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  • «Кайрат» – «Пафос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 октября 2025

«Кайрат» – «Пафос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 октября 2025

21 октября 2025, 18:35
Кайрат
21.10.2025, вторник, 19:45
Лига чемпионов, 3 тур
0 : 0
Завершен
Пафос
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайрат
1
Темирлан Анарбеков
ВР
3
Луиш Мата
ЛЗ
14
Александр Мартынович
(К) ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
15
Офри Арад
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
20
Еркин Тапалов
ОП
18
Дан Глейзер
ЦП
55
Валерий Громыко
АП
7
Жоржинью
ЦФ
12
Дастан Сатпаев
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Пафос
93
Неофитос Михаил
ВР
17
Костас Пилеас
ЛЗ
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
77
Жоау Коррейя
ПЗ
99
Мислав Оршич
ЛВ
26
Иван Суньич
ОП
88
Пепе
ЦП
8
Домингуш Кина
ЦП
30
Влад Драгомир
(К) АП
7
Бруно
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
Кайрат
82
Шерхан Калмурза
ВР
16
Александр Заруцкий
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
8
Олжас Байбек
ОП
77
Гиорги Зария
АП
17
Азамат Туякбаев
АП
33
Юг Станоев
ПВ
39
Рикардиньо
ЦФ
Пафос
1
Джей Гортер
ВР
82
Petros Petrou
ВР
5
Бруну Ланга
ЛЗ
3
Давид Гольдар
ЦЗ
12
Кен Сема
ЛП
11
Жажа
ПВ
12
Mons Bassouamina
ЦФ
11
Ландри Димата
ЦФ
33
Андерсон Силва
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Анарбеков
14
Мартынович
28
Сорокин
15
Арад
3
Мата
20
Тапалов
24
Мрынский
18
Глейзер
55
Громыко
12
Сатпаев
7
Жоржинью
4-1-2-2-1
93
Михаил
77
Коррейя
32
Люккассен
4
Луис
17
Пилеас
26
Суньич
88
Пепе
8
Кина
30
Драгомир
99
Оршич
7
Бруно
55
Громыко
4
Касабулат
4
Касабулат
55
Громыко
18
Глейзер
77
Зария
77
Зария
18
Глейзер
20
Тапалов
17
Туякбаев
17
Туякбаев
20
Тапалов
15
Арад
39
Рикардиньо
39
Рикардиньо
15
Арад
7
Бруно
5
Ланга
5
Ланга
7
Бруно
17
Пилеас
3
Гольдар
3
Гольдар
17
Пилеас
99
Оршич
12
Сема
12
Сема
99
Оршич
8
Кина
12
12
8
Кина
88
Пепе
11
Димата
11
Димата
88
Пепе
Остались в запасе
Кайрат
Пафос
82
Шерхан Калмурза
ВР
16
Александр Заруцкий
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
8
Олжас Байбек
ОП
33
Юг Станоев
ПВ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
1
Джей Гортер
ВР
82
Petros Petrou
ВР
11
Жажа
ПВ
33
Андерсон Силва
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
Остались в запасе
82
Шерхан Калмурза
ВР
16
Александр Заруцкий
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
8
Олжас Байбек
ОП
33
Юг Станоев
ПВ
Остались в запасе
1
Джей Гортер
ВР
82
Petros Petrou
ВР
11
Жажа
ПВ
33
Андерсон Силва
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
Статистика матча Кайрат - Пафос
3
1
1
Всего ударов по воротам
22
9
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
ВАР
0
1
Угловые удары
6
4
Нарушения
11
9
Офсайды
1
3
Количество передач
565
252
Сейвы
5
2
Точность передач %
84
65
Удары мимо ворот
13
2
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
13
1
xG (ожидаемые голы)
1.26
1.76
xGP (предотвращенные голы)
0.57
0.57

Смотреть прямую трансляцию матча «Кайрат» против «Пафоса», 3 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 октября в 19:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кайрат» – «Пафос»

«Кайрат» – «Пафос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Пафос Кайрат
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