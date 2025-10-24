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  • «Аль-Иттихад» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 октября 2025

«Аль-Иттихад» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 октября 2025

24 октября 2025, 19:50
Аль-Иттихад
24.10.2025, пятница, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 6 тур
0 : 2
Завершен
Аль-Хиляль
41' М. Думбия (АГ) 57' М. Леонардо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Иттихад
1
Hamed Abdullah Yousef
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
32
Ahmed Al Julaydan
ЦЗ
6
Саад Аль-Муса
ЦЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
2
Данилу Перейра
ОП
91
Н'Голо Канте
ОП
10
Уссем Ауа
ЦП
17
Маамаду Думбия
ЦП
9
Карим Бензема
(К) ЦФ
Аль-Хиляль
37
Яссин Буну
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
6
Нассер Аль-Давсари
(К) ЛЗ
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
8
Рубен Невеш
ОП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
10
Малком
ПВ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Аль-Иттихад
50
Mohammed Al-Absi
ВР
66
Mohammed Ali Barnawi
ЦЗ
27
Фаваз Аль-Сагур
ПЗ
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
8
Файсал Аль-Гамди
ОП
6
Авад Аль-Нашри
ОП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
24
Абдулазиз Аль-Биши
ПВ
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
Аль-Хиляль
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
24
Мотеб Аль-Харби
ЛЗ
78
Али Ладжами
ЦЗ
55
Али аль-Булеахи
ЦЗ
17
Абдулкарим Дариси
ЦП
28
Мохамед Канно
ЦП
88
Абдулелла Аль-Малки
ЦП
21
Абдулла Радиф
ЦФ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
3-3-2-1-1
1
2
Митай
6
Аль-Муса
32
6
Фабиньо
2
Перейра
91
Канте
10
Ауа
17
Думбия
19
Диаби
9
Бензема
3-3-1-1-2
37
Буну
19
Эрнандес
87
Тамбакти
3
Кулибали
88
Аль-Ями
8
Невеш
6
Аль-Давсари
22
Милинкович-Савич
10
Малком
29
Нуньес
38
Леонардо
32
27
Аль-Сагур
27
Аль-Сагур
32
6
Аль-Муса
27
Аль-Гамди
27
Аль-Гамди
6
Аль-Муса
2
Митай
24
Аль-Биши
24
Аль-Биши
2
Митай
10
Ауа
11
Аль-Шехри
11
Аль-Шехри
10
Ауа
88
Аль-Ями
24
Аль-Харби
24
Аль-Харби
88
Аль-Ями
22
Милинкович-Савич
78
Ладжами
78
Ладжами
22
Милинкович-Савич
38
Леонардо
28
Канно
28
Канно
38
Леонардо
29
Нуньес
9
Аль-Хамдан
9
Аль-Хамдан
29
Нуньес
Остались в запасе
Аль-Иттихад
Аль-Хиляль
50
Mohammed Al-Absi
ВР
66
Mohammed Ali Barnawi
ЦЗ
8
Файсал Аль-Гамди
ОП
6
Авад Аль-Нашри
ОП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
55
Али аль-Булеахи
ЦЗ
17
Абдулкарим Дариси
ЦП
88
Абдулелла Аль-Малки
ЦП
21
Абдулла Радиф
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
50
Mohammed Al-Absi
ВР
66
Mohammed Ali Barnawi
ЦЗ
8
Файсал Аль-Гамди
ОП
6
Авад Аль-Нашри
ОП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
Остались в запасе
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
55
Али аль-Булеахи
ЦЗ
17
Абдулкарим Дариси
ЦП
88
Абдулелла Аль-Малки
ЦП
21
Абдулла Радиф
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Аль-Иттихад - Аль-Хиляль
3
2
Всего ударов по воротам
1
2
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
0
1
Нарушения
1
2
Количество передач
110
48
Точность передач %
86
77
Удары мимо ворот
1
1
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
1
1
Удары из-за пределов штрафной
0
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Иттихад» против «Аль-Хиляля», 6-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 октября в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Иттихад» – «Аль-Хиляль»

«Аль-Иттихад» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Хиляль Аль-Иттихад
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