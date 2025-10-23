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  • «Самсунспор» – «Динамо» Киев: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 октября 2025

«Самсунспор» – «Динамо» Киев: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 октября 2025

23 октября 2025, 20:50
Самсунспор
23.10.2025, четверг, 22:00
Лига конференций, 2 тур
3 : 0
Завершен
Динамо К
2' А. Мусаба 34' М. Муандилмаджи 62' К. Хольс
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Самсунспор
37
Любомир Шатка
ВР
1
Окан Кочук
ВР
17
L. Tomasson
ЦЗ
55
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
18
Зеки Явру
(К) ПЗ
10
Танги Кулибали
ЛВ
5
Celil Yüksel
ЦП
45
Антуан Макумбу
ЦП
49
Антони Мусаба
ПВ
99
Мариус Муандилмаджи
ЦФ
19
Карло Хольс
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
66
Алиу Тиаре
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
91
Николай Михайленко
ОП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
29
Виталий Буяльский
(К) ЦП
9
Назар Волошин
ПВ
16
Шола Огундана
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Самсунспор
22
Альберт Посиадала
ВР
48
Efe Berat Törüz
ВР
21
Тони Боревкович
ЦЗ
28
Soner Gönül
ЦЗ
22
Yunus Emre Çift
ЦЗ
2
Джо Мендес
ПЗ
8
Сонер Айдогду
ЦП
77
Афонсу Соуза
АП
22
Polat Yaldır
ЦФ
11
Эмре Килинк
ЦФ
Динамо К
74
Денис Игнатенко
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
14
Vasyl Burtnyk
ЦЗ
32
Тарас Михавко
ЦЗ
6
Владимир Бражко
ОП
8
Александр Пихаленок
ЦП
8
Александр Яцык
ЦП
77
Владислав Блэнуцэ
ЦФ
3-2-2-2
37
Шатка
17
55
ван Дронгелен
18
Явру
5
45
Макумбу
10
Кулибали
49
Мусаба
19
Хольс
99
Муандилмаджи
4-1-3-1-1
35
Нещерет
20
Караваев
4
Попов
66
Тиаре
2
Вивчаренко
91
Михайленко
15
Рубчинский
39
Герреро
29
Буяльский
9
Волошин
16
Огундана
5
28
28
5
49
Мусаба
22
22
49
Мусаба
18
Явру
2
Мендес
2
Мендес
18
Явру
19
Хольс
8
Айдогду
8
Айдогду
19
Хольс
10
Кулибали
11
Килинк
11
Килинк
10
Кулибали
2
Вивчаренко
32
Михавко
32
Михавко
2
Вивчаренко
91
Михайленко
6
Бражко
6
Бражко
91
Михайленко
15
Рубчинский
8
Пихаленок
8
Пихаленок
15
Рубчинский
29
Буяльский
8
Яцык
8
Яцык
29
Буяльский
16
Огундана
77
Блэнуцэ
77
Блэнуцэ
16
Огундана
Остались в запасе
Самсунспор
Динамо К
22
Альберт Посиадала
ВР
48
Efe Berat Törüz
ВР
21
Тони Боревкович
ЦЗ
77
Афонсу Соуза
АП
22
Polat Yaldır
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
74
Денис Игнатенко
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
14
Vasyl Burtnyk
ЦЗ
Главный тренер
Александр Шовковский
Остались в запасе
22
Альберт Посиадала
ВР
48
Efe Berat Törüz
ВР
21
Тони Боревкович
ЦЗ
77
Афонсу Соуза
АП
22
Polat Yaldır
ЦФ
Остались в запасе
74
Денис Игнатенко
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
14
Vasyl Burtnyk
ЦЗ
Главный тренер
Томас Райс
Главный тренер
Александр Шовковский
Статистика матча Самсунспор - Динамо К
2
Всего ударов по воротам
14
5
Удары в створ
5
0
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
4
6
Нарушения
6
10
Офсайды
1
1
Количество передач
426
456
Сейвы
0
2
Точность передач %
80
83
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
10
3
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
2.5
0.73

Смотреть прямую трансляцию матча «Самсунспор» против «Динамо» Киев, 2 тур Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 октября в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Самсунспор» – «Динамо» Киев

«Самсунспор» – «Динамо» Киев: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Динамо К Самсунспор
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