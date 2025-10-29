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  • «Кельн» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 октября 2025

«Кельн» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 октября 2025

29 октября 2025, 21:35
Кельн
29.10.2025, среда, 22:45
Германия. Кубок, 2 раунд
1 : 4
Завершен
Бавария
31' Р. Ахе
36' Л. Диас 38' Г. Кейн 64' Г. Кейн 72' М. Олисе
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
20
Рон-Роберт Цилер
(К) ВР
25
Кристоффер Лунд
ЛЗ
2
Жоэль Шмид
ЦЗ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
13
Якуб Каминьски
ЛВ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
5
Эрик Мартель
ОП
5
Том Краусс
ЦП
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
27
Рагнар Ахе
ЦФ
10
Саид Эль-Мала
ЦФ
Главный тренер
Лукас Кваснек
Бавария
40
Йонас Урбиг
ВР
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
14
Луис Диас
ЛВ
6
Йозуа Киммих
(К) ОП
45
Александар Павлович
ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
17
Майкл Олисе
ПВ
7
Серж Гнабри
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Кельн
1
Марвин Швабе
ВР
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
23
Денис Хусейнбашич
ЦП
37
Линтон Майна
ПВ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Бавария
48
Леон Кланац
ВР
26
Свен Ульрайх
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
27
Леон Горецка
ЦП
7
Леннарт Карл
АП
34
Том Бишоф
АП
11
Николас Джексон
ПВ
27
Уисдом Майк
ЦФ
3-1-2-2-2
20
Цилер
25
Лунд
2
Шмид
28
Себулонсен
5
Мартель
5
Краусс
8
Йоуханнессон
30
Бюлтер
13
Каминьски
10
Эль-Мала
27
Ахе
3-2-1-3-1
40
Урбиг
2
Упамекано
4
Та
44
Станишич
6
Киммих
45
Павлович
27
Лаймер
7
Гнабри
17
Олисе
14
Диас
9
Кейн
30
Бюлтер
39
Озкаджар
39
Озкаджар
30
Бюлтер
10
Эль-Мала
23
Хусейнбашич
23
Хусейнбашич
10
Эль-Мала
5
Краусс
11
Кайнц
11
Кайнц
5
Краусс
8
Йоуханнессон
37
Майна
37
Майна
8
Йоуханнессон
13
Каминьски
7
Вальдшмидт
7
Вальдшмидт
13
Каминьски
14
Диас
22
Геррейру
22
Геррейру
14
Диас
44
Станишич
23
Боэ
23
Боэ
44
Станишич
7
Гнабри
27
Горецка
27
Горецка
7
Гнабри
17
Олисе
7
Карл
7
Карл
17
Олисе
9
Кейн
11
Джексон
11
Джексон
9
Кейн
Остались в запасе
Кельн
Бавария
1
Марвин Швабе
ВР
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
Главный тренер
Лукас Кваснек
48
Леон Кланац
ВР
26
Свен Ульрайх
ВР
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
34
Том Бишоф
АП
27
Уисдом Майк
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
1
Марвин Швабе
ВР
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
Остались в запасе
48
Леон Кланац
ВР
26
Свен Ульрайх
ВР
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
34
Том Бишоф
АП
27
Уисдом Майк
ЦФ
Главный тренер
Лукас Кваснек
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Кельн - Бавария
1
2
Всего ударов по воротам
13
16
Удары в створ
7
9
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
4
Нарушения
12
14
Офсайды
1
2
Количество передач
332
524
Сейвы
5
6
Точность передач %
73
85
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
11
15
Удары из-за пределов штрафной
2
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Кельн» против «Баварии», 2 раунд Кубка Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 октября в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кельн»«Бавария»

«Кельн» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Германия. Кубок Бавария Кельн
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