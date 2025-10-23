23.10.2025, четверг, 22:00
Лига Европы, 3 тур
Лига Европы, 3 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Фейеноорд
Фейеноорд
4-1-3-2
1
Велленройтер
5
Смал
5
Бос
15
Ахмедходжич
26
Рид
16
Ин Бом
7
Слити
10
Валенте
23
Хадж Мусса
18
Уэда
14
Стейн
3-2-2-2-1
1
Дронговски
27
Коцирас
15
Ингасон
5
Туба
2
Калабрия
77
Кирьякопулос
22
Гнезда Черин
6
Сиопис
11
Тете
31
Джуричич
28
Свидерски
5
Бос
4
Ватанабе
4
Ватанабе
5
Бос
26
Рид
2
Ньивкоп
2
Ньивкоп
26
Рид
16
Ин Бом
28
Таргаллин
28
Таргаллин
16
Ин Бом
7
Слити
44
Сауэр
44
Сауэр
7
Слити
18
Уэда
9
Ларин
9
Ларин
18
Уэда
31
Джуричич
21
Зарури
21
Зарури
31
Джуричич
11
Тете
27
Пантович
27
Пантович
11
Тете
27
Коцирас
20
Таборда
20
Таборда
27
Коцирас
Остались в запасе
Фейеноорд
Панатинаикос
39
Лайам Боссин
ВР
1
Джастин Бейлов
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
14
Ян Плуг
ЦЗ
27
Гауссу Диарра
ЦП
11
Гонсалу Борхес
ПВ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
Главный тренер
Робин ван Перси
40
Альбан Лафон
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
3
Elton Fikaj
ЦЗ
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
4
Педро Чиривелья
ОП
9
Тасос Бакасетас
АП
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
Остались в запасе
39
Лайам Боссин
ВР
1
Джастин Бейлов
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
14
Ян Плуг
ЦЗ
27
Гауссу Диарра
ЦП
11
Гонсалу Борхес
ПВ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
Остались в запасе
40
Альбан Лафон
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
3
Elton Fikaj
ЦЗ
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
4
Педро Чиривелья
ОП
9
Тасос Бакасетас
АП
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
Главный тренер
Робин ван Перси
Главный тренер
Якоб Неструп
Статистика матча Фейеноорд - Панатинаикос
1
5
Всего ударов по воротам
18
12
Удары в створ
8
5
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
3
2
Нарушения
18
9
Офсайды
3
6
Количество передач
473
492
Сейвы
4
5
Точность передач %
83
82
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
7
4
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
8
5
xG (ожидаемые голы)
2.18
1.05
Смотреть прямую трансляцию матча «Фейеноорд» против «Панатинаикоса», 3 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 октября в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фейеноорд» – «Панатинаикос»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»