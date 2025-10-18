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  • «Аль-Наср» – «Аль-Фат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 октября 2025

«Аль-Наср» – «Аль-Фат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 октября 2025

18 октября 2025, 19:50
Аль-Наср
18.10.2025, суббота, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 5 тур
5 : 1
Завершен
Аль-Фат
13' Ж. Феликс 60' К. Роналду 68' Ж. Феликс 75' К. Коман 79' Ж. Феликс
54' С. Бендебка
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Наср
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
2
Султан Аль-Ганнам
ПЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
10
Садио Мане
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
20
Анжело Габриэль
ПВ
7
Криштиану Роналду
(К) ЦФ
79
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Аль-Фат
97
Амин Аль-Бухари
ВР
50
Маджид Кашиш
ЛАЗ
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
17
Марван Саадан
(К) ЦЗ
5
Faisal Darisi
ЦЗ
8
Матиас Варгас
ЛВ
28
Софьян Бендебка
ОП
15
Саид Баатия
ЦП
28
Зеду Юссуф
ЦП
11
Мурад Батна
ПВ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Аль-Наср
36
Рагед Наджар
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
5
Абдулелах Аль-Амри
ЦЗ
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
6
Али Аль-Хассан
ОП
17
Абдулла аль-Хаибари
ЦП
23
Айман Яхья
ПВ
70
Аруне Камара
ЦФ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Аль-Фат
31
Хабиб Аль-Вутаян
ВР
7
Fahad Zubaidi
ЦП
66
Naif Masoud
ЦП
87
Саттам Аль-Тумбукти
ЦП
93
Abdullah Safuq Al-Enezi
ЦП
21
Jefferson Ramos
ЦФ
24
Mahdi Al Obod
ЦФ
49
Saad Al-Shurafa
ЦФ
4-1-3-2
1
Аль-Акиди
2
Аль-Ганнам
3
Симакан
26
Мартинес
12
Аль-Бушал
77
Брозович
10
Мане
21
Коман
20
Габриэль
79
Феликс
7
Роналду
3-2-2-2-1
97
Аль-Бухари
44
17
Саадан
5
28
Бендебка
50
Кашиш
15
Баатия
28
Юссуф
11
Батна
8
Варгас
9
Экамби
21
Коман
83
Аль-Наджди
83
Аль-Наджди
21
Коман
20
Габриэль
6
Аль-Хассан
6
Аль-Хассан
20
Габриэль
77
Брозович
17
аль-Хаибари
17
аль-Хаибари
77
Брозович
10
Мане
29
Гариб
29
Гариб
10
Мане
2
Аль-Ганнам
23
Яхья
23
Яхья
2
Аль-Ганнам
28
Бендебка
21
21
28
Бендебка
9
Экамби
24
24
9
Экамби
8
Варгас
49
49
8
Варгас
Остались в запасе
Аль-Наср
Аль-Фат
36
Рагед Наджар
ВР
5
Абдулелах Аль-Амри
ЦЗ
70
Аруне Камара
ЦФ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
31
Хабиб Аль-Вутаян
ВР
7
Fahad Zubaidi
ЦП
66
Naif Masoud
ЦП
87
Саттам Аль-Тумбукти
ЦП
93
Abdullah Safuq Al-Enezi
ЦП
Главный тренер
Жозе Гомеш
Остались в запасе
36
Рагед Наджар
ВР
5
Абдулелах Аль-Амри
ЦЗ
70
Аруне Камара
ЦФ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Остались в запасе
31
Хабиб Аль-Вутаян
ВР
7
Fahad Zubaidi
ЦП
66
Naif Masoud
ЦП
87
Саттам Аль-Тумбукти
ЦП
93
Abdullah Safuq Al-Enezi
ЦП
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Жозе Гомеш
Статистика матча Аль-Наср - Аль-Фат
2
2
Всего ударов по воротам
23
10
Удары в створ
12
7
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
3
Нарушения
7
12
Офсайды
3
8
Количество передач
369
266
Сейвы
6
5
Точность передач %
81
77
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
14
7
Удары из-за пределов штрафной
9
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Наср» против «Аль-Фата», 5-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 октября в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Наср» – «Аль-Фат»

«Аль-Наср» – «Аль-Фат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Фат Аль-Наср
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