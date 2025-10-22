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  • «Монако» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 октября 2025

«Монако» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 октября 2025

22 октября 2025, 20:50
Монако
22.10.2025, среда, 22:00
Лига чемпионов, 3 тур
0 : 0
Завершен
Тоттенхэм
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
16
Филипп Кен
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
6
Тило Керер
(К) ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
28
Мамаду Кулибали
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
15
Крепин Дьятта
ПВ
9
Фоларин Балогун
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Тоттенхэм
25
Гульельмо Викарио
ВР
15
Кевин Дансо
ЦЗ
37
Мики ван де Вен
(К) ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
28
Вильсон Одобер
ЛВ
36
Жоау Палинья
ОП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
15
Лукас Бергвалл
АП
20
Мохаммед Кудус
АП
47
Ришарлисон
ЦФ
14
Арчи Грей
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Монако
40
Жюль Ставьецки
ВР
21
Янн Льенар
ВР
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
22
Люка Миша
ЛВ
8
Аладжи Бамба
ОП
19
Папе Кабрал
ЦП
10
Александр Головин
АП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
14
Мика Бирет
ЦФ
99
Джордж Иленихена
ЦФ
Тоттенхэм
40
Брэндон Остин
ВР
31
Антонин Кински
ВР
67
Джунаи Байфилд
ЦЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
29
Папе Сарр
ЦП
52
Каллум Олусеси
ЦП
68
Лука Уильямс-Барнетт
АП
7
Хави Симонс
ПВ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
3-2-1-3-1
16
Кен
6
Керер
22
Салису
4
Тезе
11
Уаттара
12
Энрике
28
Кулибали
31
Фати
11
Аклиуш
15
Дьятта
9
Балогун
3-1-1-3-2
25
Викарио
23
Порро
37
ван де Вен
15
Дансо
36
Палинья
30
Бентанкур
15
Бергвалл
20
Кудус
28
Одобер
14
Грей
47
Ришарлисон
11
Уаттара
13
Мависса Элеби
13
Мависса Элеби
11
Уаттара
15
Дьятта
10
Головин
10
Головин
15
Дьятта
31
Фати
18
Минамино
18
Минамино
31
Фати
9
Балогун
14
Бирет
14
Бирет
9
Балогун
20
Кудус
99
Спенс
99
Спенс
20
Кудус
30
Бентанкур
29
Сарр
29
Сарр
30
Бентанкур
28
Одобер
22
Джонсон
22
Джонсон
28
Одобер
15
Бергвалл
7
Симонс
7
Симонс
15
Бергвалл
47
Ришарлисон
9
Муани
9
Муани
47
Ришарлисон
Остались в запасе
Монако
Тоттенхэм
40
Жюль Ставьецки
ВР
21
Янн Льенар
ВР
8
Аладжи Бамба
ОП
19
Папе Кабрал
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
22
Люка Миша
ЛВ
99
Джордж Иленихена
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
40
Брэндон Остин
ВР
31
Антонин Кински
ВР
67
Джунаи Байфилд
ЦЗ
52
Каллум Олусеси
ЦП
68
Лука Уильямс-Барнетт
АП
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
40
Жюль Ставьецки
ВР
21
Янн Льенар
ВР
8
Аладжи Бамба
ОП
19
Папе Кабрал
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
22
Люка Миша
ЛВ
99
Джордж Иленихена
ЦФ
Остались в запасе
40
Брэндон Остин
ВР
31
Антонин Кински
ВР
67
Джунаи Байфилд
ЦЗ
52
Каллум Олусеси
ЦП
68
Лука Уильямс-Барнетт
АП
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Монако - Тоттенхэм
1
Всего ударов по воротам
23
11
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
5
4
Нарушения
25
0
Офсайды
1
1
Количество передач
456
347
Сейвы
2
8
Точность передач %
83
81
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
7
4
Удары из пределов штрафной
19
7
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
2.45
0.88
xGP (предотвращенные голы)
2.68
2.68

Смотреть прямую трансляцию матча «Монако» против «Тоттенхэма», 3 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 октября в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монако» – «Тоттенхэм»

«Монако» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Тоттенхэм Монако
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