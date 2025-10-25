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  • «Брест» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 октября 2025

«Брест» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 октября 2025

25 октября 2025, 16:50
Брест
25.10.2025, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 9 тур
0 : 3
Завершен
ПСЖ
29' А. Хакими 39' А. Хакими 90+6' Д. Дуэ
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брест
99
Радослав Майецки
ВР
2
Брэдли Локо
ЛЗ
4
Мишель Диас
ЦЗ
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
13
Жорис Шотар
ОП
8
Уго Маньетти
(К) ЦП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
9
Пате Мбуп
ЦФ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
ПСЖ
30
Люка Шевалье
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
(К) ПЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
17
Витинья
ЦП
24
Сенни Маюлу
АП
7
Ли Кан Ин
АП
Главный тренер
Луис Энрике
Брест
37
Грегуар Кудер
ВР
27
Дауда Гиндо
ЛЗ
71
Рафаэль Ле Ген
ЦЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
20
Люк Зогбе
ПЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
29
Люка Тусар
ОП
33
Хамиду Макалу
ЦП
17
Мама Бальде
ПВ
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
47
Кентен Нджанту
ЛВ
14
Десир Дуэ
АП
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
10
Усман Дембеле
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
4-1-1-2-2
99
Майецки
2
Локо
4
Диас
3
Кулибали
70
Лала
13
Шотар
8
Маньетти
29
Эбимбе
20
дель Кастильо
19
Ажорк
9
Мбуп
4-1-1-3-1
30
Шевалье
2
Хакими
6
Забарный
51
Пачо
21
Эрнандес
33
Заир-Эмери
17
Витинья
7
Кварацхелия
7
Кан Ин
29
Барколя
24
Маюлу
2
Локо
27
Гиндо
27
Гиндо
2
Локо
20
дель Кастильо
20
Зогбе
20
Зогбе
20
дель Кастильо
29
Эбимбе
29
Тусар
29
Тусар
29
Эбимбе
8
Маньетти
33
Макалу
33
Макалу
8
Маньетти
9
Мбуп
17
Бальде
17
Бальде
9
Мбуп
51
Пачо
5
Маркиньос
5
Маркиньос
51
Пачо
7
Кварацхелия
14
Дуэ
14
Дуэ
7
Кварацхелия
24
Маюлу
47
Нджанту
47
Нджанту
24
Маюлу
7
Кан Ин
10
Дембеле
10
Дембеле
7
Кан Ин
29
Барколя
9
Рамуш
9
Рамуш
29
Барколя
Остались в запасе
Брест
ПСЖ
37
Грегуар Кудер
ВР
71
Рафаэль Ле Ген
ЦЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
Главный тренер
Эрик Руа
39
Матвей Сафонов
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
37
Грегуар Кудер
ВР
71
Рафаэль Ле Ген
ЦЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
Остались в запасе
39
Матвей Сафонов
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
Главный тренер
Эрик Руа
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Брест - ПСЖ
1
1
Всего ударов по воротам
8
18
Удары в створ
2
8
Владение мячом %
25
75
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
7
Нарушения
10
10
Офсайды
2
2
Количество передач
260
808
Сейвы
5
2
Точность передач %
73
92
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
4
9
Удары из-за пределов штрафной
4
9
xG (ожидаемые голы)
1.64
1.45
xGP (предотвращенные голы)
0.67
0.67

Смотреть прямую трансляцию матча «Брест» против «ПСЖ», 9-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 октября в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брест» – «ПСЖ»

«Брест» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 ПСЖ Брест
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