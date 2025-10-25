Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча «Валенсия» против «Вильярреала», 10-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 октября в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Валенсия» – «Вильярреал»