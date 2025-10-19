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Смотреть прямую трансляцию матча «Сельта» против «Реал Сосьедада»», 9-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 октября в 17:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сельта» – «Реал Сосьедад»