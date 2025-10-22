Составы команд
Монако
Монако
3-2-1-3-1
16
Кен
6
Керер
22
Салису
4
Тезе
11
Уаттара
12
Энрике
28
Кулибали
31
Фати
11
Аклиуш
15
Дьятта
9
Балогун
3-1-1-3-2
25
Викарио
23
Порро
37
ван де Вен
15
Дансо
36
Палинья
30
Бентанкур
15
Бергвалл
20
Кудус
28
Одобер
14
Грей
47
Ришарлисон
11
Уаттара
13
Мависса Элеби
13
Мависса Элеби
11
Уаттара
15
Дьятта
10
Головин
10
Головин
15
Дьятта
31
Фати
18
Минамино
18
Минамино
31
Фати
9
Балогун
14
Бирет
14
Бирет
9
Балогун
20
Кудус
99
Спенс
99
Спенс
20
Кудус
30
Бентанкур
29
Сарр
29
Сарр
30
Бентанкур
28
Одобер
22
Джонсон
22
Джонсон
28
Одобер
15
Бергвалл
7
Симонс
7
Симонс
15
Бергвалл
47
Ришарлисон
9
Муани
9
Муани
47
Ришарлисон
Остались в запасе
Монако
Тоттенхэм
40
Жюль Ставьецки
ВР
21
Янн Льенар
ВР
8
Аладжи Бамба
ОП
19
Папе Кабрал
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
22
Люка Миша
ЛВ
99
Джордж Иленихена
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
40
Брэндон Остин
ВР
31
Антонин Кински
ВР
67
Джунаи Байфилд
ЦЗ
52
Каллум Олусеси
ЦП
68
Лука Уильямс-Барнетт
АП
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
40
Жюль Ставьецки
ВР
21
Янн Льенар
ВР
8
Аладжи Бамба
ОП
19
Папе Кабрал
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
22
Люка Миша
ЛВ
99
Джордж Иленихена
ЦФ
Остались в запасе
40
Брэндон Остин
ВР
31
Антонин Кински
ВР
67
Джунаи Байфилд
ЦЗ
52
Каллум Олусеси
ЦП
68
Лука Уильямс-Барнетт
АП
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Монако - Тоттенхэм
1
Всего ударов по воротам
23
11
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
5
4
Нарушения
25
0
Офсайды
1
1
Количество передач
456
347
Сейвы
2
8
Точность передач %
83
81
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
7
4
Удары из пределов штрафной
19
7
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
2.45
0.88
xGP (предотвращенные голы)
2.68
2.68
Смотреть прямую трансляцию матча «Монако» против «Тоттенхэма», 3 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 октября в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монако» – «Тоттенхэм»
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Источник: «Бомбардир»