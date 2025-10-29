29.10.2025, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 10 тур
Франция. Лига 1, 10 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Лорьян
Лорьян
3-1-2-1-3
38
Мвого
13
Йонгва
43
Куасси
3
Тальби
19
Абержель
29
Карим
8
Кадиу
22
Мвука
9
Бамба
7
Пажи
2
Силва
4-1-3-2
30
Шевалье
5
Маркиньос
4
Бералдо
6
Забарный
25
Мендеш
33
Заир-Эмери
10
Дембеле
24
Маюлу
47
Нджанту
14
Дуэ
19
Мбайе
7
Пажи
17
Макенго
17
Макенго
7
Пажи
29
Карим
62
Авом
62
Авом
29
Карим
22
Мвука
11
Ле Бри
11
Ле Бри
22
Мвука
9
Бамба
15
Айегун
15
Айегун
9
Бамба
8
Кадиу
99
Сумано
99
Сумано
8
Кадиу
47
Нджанту
17
Витинья
17
Витинья
47
Нджанту
19
Мбайе
87
Невеш
87
Невеш
19
Мбайе
10
Дембеле
7
Кварацхелия
7
Кварацхелия
10
Дембеле
14
Дуэ
29
Барколя
29
Барколя
14
Дуэ
33
Заир-Эмери
9
Рамуш
9
Рамуш
33
Заир-Эмери
Остались в запасе
Лорьян
ПСЖ
21
Бингуру Камара
ВР
32
Натаниэль Аджей
ЦЗ
18
Бамо Мейте
ОП
34
Мартин Блей
ЦП
39
Матвей Сафонов
ВР
1
Ренато Марин
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
21
Бингуру Камара
ВР
32
Натаниэль Аджей
ЦЗ
18
Бамо Мейте
ОП
34
Мартин Блей
ЦП
Остались в запасе
39
Матвей Сафонов
ВР
1
Ренато Марин
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Лорьян - ПСЖ
2
Всего ударов по воротам
5
15
Удары в створ
2
8
Владение мячом %
22
78
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
0
8
Нарушения
5
13
Офсайды
4
0
Количество передач
229
832
Сейвы
7
1
Точность передач %
72
93
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
3
7
Удары из-за пределов штрафной
2
8
xG (ожидаемые голы)
0.23
1.43
xGP (предотвращенные голы)
-0.59
-0.59
Смотреть прямую трансляцию матча «Лорьян» против «ПСЖ», 10-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 октября в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лорьян» – «ПСЖ»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»