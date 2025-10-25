25.10.2025, суббота, 20:00
Франция. Лига 1, 9 тур
Франция. Лига 1, 9 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Монако
Монако
4-1-3-2
16
Кен
11
Уаттара
22
Салису
13
Мависса Элеби
6
Керер
28
Кулибали
31
Фати
10
Головин
15
Дьятта
9
Балогун
18
Минамино
4-1-3-2
16
Ресте
2
Николайсен
6
Метали
3
МакКензи
4
Крессуэлл
23
Кассерес
15
Доннум
17
Франсис
34
Гбоу
9
Магри
19
Эмерсонн
28
Кулибали
4
Тезе
4
Тезе
28
Кулибали
10
Головин
19
Кабрал
19
Кабрал
10
Головин
31
Фати
11
Аклиуш
11
Аклиуш
31
Фати
9
Балогун
99
Иленихена
99
Иленихена
9
Балогун
2
Николайсен
19
Сидибе
19
Сидибе
2
Николайсен
6
Метали
12
Каманци
12
Каманци
6
Метали
17
Франсис
6
Восса
6
Восса
17
Франсис
23
Кассерес
21
Сауэр
21
Сауэр
23
Кассерес
9
Магри
9
Идальго
9
Идальго
9
Магри
Остались в запасе
Монако
Тулуза
21
Янн Льенар
ВР
8
Аладжи Бамба
ОП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
22
Люка Миша
ЛВ
14
Мика Бирет
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
1
Кьетил Хауг
ВР
5
Сени Кумбасса
ЦЗ
11
Ноа Эджума
ПВ
7
Хулиан Виньоло
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мартинес
Остались в запасе
21
Янн Льенар
ВР
8
Аладжи Бамба
ОП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
22
Люка Миша
ЛВ
14
Мика Бирет
ЦФ
Остались в запасе
1
Кьетил Хауг
ВР
5
Сени Кумбасса
ЦЗ
11
Ноа Эджума
ПВ
7
Хулиан Виньоло
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Главный тренер
Карлес Мартинес
Статистика матча Монако - Тулуза
3
4
Всего ударов по воротам
14
10
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
2
5
Нарушения
15
18
Количество передач
420
346
Сейвы
2
4
Точность передач %
76
71
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
13
7
Удары из-за пределов штрафной
1
3
xG (ожидаемые голы)
2.98
0.94
xGP (предотвращенные голы)
1.24
1.24
Смотреть прямую трансляцию матча «Монако» против «Тулузы», 9-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 октября в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монако» – «Тулуза»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»