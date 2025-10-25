Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Валенсия» – «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 октября 2025

«Валенсия» – «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 октября 2025

25 октября 2025, 20:50
Валенсия
25.10.2025, суббота, 22:00
Испания. Примера, 10 тур
0 : 2
Завершен
Вильярреал
45' Ж. Морено (П) 57' С. Комесанья
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
13
Хулен Агирресабала
ВР
14
Хосе Луис Гайя
(К) ЛЗ
5
Сесар Таррега
ЦЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
7
Арно Данжума
ЛВ
18
Пепелу
ЦП
8
Хави Гуэрра
ЦП
16
Диего Лопес
ЦФ
18
Лукас Белтран
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Вильярреал
1
Луис Жуниор
ВР
23
Серджи Кардона
ЛЗ
15
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
18
Пап Гуйе
ОП
12
Ренату Вейга
ОП
14
Санти Комесанья
ЦП
10
Альберто Молейро
АП
19
Николя Пепе
ЦФ
7
Жерар Морено
(К) ЦФ
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Валенсия
13
Кристиан Риверо
ВР
1
Столе Димитриевски
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
15
Эрай Джемерт
ЦЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
7
Батист Сантамария
ОП
8
Андре Алмейда
ЦП
28
Lucas Núñez
ЦП
19
Даниэль Раба
ЦФ
9
Уго Дуро
ЦФ
Вильярреал
1
Арнау Тенас
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
10
Даниэль Парехо
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
11
Илиас Акомах
ПВ
7
Айосе Перес
ЦФ
21
Тани Олувасейи
ЦФ
4-2-2-2
13
Агирресабала
14
Гайя
5
Таррега
3
Копете
14
Корреа
18
Пепелу
8
Гуэрра
7
Данжума
11
Риоха
18
Белтран
16
Лопес
3-2-1-1-3
1
Жуниор
15
Моуриньо
8
Фойт
23
Кардона
18
Гуйе
12
Вейга
14
Комесанья
10
Молейро
9
Микаутадзе
7
Морено
19
Пепе
14
Гайя
21
Васкес
21
Васкес
14
Гайя
18
Пепелу
7
Сантамария
7
Сантамария
18
Пепелу
8
Гуэрра
8
Алмейда
8
Алмейда
8
Гуэрра
14
Корреа
19
Раба
19
Раба
14
Корреа
18
Белтран
9
Дуро
9
Дуро
18
Белтран
14
Комесанья
10
Парехо
10
Парехо
14
Комесанья
18
Гуйе
18
Парти
18
Парти
18
Гуйе
10
Молейро
17
Бьюкенан
17
Бьюкенан
10
Молейро
9
Микаутадзе
11
Акомах
11
Акомах
9
Микаутадзе
7
Морено
7
Перес
7
Перес
7
Морено
Остались в запасе
Валенсия
Вильярреал
13
Кристиан Риверо
ВР
1
Столе Димитриевски
ВР
15
Эрай Джемерт
ЦЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
28
Lucas Núñez
ЦП
Главный тренер
Карлос Корберан
1
Арнау Тенас
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
21
Тани Олувасейи
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
13
Кристиан Риверо
ВР
1
Столе Димитриевски
ВР
15
Эрай Джемерт
ЦЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
28
Lucas Núñez
ЦП
Остались в запасе
1
Арнау Тенас
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
21
Тани Олувасейи
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Валенсия - Вильярреал
2
4
Всего ударов по воротам
15
12
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
7
5
Нарушения
13
14
Офсайды
2
3
Количество передач
538
412
Сейвы
3
3
Точность передач %
85
86
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
7
11
Удары из-за пределов штрафной
8
1
xG (ожидаемые голы)
0.85
2.09
xGP (предотвращенные голы)
0.53
0.53

Смотреть прямую трансляцию матча «Валенсия» против «Вильярреала», 10-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 октября в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Валенсия» – «Вильярреал»

«Валенсия» – «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Вильярреал Валенсия
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Генич двумя словами описал уход Роналду из сборной Португалии
14:55
«Локомотив» рассматривает пять тренеров на замену Галактионову
14:42
2
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
Радимов эмоционально высказался об уходе Роналду из сборной Португалии
13:55
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
13:26
5
Батраков стал самым популярным российским футболистом в инстаграме*
13:19
1
Итоговый состав сборной России на матчи с Узбекистаном и Венесуэлой
13:03
3
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
12:49
«Галатасарай» определился с размером предложения по Кисляку
12:24
11
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
11:59
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+