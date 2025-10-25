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  • «Аль-Хазм» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 октября 2025

«Аль-Хазм» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 октября 2025

25 октября 2025, 19:50
Аль-Хазм
25.10.2025, суббота, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 6 тур
0 : 2
Завершен
Аль-Наср
25' Ж. Феликс 88' К. Роналду
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Хазм
14
Бруну Варела
ВР
13
Абдулла Аль-Шанкити
ЦЗ
4
Sultan Tanker
ЦЗ
34
Абдурахман Аль-Дахиль
(К) ЦЗ
82
Abdulaziz Al-Harbi
ЦЗ
27
Ахмед Аль-Нахли
ЦЗ
10
Фабиу Мартинш
ЛВ
4
Басиль Юсеф Аль-Саяли
ОП
32
Лорейн Розье
ОП
10
Амир Саюд
АП
9
Омар Аль-Сома
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Карреньо
Аль-Наср
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
10
Садио Мане
ЛВ
17
Абдулла аль-Хаибари
ЦП
23
Айман Яхья
ПВ
20
Анжело Габриэль
ПВ
7
Криштиану Роналду
(К) ЦФ
79
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Аль-Хазм
23
Ибрахим Заед
ВР
5
Mohammed Issa
ЦЗ
2
Saud Al Rashed
ЦЗ
3
Abdelmounaim Boutouil
ЦЗ
27
Халед Аль-Собеаи
ЦЗ
17
Элиас Моквана
ЦП
80
Miguel Carvalho
ЦП
19
Наваф Аль-Хабаши
АП
8
Абдулхади Аль-Хараджин
АП
Аль-Наср
61
Mubarak Al-Buainain
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
5
Абдулелах Аль-Амри
ЦЗ
2
Султан Аль-Ганнам
ПЗ
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
6
Али Аль-Хассан
ОП
16
Мохаммед Маран
ЦФ
20
Уэсли
ЦФ
70
Аруне Камара
ЦФ
3-4-2-1
14
Варела
34
Аль-Дахиль
82
27
Аль-Нахли
4
4
Аль-Саяли
32
Розье
13
Аль-Шанкити
10
Мартинш
10
Саюд
9
Аль-Сома
3-1-3-3
1
Аль-Акиди
12
Аль-Бушал
26
Мартинес
3
Симакан
17
аль-Хаибари
20
Габриэль
21
Коман
10
Мане
79
Феликс
7
Роналду
23
Яхья
3
3
9
Аль-Сома
17
Моквана
17
Моквана
9
Аль-Сома
21
Коман
5
Аль-Амри
5
Аль-Амри
21
Коман
23
Яхья
2
Аль-Ганнам
2
Аль-Ганнам
23
Яхья
20
Габриэль
6
Аль-Хассан
6
Аль-Хассан
20
Габриэль
10
Мане
29
Гариб
29
Гариб
10
Мане
79
Феликс
20
Уэсли
20
Уэсли
79
Феликс
Остались в запасе
Аль-Хазм
Аль-Наср
23
Ибрахим Заед
ВР
5
Mohammed Issa
ЦЗ
2
Saud Al Rashed
ЦЗ
27
Халед Аль-Собеаи
ЦЗ
80
Miguel Carvalho
ЦП
19
Наваф Аль-Хабаши
АП
8
Абдулхади Аль-Хараджин
АП
Главный тренер
Даниэль Карреньо
61
Mubarak Al-Buainain
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
70
Аруне Камара
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
23
Ибрахим Заед
ВР
5
Mohammed Issa
ЦЗ
2
Saud Al Rashed
ЦЗ
27
Халед Аль-Собеаи
ЦЗ
80
Miguel Carvalho
ЦП
19
Наваф Аль-Хабаши
АП
8
Абдулхади Аль-Хараджин
АП
Остались в запасе
61
Mubarak Al-Buainain
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
70
Аруне Камара
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Карреньо
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Аль-Хазм - Аль-Наср
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Хазм» против «Аль-Насра», 6-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 октября в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Иттихад» – «Аль-Наср»

«Аль-Хазм» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Наср Аль-Хазм
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