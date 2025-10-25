25.10.2025, суббота, 22:00
Испания. Примера, 10 тур
Испания. Примера, 10 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Валенсия
Валенсия
4-2-2-2
13
Агирресабала
14
Гайя
5
Таррега
3
Копете
14
Корреа
18
Пепелу
8
Гуэрра
7
Данжума
11
Риоха
18
Белтран
16
Лопес
3-2-1-1-3
1
Жуниор
15
Моуриньо
8
Фойт
23
Кардона
18
Гуйе
12
Вейга
14
Комесанья
10
Молейро
9
Микаутадзе
7
Морено
19
Пепе
14
Гайя
21
Васкес
21
Васкес
14
Гайя
18
Пепелу
7
Сантамария
7
Сантамария
18
Пепелу
8
Гуэрра
8
Алмейда
8
Алмейда
8
Гуэрра
14
Корреа
19
Раба
19
Раба
14
Корреа
18
Белтран
9
Дуро
9
Дуро
18
Белтран
14
Комесанья
10
Парехо
10
Парехо
14
Комесанья
18
Гуйе
18
Парти
18
Парти
18
Гуйе
10
Молейро
17
Бьюкенан
17
Бьюкенан
10
Молейро
9
Микаутадзе
11
Акомах
11
Акомах
9
Микаутадзе
7
Морено
7
Перес
7
Перес
7
Морено
Остались в запасе
Валенсия
Вильярреал
13
Кристиан Риверо
ВР
1
Столе Димитриевски
ВР
15
Эрай Джемерт
ЦЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
28
Lucas Núñez
ЦП
Главный тренер
Карлос Корберан
1
Арнау Тенас
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
21
Тани Олувасейи
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
13
Кристиан Риверо
ВР
1
Столе Димитриевски
ВР
15
Эрай Джемерт
ЦЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
28
Lucas Núñez
ЦП
Остались в запасе
1
Арнау Тенас
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
21
Тани Олувасейи
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Валенсия - Вильярреал
2
4
Всего ударов по воротам
15
12
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
7
5
Нарушения
13
14
Офсайды
2
3
Количество передач
538
412
Сейвы
3
3
Точность передач %
85
86
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
7
11
Удары из-за пределов штрафной
8
1
xG (ожидаемые голы)
0.85
2.09
xGP (предотвращенные голы)
0.53
0.53
Смотреть прямую трансляцию матча «Валенсия» против «Вильярреала», 10-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 октября в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Валенсия» – «Вильярреал»
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Источник: «Бомбардир»