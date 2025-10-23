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  • «Фейеноорд» – «Панатинаикос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 октября 2025

«Фейеноорд» – «Панатинаикос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 октября 2025

23 октября 2025, 16:20
Фейеноорд
23.10.2025, четверг, 22:00
Лига Европы, 3 тур
3 : 1
Завершен
Панатинаикос
45+3' Г. Рид 55' А. Хадж Мусса 90' К. Ларин
18' К. Свидерски
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
1
Тимон Велленройтер
ВР
5
Джордан Бос
ЛЗ
5
Гийс Смал
ЛЗ
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
26
Гивайро Рид
ПЗ
7
Аймен Слити
ЛВ
16
Хван Ин Бом
ЦП
14
Сем Стейн
(К) АП
10
Лучано Валенте
АП
23
Анис Хадж Мусса
ПВ
18
Аясэ Уэда
ЦФ
Главный тренер
Робин ван Перси
Панатинаикос
1
Бартломей Дронговски
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
15
Сверрир Ингасон
(К) ЦЗ
5
Ахмед Туба
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ПЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
6
Манолис Сиопис
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
11
Тете
ПВ
28
Карол Свидерски
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
Фейеноорд
39
Лайам Боссин
ВР
1
Джастин Бейлов
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
14
Ян Плуг
ЦЗ
4
Цуеси Ватанабе
ЦЗ
44
Лео Сауэр
ЛВ
27
Гауссу Диарра
ЦП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
28
Уссама Таргаллин
ЦП
11
Гонсалу Борхес
ПВ
9
Кайл Ларин
ЦФ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
Панатинаикос
40
Альбан Лафон
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
3
Elton Fikaj
ЦЗ
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
21
Анасс Зарури
ЛВ
27
Милош Пантович
ЛВ
4
Педро Чиривелья
ОП
9
Тасос Бакасетас
АП
20
Висенте Таборда
ЦФ
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
4-1-3-2
1
Велленройтер
5
Смал
5
Бос
15
Ахмедходжич
26
Рид
16
Ин Бом
7
Слити
10
Валенте
23
Хадж Мусса
18
Уэда
14
Стейн
3-2-2-2-1
1
Дронговски
27
Коцирас
15
Ингасон
5
Туба
2
Калабрия
77
Кирьякопулос
22
Гнезда Черин
6
Сиопис
11
Тете
31
Джуричич
28
Свидерски
5
Бос
4
Ватанабе
4
Ватанабе
5
Бос
26
Рид
2
Ньивкоп
2
Ньивкоп
26
Рид
16
Ин Бом
28
Таргаллин
28
Таргаллин
16
Ин Бом
7
Слити
44
Сауэр
44
Сауэр
7
Слити
18
Уэда
9
Ларин
9
Ларин
18
Уэда
31
Джуричич
21
Зарури
21
Зарури
31
Джуричич
11
Тете
27
Пантович
27
Пантович
11
Тете
27
Коцирас
20
Таборда
20
Таборда
27
Коцирас
Остались в запасе
Фейеноорд
Панатинаикос
39
Лайам Боссин
ВР
1
Джастин Бейлов
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
14
Ян Плуг
ЦЗ
27
Гауссу Диарра
ЦП
11
Гонсалу Борхес
ПВ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
Главный тренер
Робин ван Перси
40
Альбан Лафон
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
3
Elton Fikaj
ЦЗ
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
4
Педро Чиривелья
ОП
9
Тасос Бакасетас
АП
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
Остались в запасе
39
Лайам Боссин
ВР
1
Джастин Бейлов
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
14
Ян Плуг
ЦЗ
27
Гауссу Диарра
ЦП
11
Гонсалу Борхес
ПВ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
Остались в запасе
40
Альбан Лафон
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
3
Elton Fikaj
ЦЗ
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
4
Педро Чиривелья
ОП
9
Тасос Бакасетас
АП
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
Главный тренер
Робин ван Перси
Главный тренер
Якоб Неструп
Статистика матча Фейеноорд - Панатинаикос
1
5
Всего ударов по воротам
18
12
Удары в створ
8
5
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
3
2
Нарушения
18
9
Офсайды
3
6
Количество передач
473
492
Сейвы
4
5
Точность передач %
83
82
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
7
4
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
8
5
xG (ожидаемые голы)
2.18
1.05

Смотреть прямую трансляцию матча «Фейеноорд» против «Панатинаикоса», 3 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 октября в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фейеноорд» – «Панатинаикос»

«Фейеноорд» – «Панатинаикос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Панатинаикос Фейеноорд
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