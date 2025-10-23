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  • «Фенербахче» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 октября 2025

«Фенербахче» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 октября 2025

23 октября 2025, 18:35
Фенербахче
23.10.2025, четверг, 19:45
Лига Европы, 3 тур
1 : 0
Завершен
Штутгарт
34' К. Актюркоглу (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
31
Эдерсон
ВР
3
Арчи Браун
ЛЗ
37
Милан Шкриньяр
(К) ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
24
Джейден Остерволде
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
5
Исмаил Юкшек
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
45
Доржель Нене
ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Штутгарт
1
Александр Нюбель
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
14
Лука Жакес
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
16
Атакан Каразор
(К) ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
6
Ангело Штиллер
ОП
11
Билал Эль-Ханнус
АП
26
Бадредин Буанани
ПВ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Фенербахче
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
13
Tarik Ãetin
ВР
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
14
Йигит Эфе Демир
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
7
Фред
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
94
Талиска
АП
22
Джон Дуран
ЦФ
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
1
Florian Hellstern
ВР
29
Финн Ельч
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
4
Йоша Вагноман
ПЗ
28
Николас Нартей
ЦП
14
Чема Андрес
ЦП
91
Лазар Йованович
АП
10
Крис Фюрих
ПВ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
26
Дениз Ундав
ЦФ
4-1-1-2-2
31
Эдерсон
3
Браун
27
Семеду
37
Шкриньяр
24
Остерволде
4
Альварес
5
Юкшек
7
Актюркоглу
10
Асенсио
21
Эн-Несири
45
Нене
3-3-2-1
1
Нюбель
24
Хабот
3
Хендрикс
16
Каразор
22
Ассиньон
6
Штиллер
7
Миттельштадт
26
Буанани
11
Эль-Ханнус
8
Томаш
10
Асенсио
17
Шиманьски
17
Шиманьски
10
Асенсио
7
Актюркоглу
94
Талиска
94
Талиска
7
Актюркоглу
45
Нене
70
Айдын
70
Айдын
45
Нене
21
Эн-Несири
22
Дуран
22
Дуран
21
Эн-Несири
14
Жакес
29
Ельч
29
Ельч
14
Жакес
16
Каразор
28
Нартей
28
Нартей
16
Каразор
8
Томаш
10
Фюрих
10
Фюрих
8
Томаш
3
Хендрикс
18
Левелинг
18
Левелинг
3
Хендрикс
26
Буанани
26
Ундав
26
Ундав
26
Буанани
Остались в запасе
Фенербахче
Штутгарт
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
13
Tarik Ãetin
ВР
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
14
Йигит Эфе Демир
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
7
Фред
ЦП
Главный тренер
Доменико Тедеско
1
Фабиан Бредлов
ВР
1
Florian Hellstern
ВР
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
4
Йоша Вагноман
ПЗ
14
Чема Андрес
ЦП
91
Лазар Йованович
АП
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
13
Tarik Ãetin
ВР
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
14
Йигит Эфе Демир
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
7
Фред
ЦП
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
1
Florian Hellstern
ВР
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
4
Йоша Вагноман
ПЗ
14
Чема Андрес
ЦП
91
Лазар Йованович
АП
Главный тренер
Доменико Тедеско
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Фенербахче - Штутгарт
6
3
Всего ударов по воротам
19
11
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
3
Угловые удары
4
7
Нарушения
11
15
Офсайды
2
0
Количество передач
262
485
Сейвы
2
6
Точность передач %
69
82
Удары мимо ворот
7
7
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
12
9
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
1.97
0.95

Смотреть прямую трансляцию матча «Фенербахче» против «Штутгарта», 3 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 октября в 19:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фенербахче» – «Штутгарт»

«Фенербахче» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Штутгарт Фенербахче
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