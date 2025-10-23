23.10.2025, четверг, 22:00
Лига конференций, 2 тур
Лига конференций, 2 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Самсунспор
Самсунспор
3-2-2-2
37
Шатка
17
55
ван Дронгелен
18
Явру
5
45
Макумбу
10
Кулибали
49
Мусаба
19
Хольс
99
Муандилмаджи
4-1-3-1-1
35
Нещерет
20
Караваев
4
Попов
66
Тиаре
2
Вивчаренко
91
Михайленко
15
Рубчинский
39
Герреро
29
Буяльский
9
Волошин
16
Огундана
5
28
28
5
49
Мусаба
22
22
49
Мусаба
18
Явру
2
Мендес
2
Мендес
18
Явру
19
Хольс
8
Айдогду
8
Айдогду
19
Хольс
10
Кулибали
11
Килинк
11
Килинк
10
Кулибали
2
Вивчаренко
32
Михавко
32
Михавко
2
Вивчаренко
91
Михайленко
6
Бражко
6
Бражко
91
Михайленко
15
Рубчинский
8
Пихаленок
8
Пихаленок
15
Рубчинский
29
Буяльский
8
Яцык
8
Яцык
29
Буяльский
16
Огундана
77
Блэнуцэ
77
Блэнуцэ
16
Огундана
Остались в запасе
Самсунспор
Динамо К
22
Альберт Посиадала
ВР
48
Efe Berat Törüz
ВР
21
Тони Боревкович
ЦЗ
77
Афонсу Соуза
АП
22
Polat Yaldır
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
74
Денис Игнатенко
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
14
Vasyl Burtnyk
ЦЗ
Главный тренер
Александр Шовковский
Остались в запасе
22
Альберт Посиадала
ВР
48
Efe Berat Törüz
ВР
21
Тони Боревкович
ЦЗ
77
Афонсу Соуза
АП
22
Polat Yaldır
ЦФ
Остались в запасе
74
Денис Игнатенко
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
14
Vasyl Burtnyk
ЦЗ
Главный тренер
Томас Райс
Главный тренер
Александр Шовковский
Статистика матча Самсунспор - Динамо К
2
Всего ударов по воротам
14
5
Удары в створ
5
0
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
4
6
Нарушения
6
10
Офсайды
1
1
Количество передач
426
456
Сейвы
0
2
Точность передач %
80
83
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
10
3
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
2.5
0.73
Смотреть прямую трансляцию матча «Самсунспор» против «Динамо» Киев, 2 тур Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 октября в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Самсунспор» – «Динамо» Киев
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»