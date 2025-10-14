14.10.2025, вторник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа E, 8 тур
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа E, 8 тур
4 : 1
Завершен
Составы команд
Турция
Турция
4-3-2-1
1
Чакир
13
Эльмали
3
Демирал
14
Бартакжи
18
Мюлдюр
10
Чалханоглу
16
Юкшек
19
Акгюн
7
Актюркоглу
10
Гюлер
11
Йылдыз
4-1-2-2-1
1
Мамардашвили
13
Гочолеишвили
5
Гогличидзе
4
Лочошвили
2
Какабадзе
14
Меквабишвили
6
Кочорашвили
8
Китеишвили
9
Давиташвили
7
Кварацхелия
22
Микаутадзе
11
Йылдыз
20
Кадиоглу
20
Кадиоглу
11
Йылдыз
10
Гюлер
6
Кекчю
6
Кекчю
10
Гюлер
10
Чалханоглу
5
Озкан
5
Озкан
10
Чалханоглу
19
Акгюн
21
Йилмаз
21
Йилмаз
19
Акгюн
7
Актюркоглу
18
Айдын
18
Айдын
7
Актюркоглу
8
Китеишвили
20
Гагнидзе
20
Гагнидзе
8
Китеишвили
9
Давиташвили
12
Лобжанидзе
12
Лобжанидзе
9
Давиташвили
22
Микаутадзе
11
Зивзивадзе
11
Зивзивадзе
22
Микаутадзе
Остались в запасе
Турция
Грузия
1
Мерт Гюнок
ВР
12
Алтай Баиндыр
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
4
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
19
Атакан Каразор
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
11
Джан Узун
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
13
Давит Кереселидзе
ВР
23
Лука Гугешашвили
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
3
Лаша Двали
ЦЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
18
Владимер Мамучашвили
ПЗ
17
Гиорги Квернадзе
ЛВ
21
Гиорги Гулиашвили
ПВ
19
Георгий Цитаишвили
ПВ
Главный тренер
Вилли Саньоль
Остались в запасе
1
Мерт Гюнок
ВР
12
Алтай Баиндыр
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
4
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
19
Атакан Каразор
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
11
Джан Узун
ЦФ
Остались в запасе
13
Давит Кереселидзе
ВР
23
Лука Гугешашвили
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
3
Лаша Двали
ЦЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
18
Владимер Мамучашвили
ПЗ
17
Гиорги Квернадзе
ЛВ
21
Гиорги Гулиашвили
ПВ
19
Георгий Цитаишвили
ПВ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Главный тренер
Вилли Саньоль
Статистика матча Турция - Грузия
1
1
Всего ударов по воротам
10
12
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
7
6
Нарушения
14
16
Офсайды
2
2
Количество передач
434
527
Сейвы
2
1
Точность передач %
79
84
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
1
5
xG (ожидаемые голы)
1.24
0.85
Смотреть прямую трансляцию матча Турция против Грузии, 8-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 октября в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Турция – Грузия
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»