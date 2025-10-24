24.10.2025, пятница, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 6 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 6 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Аль-Иттихад
Аль-Иттихад
3-3-2-1-1
1
2
Митай
6
Аль-Муса
32
6
Фабиньо
2
Перейра
91
Канте
10
Ауа
17
Думбия
19
Диаби
9
Бензема
3-3-1-1-2
37
Буну
19
Эрнандес
87
Тамбакти
3
Кулибали
88
Аль-Ями
8
Невеш
6
Аль-Давсари
22
Милинкович-Савич
10
Малком
29
Нуньес
38
Леонардо
32
27
Аль-Сагур
27
Аль-Сагур
32
6
Аль-Муса
27
Аль-Гамди
27
Аль-Гамди
6
Аль-Муса
2
Митай
24
Аль-Биши
24
Аль-Биши
2
Митай
10
Ауа
11
Аль-Шехри
11
Аль-Шехри
10
Ауа
88
Аль-Ями
24
Аль-Харби
24
Аль-Харби
88
Аль-Ями
22
Милинкович-Савич
78
Ладжами
78
Ладжами
22
Милинкович-Савич
38
Леонардо
28
Канно
28
Канно
38
Леонардо
29
Нуньес
9
Аль-Хамдан
9
Аль-Хамдан
29
Нуньес
Остались в запасе
Аль-Иттихад
Аль-Хиляль
50
Mohammed Al-Absi
ВР
66
Mohammed Ali Barnawi
ЦЗ
8
Файсал Аль-Гамди
ОП
6
Авад Аль-Нашри
ОП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
55
Али аль-Булеахи
ЦЗ
17
Абдулкарим Дариси
ЦП
88
Абдулелла Аль-Малки
ЦП
21
Абдулла Радиф
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
50
Mohammed Al-Absi
ВР
66
Mohammed Ali Barnawi
ЦЗ
8
Файсал Аль-Гамди
ОП
6
Авад Аль-Нашри
ОП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
Остались в запасе
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
55
Али аль-Булеахи
ЦЗ
17
Абдулкарим Дариси
ЦП
88
Абдулелла Аль-Малки
ЦП
21
Абдулла Радиф
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Аль-Иттихад - Аль-Хиляль
3
2
Всего ударов по воротам
1
2
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
0
1
Нарушения
1
2
Количество передач
110
48
Точность передач %
86
77
Удары мимо ворот
1
1
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
1
1
Удары из-за пределов штрафной
0
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Иттихад» против «Аль-Хиляля», 6-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 октября в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Иттихад» – «Аль-Хиляль»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»