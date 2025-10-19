19.10.2025, воскресенье, 17:15
Испания. Примера, 9 тур
Испания. Примера, 9 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Сельта
Сельта
3-2-2-1-2
13
Раду
15
Старфельт
30
Мингеса
5
Каррейра
3
Алонсо
20
Родригес
6
Мориба
5
Сотело
9
Хутгла
11
Дуран
7
Иглесиас
3-3-1-3
1
Ремиро
3
Муньос
19
Субельдия
15
Чалета-Цар
2
Арамбуру
4
Горротксатеги
17
Гомес
21
Эррера
10
Мендес
10
Оярсабаль
7
Барренечеа
5
Сотело
23
Домингес
23
Домингес
5
Сотело
30
Мингеса
17
Руэда
17
Руэда
30
Мингеса
11
Дуран
8
Бельтран
8
Бельтран
11
Дуран
7
Иглесиас
23
Альварес
23
Альварес
7
Иглесиас
9
Хутгла
39
Эль-Абделлауи
39
Эль-Абделлауи
9
Хутгла
10
Мендес
18
Солер
18
Солер
10
Мендес
7
Барренечеа
23
Захарян
23
Захарян
7
Барренечеа
21
Эррера
15
Марин
15
Марин
21
Эррера
3
Муньос
11
Гедеш
11
Гедеш
3
Муньос
2
Арамбуру
7
Каррикабуру
7
Каррикабуру
2
Арамбуру
Остались в запасе
Сельта
Реал Сосьедад
25
Иван Вильяр
ВР
4
Джозеф Айду
ЦЗ
6
Ману Фернандес
ЦЗ
8
Мигель Роман
ЦП
23
Дамиан Родригес
АП
15
Брайан Сарагоса
АП
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
13
Унаи Марреро
ВР
6
Хон Мартин
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
M. Goti Lopez
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
24
Лука Сучич
ЦП
Главный тренер
Серхио Франсиско
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
4
Джозеф Айду
ЦЗ
6
Ману Фернандес
ЦЗ
8
Мигель Роман
ЦП
23
Дамиан Родригес
АП
15
Брайан Сарагоса
АП
10
Яго Аспас
ЦФ
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
6
Хон Мартин
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
M. Goti Lopez
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
24
Лука Сучич
ЦП
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Главный тренер
Серхио Франсиско
Статистика матча Сельта - Реал Сосьедад
3
1
3
Всего ударов по воротам
4
17
Удары в створ
1
7
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
1
10
Нарушения
10
20
Офсайды
1
8
Количество передач
380
512
Сейвы
6
0
Точность передач %
76
87
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
0
6
Удары из пределов штрафной
2
10
Удары из-за пределов штрафной
2
7
xG (ожидаемые голы)
0.95
1.58
Смотреть прямую трансляцию матча «Сельта» против «Реал Сосьедада»», 9-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 октября в 17:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сельта» – «Реал Сосьедад»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»