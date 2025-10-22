22.10.2025, среда, 22:00
Лига чемпионов, 3 тур
Лига чемпионов, 3 тур
4 : 0
Завершен
Составы команд
Бавария
Бавария
3-2-1-3-1
1
Нойер
22
Геррейру
4
Та
2
Упамекано
6
Киммих
45
Павлович
27
Лаймер
14
Диас
7
Карл
17
Олисе
9
Кейн
4-1-2-2-1
29
Жекерс
64
Саббе
4
Ордоньес
44
Мехеле
14
Мейер
5
Станкович
62
20
Ванакен
9
Форбс
17
Цолис
7
Тресольди
2
Упамекано
3
Мин-Джэ
3
Мин-Джэ
2
Упамекано
7
Карл
27
Горецка
27
Горецка
7
Карл
22
Геррейру
34
Бишоф
34
Бишоф
22
Геррейру
14
Диас
27
Майк
27
Майк
14
Диас
9
Кейн
11
Джексон
11
Джексон
9
Кейн
9
Форбс
58
Спайлерс
58
Спайлерс
9
Форбс
64
Саббе
41
Сике
41
Сике
64
Саббе
62
14
Сандра
14
Сандра
62
17
Цолис
67
Диахон
67
Диахон
17
Цолис
7
Тресольди
17
Вермант
17
Вермант
7
Тресольди
Остались в запасе
Бавария
Брюгге
26
Свен Ульрайх
ВР
40
Йонас Урбиг
ВР
41
Vincent Manuba
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
Главный тренер
Венсан Компани
1
Дани ван ден Хойвел
ВР
65
Хоакин Сейс
ЛЗ
26
Саид Ромеро
ЦЗ
10
Уго Ветлесен
ЦП
11
Шандре Кэмпбелл
ЛФ
47
Kaye Iyowuna Furo
ЦФ
9
Густаф Нильссон
ЦФ
Главный тренер
Ники Хайен
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
40
Йонас Урбиг
ВР
41
Vincent Manuba
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
Остались в запасе
1
Дани ван ден Хойвел
ВР
65
Хоакин Сейс
ЛЗ
26
Саид Ромеро
ЦЗ
10
Уго Ветлесен
ЦП
11
Шандре Кэмпбелл
ЛФ
47
Kaye Iyowuna Furo
ЦФ
9
Густаф Нильссон
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Ники Хайен
Статистика матча Бавария - Брюгге
1
Всего ударов по воротам
26
5
Удары в створ
13
2
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
9
1
Нарушения
14
3
Офсайды
1
0
Количество передач
718
419
Сейвы
2
7
Точность передач %
93
87
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
19
4
Удары из-за пределов штрафной
7
1
xG (ожидаемые голы)
4.2
0.25
xGP (предотвращенные голы)
-1.38
-1.38
Смотреть прямую трансляцию матча «Бавария» против «Брюгге», 3 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 октября в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «Брюгге»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»