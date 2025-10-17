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  • «Динамо-Брест» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 октября 2025

«Динамо-Брест» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 октября 2025

17 октября 2025, 17:50
Динамо-Брест
17.10.2025, пятница, 19:00
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
2 : 1
Завершен
Витебск
24' Н. Степанов 51' Р. Юзепчук
85' Е. Краснов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо-Брест
16
Михаил Козакевич
ВР
89
Abdoulie Jarjue
ЦЗ
18
Никита Степанов
ЦЗ
23
Денис Поляков
ЦЗ
15
Максим Касараб
ЦЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
25
Шерзод Эсанов
ЦП
99
Иван Зеньков
ЦП
62
Михаил Гордейчук
ЦП
24
Егор Корцов
ПВ
14
F. Jovic
ЦФ
Главный тренер
Александр Седнев
Витебск
77
Дмитрий Гущенко
ВР
23
Никита Наумов
ЦЗ
22
Ян Скибский
ЛП
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
30
Михаил Башилов
ОП
17
Евгений Новых
ЦП
26
Сергей Тихоновский
ЦП
20
Евгений Краснов
ЦП
55
Дмитрий Гирс
ПВ
33
Валерий Горбачик
ЦФ
Главный тренер
Сергей Гуренко
Динамо-Брест
30
Mikhail Klachkovich
ВР
91
Дмитрий Дударь
ВР
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
88
Денис Ковалевич
ЛВ
8
Антон Шрамченко
ЛВ
4
Адевале Оладойе
ОП
21
Денис Ковалевич
ЦП
2
Андрей Рылач
ПВ
11
Тимофей Мартынов
ЦФ
Витебск
1
Иван Новичков
ВР
22
Семён Егоров
ЦЗ
15
Maksim Kuntsevich
ЦЗ
88
Даниил Песняк
ЦП
9
Руслан Теверов
ЦФ
14
Захар Червяков
ЦФ
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
3-2-3-1-1
16
Козакевич
18
Степанов
23
Поляков
15
Касараб
89
77
Юзепчук
25
Эсанов
99
Зеньков
62
Гордейчук
24
Корцов
14
1-1-4-2-1
77
Гущенко
23
Наумов
30
Башилов
17
Новых
26
Тихоновский
20
Краснов
22
Скибский
55
Гирс
80
Ксенофонтов
33
Горбачик
14
4
Оладойе
4
Оладойе
14
24
Корцов
21
Ковалевич
21
Ковалевич
24
Корцов
25
Эсанов
88
Ковалевич
88
Ковалевич
25
Эсанов
15
Касараб
8
Шрамченко
8
Шрамченко
15
Касараб
62
Гордейчук
2
Рылач
2
Рылач
62
Гордейчук
22
Скибский
22
Егоров
22
Егоров
22
Скибский
26
Тихоновский
88
Песняк
88
Песняк
26
Тихоновский
33
Горбачик
9
Теверов
9
Теверов
33
Горбачик
55
Гирс
14
Червяков
14
Червяков
55
Гирс
80
Ксенофонтов
37
Радиковский
37
Радиковский
80
Ксенофонтов
Остались в запасе
Динамо-Брест
Витебск
30
Mikhail Klachkovich
ВР
91
Дмитрий Дударь
ВР
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
11
Тимофей Мартынов
ЦФ
Главный тренер
Александр Седнев
1
Иван Новичков
ВР
15
Maksim Kuntsevich
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Гуренко
Остались в запасе
30
Mikhail Klachkovich
ВР
91
Дмитрий Дударь
ВР
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
11
Тимофей Мартынов
ЦФ
Остались в запасе
1
Иван Новичков
ВР
15
Maksim Kuntsevich
ЦЗ
Главный тренер
Александр Седнев
Главный тренер
Сергей Гуренко
Статистика матча Динамо-Брест - Витебск
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо-Брест» против «Витебска», 25-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 октября в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо-Брест» – «Витебск»

«Динамо-Брест» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Витебск Динамо-Брест
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