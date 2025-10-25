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  • «Монако» – «Тулуза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 октября 2025

«Монако» – «Тулуза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 октября 2025

25 октября 2025, 18:50
Монако
25.10.2025, суббота, 20:00
Франция. Лига 1, 9 тур
1 : 0
Завершен
Тулуза
3' М. Салису
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
16
Филипп Кен
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
6
Тило Керер
(К) ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
31
Ансу Фати
ЛВ
28
Мамаду Кулибали
ЦП
10
Александр Головин
АП
15
Крепин Дьятта
ПВ
9
Фоларин Балогун
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Тулуза
16
Гийом Ресте
ВР
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
2
Расмус Николайсен
(К) ЦЗ
6
Дайанн Метали
ЦЗ
3
Марк МакКензи
ЦЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
23
Кристиан Кассерес
ЦП
17
Абу Франсис
АП
15
Арон Доннум
ПВ
19
Эмерсонн
ЦФ
9
Франк Магри
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мартинес
Монако
21
Янн Льенар
ВР
4
Джордан Тезе
ЦЗ
22
Люка Миша
ЛВ
8
Аладжи Бамба
ОП
19
Папе Кабрал
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
99
Джордж Иленихена
ЦФ
14
Мика Бирет
ЦФ
Тулуза
1
Кьетил Хауг
ВР
5
Сени Кумбасса
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
6
Алексис Восса
ЦП
21
Марио Сауэр
АП
11
Ноа Эджума
ПВ
9
Сантьяго Идальго
ЦФ
7
Хулиан Виньоло
ЦФ
4-1-3-2
16
Кен
11
Уаттара
22
Салису
13
Мависса Элеби
6
Керер
28
Кулибали
31
Фати
10
Головин
15
Дьятта
9
Балогун
18
Минамино
4-1-3-2
16
Ресте
2
Николайсен
6
Метали
3
МакКензи
4
Крессуэлл
23
Кассерес
15
Доннум
17
Франсис
34
Гбоу
9
Магри
19
Эмерсонн
28
Кулибали
4
Тезе
4
Тезе
28
Кулибали
10
Головин
19
Кабрал
19
Кабрал
10
Головин
31
Фати
11
Аклиуш
11
Аклиуш
31
Фати
9
Балогун
99
Иленихена
99
Иленихена
9
Балогун
2
Николайсен
19
Сидибе
19
Сидибе
2
Николайсен
6
Метали
12
Каманци
12
Каманци
6
Метали
17
Франсис
6
Восса
6
Восса
17
Франсис
23
Кассерес
21
Сауэр
21
Сауэр
23
Кассерес
9
Магри
9
Идальго
9
Идальго
9
Магри
Остались в запасе
Монако
Тулуза
21
Янн Льенар
ВР
8
Аладжи Бамба
ОП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
22
Люка Миша
ЛВ
14
Мика Бирет
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
1
Кьетил Хауг
ВР
5
Сени Кумбасса
ЦЗ
11
Ноа Эджума
ПВ
7
Хулиан Виньоло
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мартинес
Остались в запасе
21
Янн Льенар
ВР
8
Аладжи Бамба
ОП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
22
Люка Миша
ЛВ
14
Мика Бирет
ЦФ
Остались в запасе
1
Кьетил Хауг
ВР
5
Сени Кумбасса
ЦЗ
11
Ноа Эджума
ПВ
7
Хулиан Виньоло
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Главный тренер
Карлес Мартинес
Статистика матча Монако - Тулуза
3
4
Всего ударов по воротам
14
10
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
2
5
Нарушения
15
18
Количество передач
420
346
Сейвы
2
4
Точность передач %
76
71
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
13
7
Удары из-за пределов штрафной
1
3
xG (ожидаемые голы)
2.98
0.94
xGP (предотвращенные голы)
1.24
1.24

Смотреть прямую трансляцию матча «Монако» против «Тулузы», 9-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 октября в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монако» – «Тулуза»

«Монако» – «Тулуза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Тулуза Монако
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