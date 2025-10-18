18.10.2025, суббота, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 5 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 5 тур
5 : 1
Завершен
Составы команд
Аль-Наср
Аль-Наср
4-1-3-2
1
Аль-Акиди
2
Аль-Ганнам
3
Симакан
26
Мартинес
12
Аль-Бушал
77
Брозович
10
Мане
21
Коман
20
Габриэль
79
Феликс
7
Роналду
3-2-2-2-1
97
Аль-Бухари
44
17
Саадан
5
28
Бендебка
50
Кашиш
15
Баатия
28
Юссуф
11
Батна
8
Варгас
9
Экамби
21
Коман
83
Аль-Наджди
83
Аль-Наджди
21
Коман
20
Габриэль
6
Аль-Хассан
6
Аль-Хассан
20
Габриэль
77
Брозович
17
аль-Хаибари
17
аль-Хаибари
77
Брозович
10
Мане
29
Гариб
29
Гариб
10
Мане
2
Аль-Ганнам
23
Яхья
23
Яхья
2
Аль-Ганнам
28
Бендебка
21
21
28
Бендебка
9
Экамби
24
24
9
Экамби
8
Варгас
49
49
8
Варгас
Остались в запасе
Аль-Наср
Аль-Фат
36
Рагед Наджар
ВР
5
Абдулелах Аль-Амри
ЦЗ
70
Аруне Камара
ЦФ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
31
Хабиб Аль-Вутаян
ВР
7
Fahad Zubaidi
ЦП
66
Naif Masoud
ЦП
87
Саттам Аль-Тумбукти
ЦП
93
Abdullah Safuq Al-Enezi
ЦП
Главный тренер
Жозе Гомеш
Остались в запасе
36
Рагед Наджар
ВР
5
Абдулелах Аль-Амри
ЦЗ
70
Аруне Камара
ЦФ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Остались в запасе
31
Хабиб Аль-Вутаян
ВР
7
Fahad Zubaidi
ЦП
66
Naif Masoud
ЦП
87
Саттам Аль-Тумбукти
ЦП
93
Abdullah Safuq Al-Enezi
ЦП
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Жозе Гомеш
Статистика матча Аль-Наср - Аль-Фат
2
2
Всего ударов по воротам
23
10
Удары в створ
12
7
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
3
Нарушения
7
12
Офсайды
3
8
Количество передач
369
266
Сейвы
6
5
Точность передач %
81
77
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
14
7
Удары из-за пределов штрафной
9
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Наср» против «Аль-Фата», 5-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 октября в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Наср» – «Аль-Фат»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»