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  • «Байер» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 октября 2025

«Байер» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 октября 2025

26 октября 2025, 16:20
Байер
26.10.2025, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
2 : 0
Завершен
Фрайбург
22' Э. Поку 52' Э. Тапсоба
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Марк Флеккен
ВР
22
Алехандро Гримальдо
(К) ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
13
Артур
ПЗ
6
Эсекьель Фернандес
ОП
24
Алеш Гарсия
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
17
Эрнест Поку
ЦФ
35
Кристиан Кофане
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Фрайбург
1
Ноа Атуболу
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
29
Филипп Треу
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
8
Максимилиан Эггештайн
(К) ЦП
44
Йоан Манзамби
ЦП
20
Жуниор Адаму
ЦФ
7
Дерри Шерхант
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Байер
28
Янис Бласвих
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
8
Роберт Андрих
ЦП
27
Jeremiah Mensah
ЦП
29
Элисс Бен-Сегир
АП
30
Клаудио Эчеверри
АП
30
Ибрагим Маза
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
Фрайбург
21
Флориан Мюллер
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
37
Макс Розенфельдер
ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
19
Ян-Никлас Бесте
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
14
Юито Сузуки
АП
31
Игор Матанович
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Флеккен
4
Куанса
5
Баде
12
Тапсоба
22
Гримальдо
6
Фернандес
13
Артур
24
Гарсия
7
Хофманн
35
Кофане
17
Поку
3-2-2-3
1
Атуболу
33
Макенго
28
Гинтер
3
Линхарт
17
Кюблер
29
Треу
8
Эггештайн
44
Манзамби
9
Хелер
7
Шерхант
20
Адаму
4
Куанса
24
Белосян
24
Белосян
4
Куанса
6
Фернандес
8
Андрих
8
Андрих
6
Фернандес
17
Поку
29
Бен-Сегир
29
Бен-Сегир
17
Поку
7
Хофманн
30
Маза
30
Маза
7
Хофманн
35
Кофане
14
Шик
14
Шик
35
Кофане
7
Шерхант
30
Гюнтер
30
Гюнтер
7
Шерхант
17
Кюблер
37
Розенфельдер
37
Розенфельдер
17
Кюблер
20
Адаму
14
Сузуки
14
Сузуки
20
Адаму
9
Хелер
32
Грифо
32
Грифо
9
Хелер
44
Манзамби
31
Матанович
31
Матанович
44
Манзамби
Остались в запасе
Байер
Фрайбург
28
Янис Бласвих
ВР
27
Jeremiah Mensah
ЦП
30
Клаудио Эчеверри
АП
11
Мартен Терье
ЛВ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
21
Флориан Мюллер
ВР
5
Энтони Юнг
ЦЗ
27
Николас Хефлер
ОП
19
Ян-Никлас Бесте
ЛВ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
28
Янис Бласвих
ВР
27
Jeremiah Mensah
ЦП
30
Клаудио Эчеверри
АП
11
Мартен Терье
ЛВ
Остались в запасе
21
Флориан Мюллер
ВР
5
Энтони Юнг
ЦЗ
27
Николас Хефлер
ОП
19
Ян-Никлас Бесте
ЛВ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Байер - Фрайбург
1
1
1
Всего ударов по воротам
19
10
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
3
Нарушения
9
8
Офсайды
1
0
Количество передач
758
335
Сейвы
3
2
Точность передач %
93
80
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
9
4
xG (ожидаемые голы)
1.71
0.72
xGP (предотвращенные голы)
-0.28
-0.28

Смотреть прямую трансляцию матча «Байер» против «Фрайбурга», 8-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 октября в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Байер» – «Фрайбург»

«Байер» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Фрайбург Байер
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