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  • «Комо» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 октября 2025

«Комо» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 октября 2025

19 октября 2025, 12:20
Комо
19.10.2025, воскресенье, 13:30
Италия. Серия А, 7 тур
2 : 0
Завершен
Ювентус
4' М. Кемпф 79' Н. Пас
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Комо
1
Жан Бутез
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
27
Иван Смольчич
ПЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
21
Максимо Перроне
ОП
10
Нико Пас
ЦП
8
Максанс Какере
ЦП
7
Лукас Да Кунья
(К) ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Ювентус
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
(К) ОП
19
Кефрен Тюрам
ОП
8
Тен Коопмейнерс
ОП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
10
Кенан Йылдыз
ЦФ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Комо
26
Никола Чавлина
ВР
22
Мауро Виджорито
ВР
16
Алекс Валье
ЛЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
11
Ассане Диао
ЛВ
20
Мартин Батурина
ЦП
57
Lorenzo Bonsignori Goggi
ЦП
19
Николас Кюн
ПВ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
Ювентус
12
Симоне Скалья
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
4
Федерико Гатти
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
22
Уэстон МакКенни
ЦП
17
Василие Аджич
ЦП
28
Душан Влахович
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
3-3-2-2
1
Бутез
27
Смольчич
2
Кемпф
34
Карлос
5
Морено
21
Перроне
23
Войвода
10
Пас
8
Какере
21
Мората
7
Да Кунья
4-3-1-2
20
Ди Грегорио
15
Калюлю
24
Ругани
6
Келли
20
Камбьясо
5
Локателли
19
Тюрам
8
Коопмейнерс
7
Консейсау
15
Дэвид
10
Йылдыз
5
Морено
16
Валье
16
Валье
5
Морено
27
Смольчич
4
Пош
4
Пош
27
Смольчич
34
Карлос
4
Рамон
4
Рамон
34
Карлос
21
Мората
20
ван дер Бремпт
20
ван дер Бремпт
21
Мората
8
Какере
9
Дувикас
9
Дувикас
8
Какере
20
Камбьясо
17
Мариу
17
Мариу
20
Камбьясо
8
Коопмейнерс
22
МакКенни
22
МакКенни
8
Коопмейнерс
24
Ругани
18
Костич
18
Костич
24
Ругани
5
Локателли
28
Влахович
28
Влахович
5
Локателли
Остались в запасе
Комо
Ювентус
26
Никола Чавлина
ВР
22
Мауро Виджорито
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
20
Мартин Батурина
ЦП
57
Lorenzo Bonsignori Goggi
ЦП
11
Ассане Диао
ЛВ
19
Николас Кюн
ПВ
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
12
Симоне Скалья
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
4
Федерико Гатти
ЦЗ
17
Василие Аджич
ЦП
17
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Остались в запасе
26
Никола Чавлина
ВР
22
Мауро Виджорито
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
20
Мартин Батурина
ЦП
57
Lorenzo Bonsignori Goggi
ЦП
11
Ассане Диао
ЛВ
19
Николас Кюн
ПВ
9
Альберто Черри
ЦФ
Остались в запасе
12
Симоне Скалья
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
4
Федерико Гатти
ЦЗ
17
Василие Аджич
ЦП
17
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Главный тренер
Игор Тудор
Статистика матча Комо - Ювентус
3
1
Всего ударов по воротам
12
15
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
4
1
Нарушения
12
15
Офсайды
1
2
Количество передач
361
447
Сейвы
4
4
Точность передач %
81
83
Удары мимо ворот
3
8
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
9
9
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
1.46
0.88
xGP (предотвращенные голы)
0.03
0.03

Смотреть прямую трансляцию матча «Комо» против «Ювентуса», 7-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 октября в 13:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Комо»«Ювентус»

Комо – Ювентус: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Ювентус Комо
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