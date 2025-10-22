22.10.2025, среда, 22:00
Лига чемпионов, 3 тур
Лига чемпионов, 3 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Реал
Реал
3-1-2-3-1
1
Куртуа
18
Каррерас
3
Милитао
2
Асенсио
14
Чуамени
8
Вальверде
5
Беллингем
7
Винисиус
21
Диас
15
Гюлер
10
Мбаппе
3-4-1-2
20
Ди Грегорио
6
Келли
15
Калюлю
4
Гатти
24
Ругани
19
Тюрам
8
Коопмейнерс
20
Камбьясо
22
МакКенни
28
Влахович
10
Йылдыз
7
Винисиус
11
Гарсия
11
Гарсия
7
Винисиус
15
Гюлер
6
Камавинга
6
Камавинга
15
Гюлер
21
Диас
30
Мастантуоно
30
Мастантуоно
21
Диас
2
Асенсио
7
Гарсия
7
Гарсия
2
Асенсио
8
Коопмейнерс
5
Локателли
5
Локателли
8
Коопмейнерс
20
Камбьясо
18
Костич
18
Костич
20
Камбьясо
19
Тюрам
7
Консейсау
7
Консейсау
19
Тюрам
10
Йылдыз
17
Опенда
17
Опенда
10
Йылдыз
28
Влахович
15
Дэвид
15
Дэвид
28
Влахович
Остались в запасе
Реал
Ювентус
13
Фран Гонсалес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
27
Тиаго Питарч
ЦП
11
Родриго
ПВ
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
1
Маттиа Перин
ВР
43
Matteo Fuscaldo
ВР
17
Жоау Мариу
ПЗ
17
Василие Аджич
ЦП
21
Фабио Миретти
ЦП
27
Эдон Жегрова
ПВ
Главный тренер
Игор Тудор
Остались в запасе
13
Фран Гонсалес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
27
Тиаго Питарч
ЦП
11
Родриго
ПВ
9
Эндрик
ЦФ
Остались в запасе
1
Маттиа Перин
ВР
43
Matteo Fuscaldo
ВР
17
Жоау Мариу
ПЗ
17
Василие Аджич
ЦП
21
Фабио Миретти
ЦП
27
Эдон Жегрова
ПВ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Игор Тудор
Статистика матча Реал - Ювентус
1
Всего ударов по воротам
28
13
Удары в створ
10
4
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
13
7
Нарушения
10
17
Офсайды
1
2
Количество передач
617
311
Сейвы
4
8
Точность передач %
90
81
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
12
6
Удары из пределов штрафной
17
5
Удары из-за пределов штрафной
11
8
xG (ожидаемые голы)
2.81
0.59
Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Ювентуса», 3 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 октября в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Ювентус»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»