19.10.2025, воскресенье, 13:30
Италия. Серия А, 7 тур
Италия. Серия А, 7 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Комо
Комо
3-3-2-2
1
Бутез
27
Смольчич
2
Кемпф
34
Карлос
5
Морено
21
Перроне
23
Войвода
10
Пас
8
Какере
21
Мората
7
Да Кунья
4-3-1-2
20
Ди Грегорио
15
Калюлю
24
Ругани
6
Келли
20
Камбьясо
5
Локателли
19
Тюрам
8
Коопмейнерс
7
Консейсау
15
Дэвид
10
Йылдыз
5
Морено
16
Валье
16
Валье
5
Морено
27
Смольчич
4
Пош
4
Пош
27
Смольчич
34
Карлос
4
Рамон
4
Рамон
34
Карлос
21
Мората
20
ван дер Бремпт
20
ван дер Бремпт
21
Мората
8
Какере
9
Дувикас
9
Дувикас
8
Какере
20
Камбьясо
17
Мариу
17
Мариу
20
Камбьясо
8
Коопмейнерс
22
МакКенни
22
МакКенни
8
Коопмейнерс
24
Ругани
18
Костич
18
Костич
24
Ругани
5
Локателли
28
Влахович
28
Влахович
5
Локателли
Остались в запасе
Комо
Ювентус
26
Никола Чавлина
ВР
22
Мауро Виджорито
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
20
Мартин Батурина
ЦП
57
Lorenzo Bonsignori Goggi
ЦП
11
Ассане Диао
ЛВ
19
Николас Кюн
ПВ
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
12
Симоне Скалья
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
4
Федерико Гатти
ЦЗ
17
Василие Аджич
ЦП
17
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Остались в запасе
26
Никола Чавлина
ВР
22
Мауро Виджорито
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
20
Мартин Батурина
ЦП
57
Lorenzo Bonsignori Goggi
ЦП
11
Ассане Диао
ЛВ
19
Николас Кюн
ПВ
9
Альберто Черри
ЦФ
Остались в запасе
12
Симоне Скалья
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
4
Федерико Гатти
ЦЗ
17
Василие Аджич
ЦП
17
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Главный тренер
Игор Тудор
Статистика матча Комо - Ювентус
3
1
Всего ударов по воротам
12
15
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
4
1
Нарушения
12
15
Офсайды
1
2
Количество передач
361
447
Сейвы
4
4
Точность передач %
81
83
Удары мимо ворот
3
8
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
9
9
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
1.46
0.88
xGP (предотвращенные голы)
0.03
0.03
Смотреть прямую трансляцию матча «Комо» против «Ювентуса», 7-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 октября в 13:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Комо» – «Ювентус»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»