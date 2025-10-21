Составы команд
Кайрат
Кайрат
3-3-1-1-2
1
Анарбеков
14
Мартынович
28
Сорокин
15
Арад
3
Мата
20
Тапалов
24
Мрынский
18
Глейзер
55
Громыко
12
Сатпаев
7
Жоржинью
4-1-2-2-1
93
Михаил
77
Коррейя
32
Люккассен
4
Луис
17
Пилеас
26
Суньич
88
Пепе
8
Кина
30
Драгомир
99
Оршич
7
Бруно
55
Громыко
4
Касабулат
4
Касабулат
55
Громыко
18
Глейзер
77
Зария
77
Зария
18
Глейзер
20
Тапалов
17
Туякбаев
17
Туякбаев
20
Тапалов
15
Арад
39
Рикардиньо
39
Рикардиньо
15
Арад
7
Бруно
5
Ланга
5
Ланга
7
Бруно
17
Пилеас
3
Гольдар
3
Гольдар
17
Пилеас
99
Оршич
12
Сема
12
Сема
99
Оршич
8
Кина
12
12
8
Кина
88
Пепе
11
Димата
11
Димата
88
Пепе
Остались в запасе
Кайрат
Пафос
82
Шерхан Калмурза
ВР
16
Александр Заруцкий
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
8
Олжас Байбек
ОП
33
Юг Станоев
ПВ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
1
Джей Гортер
ВР
82
Petros Petrou
ВР
11
Жажа
ПВ
33
Андерсон Силва
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
Остались в запасе
82
Шерхан Калмурза
ВР
16
Александр Заруцкий
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
8
Олжас Байбек
ОП
33
Юг Станоев
ПВ
Остались в запасе
1
Джей Гортер
ВР
82
Petros Petrou
ВР
11
Жажа
ПВ
33
Андерсон Силва
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
Статистика матча Кайрат - Пафос
3
1
1
Всего ударов по воротам
22
9
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
ВАР
0
1
Угловые удары
6
4
Нарушения
11
9
Офсайды
1
3
Количество передач
565
252
Сейвы
5
2
Точность передач %
84
65
Удары мимо ворот
13
2
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
13
1
xG (ожидаемые голы)
1.26
1.76
xGP (предотвращенные голы)
0.57
0.57
Смотреть прямую трансляцию матча «Кайрат» против «Пафоса», 3 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 октября в 19:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кайрат» – «Пафос»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»