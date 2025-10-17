17.10.2025, пятница, 22:00
Испания. Примера, 9 тур
Испания. Примера, 9 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Овьедо
Овьедо
4-1-1-2-2
13
Эскандель
23
Альхассан
3
Байи
6
Карму
22
Видаль
11
Коломбатто
18
Дендокер
21
Илич
23
Хассан
7
Чайра
23
Рондон
3-1-2-2-2
13
Дмитрович
22
Санчес
6
Кабрера
16
Ридель
20
Ромеро
8
Экспозито
10
Лосано
24
Долан
11
Милья
9
Фернандес
19
Кике
21
Илич
10
Рейна
10
Рейна
21
Илич
11
Коломбатто
14
Эджария
14
Эджария
11
Коломбатто
23
Хассан
7
Брекало
7
Брекало
23
Хассан
23
Рондон
16
Виньяс
16
Виньяс
23
Рондон
7
Чайра
9
Форес
9
Форес
7
Чайра
8
Экспозито
4
Гонсалес
4
Гонсалес
8
Экспозито
11
Милья
12
Салинас
12
Салинас
11
Милья
22
Санчес
23
Эль-Хилали
23
Эль-Хилали
22
Санчес
19
Кике
18
Пикель
18
Пикель
19
Кике
24
Долан
23
Рока
23
Рока
24
Долан
Остались в запасе
Овьедо
Эспаньол
31
Хорациу Молдован
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
12
Дани Кальво
ЦЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
17
Лукас Ахиядо
ПЗ
6
Кваси Сибо
ЦП
19
Брендон Домингес
ЦП
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
1
Анхель Фортуньо
ВР
12
Мигель Рубио
ЦЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
11
Рамон Террац
ОП
28
Хави Эрнандес
ЦП
15
Лука Колеошо
ЛВ
17
Жофре Каррерас
ПВ
Главный тренер
Маноло Гонсалес
Остались в запасе
31
Хорациу Молдован
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
12
Дани Кальво
ЦЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
17
Лукас Ахиядо
ПЗ
6
Кваси Сибо
ЦП
19
Брендон Домингес
ЦП
Остались в запасе
1
Анхель Фортуньо
ВР
12
Мигель Рубио
ЦЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
11
Рамон Террац
ОП
28
Хави Эрнандес
ЦП
15
Лука Колеошо
ЛВ
17
Жофре Каррерас
ПВ
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Главный тренер
Маноло Гонсалес
Статистика матча Овьедо - Эспаньол
2
1
Всего ударов по воротам
13
19
Удары в створ
4
10
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
5
Нарушения
9
8
Офсайды
0
2
Количество передач
522
323
Сейвы
8
4
Точность передач %
89
81
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
7
15
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
0.72
3.45
Смотреть прямую трансляцию матча «Овьедо» против «Эспаньола», 9-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 октября в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Овьедо» – «Эспаньол»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»