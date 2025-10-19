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  • «Сельта» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 октября 2025

«Сельта» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 октября 2025

19 октября 2025, 16:05
Сельта
19.10.2025, воскресенье, 17:15
Испания. Примера, 9 тур
1 : 1
Завершен
Реал Сосьедад
20' П. Дуран
89' К. Солер
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
13
Ионуц Раду
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
15
Карл Старфельт
(К) ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
20
Хави Родригес
ПЗ
6
Илаш Мориба
ЦП
5
Уго Сотело
ЦП
9
Ферран Хутгла
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
11
Пабло Дуран
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
17
Серхио Гомес
ЛЗ
19
Игор Субельдия
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
2
Хон Арамбуру
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
(К) ЛВ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
4
Йон Горротксатеги
ОП
21
Янхель Эррера
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
Главный тренер
Серхио Франсиско
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
17
Хави Руэда
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
6
Ману Фернандес
ЦЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
8
Мигель Роман
ЦП
23
Уго Альварес
ЦП
23
Дамиан Родригес
АП
15
Брайан Сарагоса
АП
39
Йонес Эль-Абделлауи
ПВ
10
Яго Аспас
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Унаи Марреро
ВР
6
Хон Мартин
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
8
M. Goti Lopez
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
24
Лука Сучич
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
23
Арсен Захарян
АП
15
Пабло Марин
АП
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
3-2-2-1-2
13
Раду
15
Старфельт
30
Мингеса
5
Каррейра
3
Алонсо
20
Родригес
6
Мориба
5
Сотело
9
Хутгла
11
Дуран
7
Иглесиас
3-3-1-3
1
Ремиро
3
Муньос
19
Субельдия
15
Чалета-Цар
2
Арамбуру
4
Горротксатеги
17
Гомес
21
Эррера
10
Мендес
10
Оярсабаль
7
Барренечеа
5
Сотело
23
Домингес
23
Домингес
5
Сотело
30
Мингеса
17
Руэда
17
Руэда
30
Мингеса
11
Дуран
8
Бельтран
8
Бельтран
11
Дуран
7
Иглесиас
23
Альварес
23
Альварес
7
Иглесиас
9
Хутгла
39
Эль-Абделлауи
39
Эль-Абделлауи
9
Хутгла
10
Мендес
18
Солер
18
Солер
10
Мендес
7
Барренечеа
23
Захарян
23
Захарян
7
Барренечеа
21
Эррера
15
Марин
15
Марин
21
Эррера
3
Муньос
11
Гедеш
11
Гедеш
3
Муньос
2
Арамбуру
7
Каррикабуру
7
Каррикабуру
2
Арамбуру
Остались в запасе
Сельта
Реал Сосьедад
25
Иван Вильяр
ВР
4
Джозеф Айду
ЦЗ
6
Ману Фернандес
ЦЗ
8
Мигель Роман
ЦП
23
Дамиан Родригес
АП
15
Брайан Сарагоса
АП
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
13
Унаи Марреро
ВР
6
Хон Мартин
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
M. Goti Lopez
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
24
Лука Сучич
ЦП
Главный тренер
Серхио Франсиско
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
4
Джозеф Айду
ЦЗ
6
Ману Фернандес
ЦЗ
8
Мигель Роман
ЦП
23
Дамиан Родригес
АП
15
Брайан Сарагоса
АП
10
Яго Аспас
ЦФ
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
6
Хон Мартин
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
M. Goti Lopez
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
24
Лука Сучич
ЦП
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Главный тренер
Серхио Франсиско
Статистика матча Сельта - Реал Сосьедад
3
1
3
Всего ударов по воротам
4
17
Удары в створ
1
7
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
1
10
Нарушения
10
20
Офсайды
1
8
Количество передач
380
512
Сейвы
6
0
Точность передач %
76
87
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
0
6
Удары из пределов штрафной
2
10
Удары из-за пределов штрафной
2
7
xG (ожидаемые голы)
0.95
1.58

Смотреть прямую трансляцию матча «Сельта» против «Реал Сосьедада»», 9-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 октября в 17:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сельта» – «Реал Сосьедад»

«Сельта» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Реал Сосьедад Сельта
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