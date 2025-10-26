26.10.2025, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
Германия. Бундеслига, 8 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Байер
Байер
3-3-1-1-2
1
Флеккен
4
Куанса
5
Баде
12
Тапсоба
22
Гримальдо
6
Фернандес
13
Артур
24
Гарсия
7
Хофманн
35
Кофане
17
Поку
3-2-2-3
1
Атуболу
33
Макенго
28
Гинтер
3
Линхарт
17
Кюблер
29
Треу
8
Эггештайн
44
Манзамби
9
Хелер
7
Шерхант
20
Адаму
4
Куанса
24
Белосян
24
Белосян
4
Куанса
6
Фернандес
8
Андрих
8
Андрих
6
Фернандес
17
Поку
29
Бен-Сегир
29
Бен-Сегир
17
Поку
7
Хофманн
30
Маза
30
Маза
7
Хофманн
35
Кофане
14
Шик
14
Шик
35
Кофане
7
Шерхант
30
Гюнтер
30
Гюнтер
7
Шерхант
17
Кюблер
37
Розенфельдер
37
Розенфельдер
17
Кюблер
20
Адаму
14
Сузуки
14
Сузуки
20
Адаму
9
Хелер
32
Грифо
32
Грифо
9
Хелер
44
Манзамби
31
Матанович
31
Матанович
44
Манзамби
Остались в запасе
Байер
Фрайбург
28
Янис Бласвих
ВР
27
Jeremiah Mensah
ЦП
30
Клаудио Эчеверри
АП
11
Мартен Терье
ЛВ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
21
Флориан Мюллер
ВР
5
Энтони Юнг
ЦЗ
27
Николас Хефлер
ОП
19
Ян-Никлас Бесте
ЛВ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
28
Янис Бласвих
ВР
27
Jeremiah Mensah
ЦП
30
Клаудио Эчеверри
АП
11
Мартен Терье
ЛВ
Остались в запасе
21
Флориан Мюллер
ВР
5
Энтони Юнг
ЦЗ
27
Николас Хефлер
ОП
19
Ян-Никлас Бесте
ЛВ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Байер - Фрайбург
1
1
1
Всего ударов по воротам
19
10
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
3
Нарушения
9
8
Офсайды
1
0
Количество передач
758
335
Сейвы
3
2
Точность передач %
93
80
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
9
4
xG (ожидаемые голы)
1.71
0.72
xGP (предотвращенные голы)
-0.28
-0.28
Смотреть прямую трансляцию матча «Байер» против «Фрайбурга», 8-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 октября в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Байер» – «Фрайбург»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»