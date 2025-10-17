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  • «Овьедо» – «Эспаньол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 октября 2025

«Овьедо» – «Эспаньол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 октября 2025

17 октября 2025, 20:50
Овьедо
17.10.2025, пятница, 22:00
Испания. Примера, 9 тур
0 : 2
Завершен
Эспаньол
70' Кике 82' П. Милья
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Овьедо
13
Аарон Эскандель
ВР
23
Рахим Альхассан
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
6
Давид Карму
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
11
Сантьяго Коломбатто
(К) ОП
18
Леандер Дендокер
ЦП
21
Лука Илич
АП
23
Хессем Хассан
ПВ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
7
Ильяс Чайра
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Эспаньол
13
Марко Дмитрович
ВР
20
Карлос Ромеро
ЛАЗ
16
Клеменс Ридель
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
(К) ЦЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
11
Пере Милья
ЛВ
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
10
Поль Лосано
ЦП
24
Тирис Долан
ПВ
19
Кике
ЦФ
9
Роберто Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Маноло Гонсалес
Овьедо
31
Хорациу Молдован
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
12
Дани Кальво
ЦЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
17
Лукас Ахиядо
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
10
Альберто Рейна
ЦП
6
Кваси Сибо
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
19
Брендон Домингес
ЦП
16
Федерико Виньяс
ЦФ
9
Алекс Форес
ЦФ
Эспаньол
1
Анхель Фортуньо
ВР
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
12
Мигель Рубио
ЦЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
15
Лука Колеошо
ЛВ
18
Чарльз Пикель
ОП
11
Рамон Террац
ОП
28
Хави Эрнандес
ЦП
17
Жофре Каррерас
ПВ
23
Антониу Рока
ПВ
4-1-1-2-2
13
Эскандель
23
Альхассан
3
Байи
6
Карму
22
Видаль
11
Коломбатто
18
Дендокер
21
Илич
23
Хассан
7
Чайра
23
Рондон
3-1-2-2-2
13
Дмитрович
22
Санчес
6
Кабрера
16
Ридель
20
Ромеро
8
Экспозито
10
Лосано
24
Долан
11
Милья
9
Фернандес
19
Кике
21
Илич
10
Рейна
10
Рейна
21
Илич
11
Коломбатто
14
Эджария
14
Эджария
11
Коломбатто
23
Хассан
7
Брекало
7
Брекало
23
Хассан
23
Рондон
16
Виньяс
16
Виньяс
23
Рондон
7
Чайра
9
Форес
9
Форес
7
Чайра
8
Экспозито
4
Гонсалес
4
Гонсалес
8
Экспозито
11
Милья
12
Салинас
12
Салинас
11
Милья
22
Санчес
23
Эль-Хилали
23
Эль-Хилали
22
Санчес
19
Кике
18
Пикель
18
Пикель
19
Кике
24
Долан
23
Рока
23
Рока
24
Долан
Остались в запасе
Овьедо
Эспаньол
31
Хорациу Молдован
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
12
Дани Кальво
ЦЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
17
Лукас Ахиядо
ПЗ
6
Кваси Сибо
ЦП
19
Брендон Домингес
ЦП
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
1
Анхель Фортуньо
ВР
12
Мигель Рубио
ЦЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
11
Рамон Террац
ОП
28
Хави Эрнандес
ЦП
15
Лука Колеошо
ЛВ
17
Жофре Каррерас
ПВ
Главный тренер
Маноло Гонсалес
Остались в запасе
31
Хорациу Молдован
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
12
Дани Кальво
ЦЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
17
Лукас Ахиядо
ПЗ
6
Кваси Сибо
ЦП
19
Брендон Домингес
ЦП
Остались в запасе
1
Анхель Фортуньо
ВР
12
Мигель Рубио
ЦЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
11
Рамон Террац
ОП
28
Хави Эрнандес
ЦП
15
Лука Колеошо
ЛВ
17
Жофре Каррерас
ПВ
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Главный тренер
Маноло Гонсалес
Статистика матча Овьедо - Эспаньол
2
1
Всего ударов по воротам
13
19
Удары в створ
4
10
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
5
Нарушения
9
8
Офсайды
0
2
Количество передач
522
323
Сейвы
8
4
Точность передач %
89
81
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
7
15
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
0.72
3.45

Смотреть прямую трансляцию матча «Овьедо» против «Эспаньола», 9-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 октября в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Овьедо» – «Эспаньол»

«Овьедо» – «Эспаньол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Эспаньол Овьедо
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