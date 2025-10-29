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  • «Лорьян» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 октября 2025

«Лорьян» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 октября 2025

29 октября 2025, 19:50
Лорьян
29.10.2025, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 10 тур
1 : 1
Завершен
ПСЖ
51' И. Силва
49' Н. Мендеш
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лорьян
38
Ивон Мвого
ВР
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
43
Арсен Куасси
ЦЗ
19
Лоран Абержель
(К) ОП
29
Дерман Карим
ЦП
8
Ноа Кадиу
ЦП
22
Джоэль Мвука
ПВ
2
Игор Силва
ЦФ
7
Пабло Пажи
ЦФ
9
Мохамед Бамба
ЦФ
ПСЖ
30
Люка Шевалье
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
5
Маркиньос
(К) ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
47
Кентен Нджанту
ЛВ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
14
Десир Дуэ
АП
24
Сенни Маюлу
АП
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
10
Усман Дембеле
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Лорьян
21
Бингуру Камара
ВР
32
Натаниэль Аджей
ЦЗ
18
Бамо Мейте
ОП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
62
Артур Авом
ЦП
34
Мартин Блей
ЦП
11
Тео Ле Бри
АП
15
Тосин Айегун
ЦФ
99
Самбу Сумано
ЦФ
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
ВР
1
Ренато Марин
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
17
Витинья
ЦП
87
Жоау Невеш
АП
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
3-1-2-1-3
38
Мвого
13
Йонгва
43
Куасси
3
Тальби
19
Абержель
29
Карим
8
Кадиу
22
Мвука
9
Бамба
7
Пажи
2
Силва
4-1-3-2
30
Шевалье
5
Маркиньос
4
Бералдо
6
Забарный
25
Мендеш
33
Заир-Эмери
10
Дембеле
24
Маюлу
47
Нджанту
14
Дуэ
19
Мбайе
7
Пажи
17
Макенго
17
Макенго
7
Пажи
29
Карим
62
Авом
62
Авом
29
Карим
22
Мвука
11
Ле Бри
11
Ле Бри
22
Мвука
9
Бамба
15
Айегун
15
Айегун
9
Бамба
8
Кадиу
99
Сумано
99
Сумано
8
Кадиу
47
Нджанту
17
Витинья
17
Витинья
47
Нджанту
19
Мбайе
87
Невеш
87
Невеш
19
Мбайе
10
Дембеле
7
Кварацхелия
7
Кварацхелия
10
Дембеле
14
Дуэ
29
Барколя
29
Барколя
14
Дуэ
33
Заир-Эмери
9
Рамуш
9
Рамуш
33
Заир-Эмери
Остались в запасе
Лорьян
ПСЖ
21
Бингуру Камара
ВР
32
Натаниэль Аджей
ЦЗ
18
Бамо Мейте
ОП
34
Мартин Блей
ЦП
39
Матвей Сафонов
ВР
1
Ренато Марин
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
21
Бингуру Камара
ВР
32
Натаниэль Аджей
ЦЗ
18
Бамо Мейте
ОП
34
Мартин Блей
ЦП
Остались в запасе
39
Матвей Сафонов
ВР
1
Ренато Марин
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Лорьян - ПСЖ
2
Всего ударов по воротам
5
15
Удары в створ
2
8
Владение мячом %
22
78
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
0
8
Нарушения
5
13
Офсайды
4
0
Количество передач
229
832
Сейвы
7
1
Точность передач %
72
93
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
3
7
Удары из-за пределов штрафной
2
8
xG (ожидаемые голы)
0.23
1.43
xGP (предотвращенные голы)
-0.59
-0.59

Смотреть прямую трансляцию матча «Лорьян» против «ПСЖ», 10-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 октября в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лорьян» – «ПСЖ»

«Лорьян» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 ПСЖ Лорьян
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