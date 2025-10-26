Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча «Байер» против «Фрайбурга», 8-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 октября в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Байер» – «Фрайбург»