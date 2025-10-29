29.10.2025, среда, 22:45
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
0 : 3
Завершен
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
4-1-2-3
28
Вудман
3
Робертсон
6
Керкез
2
Гомес
47
Рэмзи
3
Эндо
20
Моррисон
10
Мак Аллистер
14
Кьеза
42
Ньони
73
Нгумоха
3-2-1-3-1
44
Бенитес
5
Лакруа
6
Гехи
6
Канвот
27
Муньос
3
Соса
19
Хьюз
10
Пино
18
Камада
7
Сарр
9
Нкетиа
3
Робертсон
92
Лаки
92
Лаки
3
Робертсон
10
Мак Аллистер
65
Налло
65
Налло
10
Мак Аллистер
20
Моррисон
49
Гордон
49
Гордон
20
Моррисон
73
Нгумоха
24
Коне-Доэрти
24
Коне-Доэрти
73
Нгумоха
3
Соса
21
Уче
21
Уче
3
Соса
7
Сарр
13
Девенни
13
Девенни
7
Сарр
27
Муньос
21
Кардинес
21
Кардинес
27
Муньос
19
Хьюз
5
Лерма
5
Лерма
19
Хьюз
9
Нкетиа
14
Матета
14
Матета
9
Нкетиа
Остались в запасе
Ливерпуль
Кристал Пэлас
91
Ármin Pécsi
ВР
57
Carter Pinnington
ЦЗ
8
Tommy Pilling
ЦП
94
Michael Laffey
ЦП
24
Keyrol Figueroa
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
11
Ромен Эсс
АП
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
91
Ármin Pécsi
ВР
57
Carter Pinnington
ЦЗ
8
Tommy Pilling
ЦП
94
Michael Laffey
ЦП
24
Keyrol Figueroa
ЦФ
Остались в запасе
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
11
Ромен Эсс
АП
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Ливерпуль - Кристал Пэлас
2
1
2
Всего ударов по воротам
8
15
Удары в створ
1
9
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
2
Нарушения
12
15
Офсайды
1
1
Количество передач
567
396
Сейвы
6
1
Точность передач %
83
81
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
4
10
Удары из-за пределов штрафной
4
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» против «Кристал Пэласа», 1/8 финала Кубка лиги Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 октября в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Кристал Пэлас»
- Матч можно посмотреть в сервисе «VK Видео».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»