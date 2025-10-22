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  • «Реал» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 октября 2025

«Реал» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 октября 2025

22 октября 2025, 20:50
1
Реал
22.10.2025, среда, 22:00
Лига чемпионов, 3 тур
1 : 0
Завершен
Ювентус
57' Д. Беллингем
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
2
Рауль Асенсио
ЦЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
8
Федерико Вальверде
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
21
Браим Диас
АП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Ювентус
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
19
Кефрен Тюрам
ОП
8
Тен Коопмейнерс
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
10
Кенан Йылдыз
ЦФ
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Реал
13
Фран Гонсалес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
11
Фран Гарсия
ЛЗ
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
27
Тиаго Питарч
ЦП
30
Франко Мастантуоно
АП
7
Гонсало Гарсия
ПВ
11
Родриго
ПВ
9
Эндрик
ЦФ
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
43
Matteo Fuscaldo
ВР
17
Жоау Мариу
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
17
Василие Аджич
ЦП
21
Фабио Миретти
ЦП
27
Эдон Жегрова
ПВ
7
Франсишку Консейсау
ПВ
17
Луа Опенда
ЦФ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Куртуа
18
Каррерас
3
Милитао
2
Асенсио
14
Чуамени
8
Вальверде
5
Беллингем
7
Винисиус
21
Диас
15
Гюлер
10
Мбаппе
3-4-1-2
20
Ди Грегорио
6
Келли
15
Калюлю
4
Гатти
24
Ругани
19
Тюрам
8
Коопмейнерс
20
Камбьясо
22
МакКенни
28
Влахович
10
Йылдыз
7
Винисиус
11
Гарсия
11
Гарсия
7
Винисиус
15
Гюлер
6
Камавинга
6
Камавинга
15
Гюлер
21
Диас
30
Мастантуоно
30
Мастантуоно
21
Диас
2
Асенсио
7
Гарсия
7
Гарсия
2
Асенсио
8
Коопмейнерс
5
Локателли
5
Локателли
8
Коопмейнерс
20
Камбьясо
18
Костич
18
Костич
20
Камбьясо
19
Тюрам
7
Консейсау
7
Консейсау
19
Тюрам
10
Йылдыз
17
Опенда
17
Опенда
10
Йылдыз
28
Влахович
15
Дэвид
15
Дэвид
28
Влахович
Остались в запасе
Реал
Ювентус
13
Фран Гонсалес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
27
Тиаго Питарч
ЦП
11
Родриго
ПВ
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
1
Маттиа Перин
ВР
43
Matteo Fuscaldo
ВР
17
Жоау Мариу
ПЗ
17
Василие Аджич
ЦП
21
Фабио Миретти
ЦП
27
Эдон Жегрова
ПВ
Главный тренер
Игор Тудор
Остались в запасе
13
Фран Гонсалес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
27
Тиаго Питарч
ЦП
11
Родриго
ПВ
9
Эндрик
ЦФ
Остались в запасе
1
Маттиа Перин
ВР
43
Matteo Fuscaldo
ВР
17
Жоау Мариу
ПЗ
17
Василие Аджич
ЦП
21
Фабио Миретти
ЦП
27
Эдон Жегрова
ПВ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Игор Тудор
Статистика матча Реал - Ювентус
1
Всего ударов по воротам
28
13
Удары в створ
10
4
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
13
7
Нарушения
10
17
Офсайды
1
2
Количество передач
617
311
Сейвы
4
8
Точность передач %
90
81
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
12
6
Удары из пределов штрафной
17
5
Удары из-за пределов штрафной
11
8
xG (ожидаемые голы)
2.81
0.59

Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Ювентуса», 3 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 октября в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Ювентус»

«Реал» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Ювентус Реал
Комментарии (1)
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nikki22
1761164451
смуглые испанцы забивабт?
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