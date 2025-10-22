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  • «Бавария» – «Брюгге»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 октября 2025

«Бавария» – «Брюгге»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 октября 2025

22 октября 2025, 20:50
Бавария
22.10.2025, среда, 22:00
Лига чемпионов, 3 тур
4 : 0
Завершен
Брюгге
5' Л. Карл 14' Г. Кейн 34' Л. Диас 79' Н. Джексон
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
(К) ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
14
Луис Диас
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
45
Александар Павлович
ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
7
Леннарт Карл
АП
17
Майкл Олисе
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Брюгге
29
Нордин Жекерс
ВР
14
Бьорн Мейер
ЛЗ
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
64
Кириани Саббе
ПЗ
9
Карлос Форбс
ЛВ
17
Христос Цолис
ЛВ
5
Александар Станкович
ОП
62
Lynnt Audoor
ЦП
20
Ханс Ванакен
(К) ЦП
7
Николо Тресольди
ЦФ
Главный тренер
Ники Хайен
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
40
Йонас Урбиг
ВР
41
Vincent Manuba
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
27
Уисдом Майк
ЛВ
27
Леон Горецка
ЦП
34
Том Бишоф
АП
11
Николас Джексон
ПВ
Брюгге
1
Дани ван ден Хойвел
ВР
65
Хоакин Сейс
ЛЗ
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
26
Саид Ромеро
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
67
Мамаду Диахон
ЛВ
10
Уго Ветлесен
ЦП
14
Сиссе Сандра
АП
11
Шандре Кэмпбелл
ЛФ
47
Kaye Iyowuna Furo
ЦФ
9
Густаф Нильссон
ЦФ
17
Ромео Вермант
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Нойер
22
Геррейру
4
Та
2
Упамекано
6
Киммих
45
Павлович
27
Лаймер
14
Диас
7
Карл
17
Олисе
9
Кейн
4-1-2-2-1
29
Жекерс
64
Саббе
4
Ордоньес
44
Мехеле
14
Мейер
5
Станкович
62
20
Ванакен
9
Форбс
17
Цолис
7
Тресольди
2
Упамекано
3
Мин-Джэ
3
Мин-Джэ
2
Упамекано
7
Карл
27
Горецка
27
Горецка
7
Карл
22
Геррейру
34
Бишоф
34
Бишоф
22
Геррейру
14
Диас
27
Майк
27
Майк
14
Диас
9
Кейн
11
Джексон
11
Джексон
9
Кейн
9
Форбс
58
Спайлерс
58
Спайлерс
9
Форбс
64
Саббе
41
Сике
41
Сике
64
Саббе
62
14
Сандра
14
Сандра
62
17
Цолис
67
Диахон
67
Диахон
17
Цолис
7
Тресольди
17
Вермант
17
Вермант
7
Тресольди
Остались в запасе
Бавария
Брюгге
26
Свен Ульрайх
ВР
40
Йонас Урбиг
ВР
41
Vincent Manuba
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
Главный тренер
Венсан Компани
1
Дани ван ден Хойвел
ВР
65
Хоакин Сейс
ЛЗ
26
Саид Ромеро
ЦЗ
10
Уго Ветлесен
ЦП
11
Шандре Кэмпбелл
ЛФ
47
Kaye Iyowuna Furo
ЦФ
9
Густаф Нильссон
ЦФ
Главный тренер
Ники Хайен
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
40
Йонас Урбиг
ВР
41
Vincent Manuba
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
Остались в запасе
1
Дани ван ден Хойвел
ВР
65
Хоакин Сейс
ЛЗ
26
Саид Ромеро
ЦЗ
10
Уго Ветлесен
ЦП
11
Шандре Кэмпбелл
ЛФ
47
Kaye Iyowuna Furo
ЦФ
9
Густаф Нильссон
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Ники Хайен
Статистика матча Бавария - Брюгге
1
Всего ударов по воротам
26
5
Удары в створ
13
2
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
9
1
Нарушения
14
3
Офсайды
1
0
Количество передач
718
419
Сейвы
2
7
Точность передач %
93
87
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
19
4
Удары из-за пределов штрафной
7
1
xG (ожидаемые голы)
4.2
0.25
xGP (предотвращенные голы)
-1.38
-1.38

Смотреть прямую трансляцию матча «Бавария» против «Брюгге», 3 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 октября в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «Брюгге»

«Бавария» – «Брюгге»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Брюгге Бавария
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