт
14
Байер
9
Гирасси
13
Яннулис
17
Гарби
17
Гарби
13
Яннулис
4
Массенго
30
Каде
30
Каде
4
Массенго
21
Кемюр
11
Саад
11
Саад
21
Кемюр
19
Фельхауэр
9
Тиц
9
Тиц
19
Фельхауэр
20
Клод-Морис
99
Эссенде
99
Эссенде
20
Клод-Морис
17
Чуквуэмека
24
Свенссон
24
Свенссон
17
Чуквуэмека
27
Коуто
26
Рюэрсон
26
Рюэрсон
27
Коуто
14
Байер
20
Забитцер
20
Забитцер
14
Байер
8
Нмеча
7
Беллингем
7
Беллингем
8
Нмеча
8
Брандт
14
Адейеми
14
Адейеми
8
Брандт
Остались в запасе
Аугсбург
Боруссия Д
22
Недилько Лабрович
ВР
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
14
Мариус Вольф
ПЗ
18
Кристиян Якич
ОП
Главный тренер
Сандро Вагнер
33
Александер Майер
ВР
23
Эмре Джан
ОП
6
Салих Озкан
ЦП
21
Фабиу Силва
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
22
Недилько Лабрович
ВР
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
14
Мариус Вольф
ПЗ
18
Кристиян Якич
ОП
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
23
Эмре Джан
ОП
6
Салих Озкан
ЦП
21
Фабиу Силва
ЦФ
Главный тренер
Сандро Вагнер
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Аугсбург - Боруссия Д
4
1
Всего ударов по воротам
9
5
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
4
3
Нарушения
14
16
Офсайды
1
0
Количество передач
437
495
Сейвы
0
1
Точность передач %
77
80
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
6
3
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
0.83
0.32
xGP (предотвращенные голы)
0.05
0.05

Смотреть прямую трансляцию матча «Аугсбург» против «Боруссии» Дортмунд, 9-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 октября в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аугсбург» – «Боруссия» Дортмунд

«Аугсбург» – «Боруссия» Дортмунд: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Боруссия Д Аугсбург
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