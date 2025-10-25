25.10.2025, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 9 тур
Франция. Лига 1, 9 тур
0 : 3
Завершен
Составы команд
Брест
Брест
4-1-1-2-2
99
Майецки
2
Локо
4
Диас
3
Кулибали
70
Лала
13
Шотар
8
Маньетти
29
Эбимбе
20
дель Кастильо
19
Ажорк
9
Мбуп
4-1-1-3-1
30
Шевалье
2
Хакими
6
Забарный
51
Пачо
21
Эрнандес
33
Заир-Эмери
17
Витинья
7
Кварацхелия
7
Кан Ин
29
Барколя
24
Маюлу
2
Локо
27
Гиндо
27
Гиндо
2
Локо
20
дель Кастильо
20
Зогбе
20
Зогбе
20
дель Кастильо
29
Эбимбе
29
Тусар
29
Тусар
29
Эбимбе
8
Маньетти
33
Макалу
33
Макалу
8
Маньетти
9
Мбуп
17
Бальде
17
Бальде
9
Мбуп
51
Пачо
5
Маркиньос
5
Маркиньос
51
Пачо
7
Кварацхелия
14
Дуэ
14
Дуэ
7
Кварацхелия
24
Маюлу
47
Нджанту
47
Нджанту
24
Маюлу
7
Кан Ин
10
Дембеле
10
Дембеле
7
Кан Ин
29
Барколя
9
Рамуш
9
Рамуш
29
Барколя
Остались в запасе
Брест
ПСЖ
37
Грегуар Кудер
ВР
71
Рафаэль Ле Ген
ЦЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
Главный тренер
Эрик Руа
39
Матвей Сафонов
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
37
Грегуар Кудер
ВР
71
Рафаэль Ле Ген
ЦЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
Остались в запасе
39
Матвей Сафонов
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
Главный тренер
Эрик Руа
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Брест - ПСЖ
1
1
Всего ударов по воротам
8
18
Удары в створ
2
8
Владение мячом %
25
75
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
7
Нарушения
10
10
Офсайды
2
2
Количество передач
260
808
Сейвы
5
2
Точность передач %
73
92
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
4
9
Удары из-за пределов штрафной
4
9
xG (ожидаемые голы)
1.64
1.45
xGP (предотвращенные голы)
0.67
0.67
Смотреть прямую трансляцию матча «Брест» против «ПСЖ», 9-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 октября в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брест» – «ПСЖ»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»