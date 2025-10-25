25.10.2025, суббота, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 6 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 6 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Аль-Хазм
Аль-Хазм
3-4-2-1
14
Варела
34
Аль-Дахиль
82
27
Аль-Нахли
4
4
Аль-Саяли
32
Розье
13
Аль-Шанкити
10
Мартинш
10
Саюд
9
Аль-Сома
3-1-3-3
1
Аль-Акиди
12
Аль-Бушал
26
Мартинес
3
Симакан
17
аль-Хаибари
20
Габриэль
21
Коман
10
Мане
79
Феликс
7
Роналду
23
Яхья
3
3
9
Аль-Сома
17
Моквана
17
Моквана
9
Аль-Сома
21
Коман
5
Аль-Амри
5
Аль-Амри
21
Коман
23
Яхья
2
Аль-Ганнам
2
Аль-Ганнам
23
Яхья
20
Габриэль
6
Аль-Хассан
6
Аль-Хассан
20
Габриэль
10
Мане
29
Гариб
29
Гариб
10
Мане
79
Феликс
20
Уэсли
20
Уэсли
79
Феликс
Остались в запасе
Аль-Хазм
Аль-Наср
23
Ибрахим Заед
ВР
5
Mohammed Issa
ЦЗ
2
Saud Al Rashed
ЦЗ
27
Халед Аль-Собеаи
ЦЗ
80
Miguel Carvalho
ЦП
19
Наваф Аль-Хабаши
АП
8
Абдулхади Аль-Хараджин
АП
Главный тренер
Даниэль Карреньо
61
Mubarak Al-Buainain
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
70
Аруне Камара
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
23
Ибрахим Заед
ВР
5
Mohammed Issa
ЦЗ
2
Saud Al Rashed
ЦЗ
27
Халед Аль-Собеаи
ЦЗ
80
Miguel Carvalho
ЦП
19
Наваф Аль-Хабаши
АП
8
Абдулхади Аль-Хараджин
АП
Остались в запасе
61
Mubarak Al-Buainain
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
70
Аруне Камара
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Карреньо
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Аль-Хазм - Аль-Наср
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Хазм» против «Аль-Насра», 6-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 октября в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Иттихад» – «Аль-Наср»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»