17.10.2025, пятница, 19:00
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Динамо-Брест
Динамо-Брест
3-2-3-1-1
16
Козакевич
18
Степанов
23
Поляков
15
Касараб
89
77
Юзепчук
25
Эсанов
99
Зеньков
62
Гордейчук
24
Корцов
14
1-1-4-2-1
77
Гущенко
23
Наумов
30
Башилов
17
Новых
26
Тихоновский
20
Краснов
22
Скибский
55
Гирс
80
Ксенофонтов
33
Горбачик
14
4
Оладойе
4
Оладойе
14
24
Корцов
21
Ковалевич
21
Ковалевич
24
Корцов
25
Эсанов
88
Ковалевич
88
Ковалевич
25
Эсанов
15
Касараб
8
Шрамченко
8
Шрамченко
15
Касараб
62
Гордейчук
2
Рылач
2
Рылач
62
Гордейчук
22
Скибский
22
Егоров
22
Егоров
22
Скибский
26
Тихоновский
88
Песняк
88
Песняк
26
Тихоновский
33
Горбачик
9
Теверов
9
Теверов
33
Горбачик
55
Гирс
14
Червяков
14
Червяков
55
Гирс
80
Ксенофонтов
37
Радиковский
37
Радиковский
80
Ксенофонтов
Остались в запасе
Динамо-Брест
Витебск
30
Mikhail Klachkovich
ВР
91
Дмитрий Дударь
ВР
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
11
Тимофей Мартынов
ЦФ
Главный тренер
Александр Седнев
1
Иван Новичков
ВР
15
Maksim Kuntsevich
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Гуренко
Остались в запасе
30
Mikhail Klachkovich
ВР
91
Дмитрий Дударь
ВР
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
11
Тимофей Мартынов
ЦФ
Остались в запасе
1
Иван Новичков
ВР
15
Maksim Kuntsevich
ЦЗ
Главный тренер
Александр Седнев
Главный тренер
Сергей Гуренко
Статистика матча Динамо-Брест - Витебск
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо-Брест» против «Витебска», 25-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 октября в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо-Брест» – «Витебск»
- Матч можно посмотреть на канале «Беларусь 5».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»