26.10.2025, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 10 тур
Испания. Примера, 10 тур
2 : 3
Завершен
Составы команд
Осасуна
Осасуна
2-1-1-3-3
1
Эррера
22
Бойомо
24
Катена
6
Торро
7
Монкайола
23
Муньос
14
Гарсия
23
Бретонес
29
Осамбела
17
Будимир
16
Гомес
3-2-1-3-1
13
Раду
4
Айду
6
Фернандес
5
Каррейра
3
Алонсо
23
Ристич
6
Мориба
9
Хутгла
15
Сарагоса
23
Родригес
7
Иглесиас
29
Осамбела
3
Крус
3
Крус
29
Осамбела
23
Муньос
11
Барха
11
Барха
23
Муньос
6
Торро
7
Бенито
7
Бенито
6
Торро
23
Бретонес
23
Бекер
23
Бекер
23
Бретонес
14
Гарсия
9
Гарсия
9
Гарсия
14
Гарсия
6
Фернандес
30
Мингеса
30
Мингеса
6
Фернандес
23
Родригес
5
Сотело
5
Сотело
23
Родригес
23
Ристич
39
Эль-Абделлауи
39
Эль-Абделлауи
23
Ристич
15
Сарагоса
11
Дуран
11
Дуран
15
Сарагоса
7
Иглесиас
10
Аспас
10
Аспас
7
Иглесиас
Остались в запасе
Осасуна
Сельта
31
Димитриос Стаматакис
ВР
13
Айтор
ВР
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
8
Икер Муньос
ОП
Главный тренер
Алессио Лиски
25
Иван Вильяр
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
18
Йоэль Лаго
ЦЗ
8
Мигель Роман
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
23
Уго Альварес
ЦП
10
Франко Серви
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Остались в запасе
31
Димитриос Стаматакис
ВР
13
Айтор
ВР
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
8
Икер Муньос
ОП
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
18
Йоэль Лаго
ЦЗ
8
Мигель Роман
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
23
Уго Альварес
ЦП
10
Франко Серви
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Статистика матча Осасуна - Сельта
3
4
Всего ударов по воротам
17
11
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
6
2
Нарушения
10
13
Офсайды
0
5
Количество передач
550
357
Сейвы
2
5
Точность передач %
84
81
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
7
6
xG (ожидаемые голы)
2.33
1.97
xGP (предотвращенные голы)
0.73
0.73
Смотреть прямую трансляцию матча «Осасуна» против «Сельты», 10-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 октября в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Осасуна» – «Сельта»
- Матч можно посмотреть в сервисе «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»