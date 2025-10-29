29.10.2025, среда, 22:45
Германия. Кубок, 2 раунд
Германия. Кубок, 2 раунд
1 : 4
Завершен
Составы команд
Кельн
Кельн
3-1-2-2-2
20
Цилер
25
Лунд
2
Шмид
28
Себулонсен
5
Мартель
5
Краусс
8
Йоуханнессон
30
Бюлтер
13
Каминьски
10
Эль-Мала
27
Ахе
3-2-1-3-1
40
Урбиг
2
Упамекано
4
Та
44
Станишич
6
Киммих
45
Павлович
27
Лаймер
7
Гнабри
17
Олисе
14
Диас
9
Кейн
30
Бюлтер
39
Озкаджар
39
Озкаджар
30
Бюлтер
10
Эль-Мала
23
Хусейнбашич
23
Хусейнбашич
10
Эль-Мала
5
Краусс
11
Кайнц
11
Кайнц
5
Краусс
8
Йоуханнессон
37
Майна
37
Майна
8
Йоуханнессон
13
Каминьски
7
Вальдшмидт
7
Вальдшмидт
13
Каминьски
14
Диас
22
Геррейру
22
Геррейру
14
Диас
44
Станишич
23
Боэ
23
Боэ
44
Станишич
7
Гнабри
27
Горецка
27
Горецка
7
Гнабри
17
Олисе
7
Карл
7
Карл
17
Олисе
9
Кейн
11
Джексон
11
Джексон
9
Кейн
Остались в запасе
Кельн
Бавария
1
Марвин Швабе
ВР
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
Главный тренер
Лукас Кваснек
48
Леон Кланац
ВР
26
Свен Ульрайх
ВР
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
34
Том Бишоф
АП
27
Уисдом Майк
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
1
Марвин Швабе
ВР
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
Остались в запасе
48
Леон Кланац
ВР
26
Свен Ульрайх
ВР
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
34
Том Бишоф
АП
27
Уисдом Майк
ЦФ
Главный тренер
Лукас Кваснек
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Кельн - Бавария
1
2
Всего ударов по воротам
13
16
Удары в створ
7
9
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
4
Нарушения
12
14
Офсайды
1
2
Количество передач
332
524
Сейвы
5
6
Точность передач %
73
85
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
11
15
Удары из-за пределов штрафной
2
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Кельн» против «Баварии», 2 раунд Кубка Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 октября в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кельн» – «Бавария»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»