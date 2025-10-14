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  • Турция – Грузия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 октября 2025

Турция – Грузия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 октября 2025

14 октября 2025, 20:35
Турция
14.10.2025, вторник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа E, 8 тур
4 : 1
Ответный матч – 3 : 2
Завершен
Грузия
14' К. Йылдыз 22' М. Демирал 35' Ю. Акгюн 52' М. Демирал
64' Г. Кочорашвили
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Турция
1
Угурчан Чакир
ВР
13
Эрен Эльмали
ЛЗ
3
Мерих Демирал
ЦЗ
14
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
10
Хакан Чалханоглу
(К) ЦП
16
Исмаил Юкшек
ЦП
19
Юнус Акгюн
ЦП
10
Арда Гюлер
АП
11
Кенан Йылдыз
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Грузия
1
Георгий Мамардашвили
ВР
2
Отар Какабадзе
ЦЗ
5
Саба Гогличидзе
ЦЗ
4
Лука Лочошвили
ЦЗ
13
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
7
Хвича Кварацхелия
(К) ЛВ
14
Анзор Меквабишвили
ОП
6
Георгий Кочорашвили
ЦП
8
Отар Китеишвили
ЦП
9
Зурико Давиташвили
АП
22
Жорж Микаутадзе
ЦФ
Главный тренер
Вилли Саньоль
Турция
1
Мерт Гюнок
ВР
12
Алтай Баиндыр
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
4
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
19
Атакан Каразор
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
20
Ферди Кадиоглу
ЛП
21
Барыш Йилмаз
ЛВ
18
Огуз Айдын
ЛВ
6
Оркун Кекчю
ЦП
5
Салих Озкан
ЦП
11
Джан Узун
ЦФ
Грузия
13
Давит Кереселидзе
ВР
23
Лука Гугешашвили
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
3
Лаша Двали
ЦЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
18
Владимер Мамучашвили
ПЗ
17
Гиорги Квернадзе
ЛВ
20
Ника Гагнидзе
ЦП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
21
Гиорги Гулиашвили
ПВ
19
Георгий Цитаишвили
ПВ
11
Буду Зивзивадзе
ЦФ
4-3-2-1
1
Чакир
13
Эльмали
3
Демирал
14
Бартакжи
18
Мюлдюр
10
Чалханоглу
16
Юкшек
19
Акгюн
7
Актюркоглу
10
Гюлер
11
Йылдыз
4-1-2-2-1
1
Мамардашвили
13
Гочолеишвили
5
Гогличидзе
4
Лочошвили
2
Какабадзе
14
Меквабишвили
6
Кочорашвили
8
Китеишвили
9
Давиташвили
7
Кварацхелия
22
Микаутадзе
11
Йылдыз
20
Кадиоглу
20
Кадиоглу
11
Йылдыз
10
Гюлер
6
Кекчю
6
Кекчю
10
Гюлер
10
Чалханоглу
5
Озкан
5
Озкан
10
Чалханоглу
19
Акгюн
21
Йилмаз
21
Йилмаз
19
Акгюн
7
Актюркоглу
18
Айдын
18
Айдын
7
Актюркоглу
8
Китеишвили
20
Гагнидзе
20
Гагнидзе
8
Китеишвили
9
Давиташвили
12
Лобжанидзе
12
Лобжанидзе
9
Давиташвили
22
Микаутадзе
11
Зивзивадзе
11
Зивзивадзе
22
Микаутадзе
Остались в запасе
Турция
Грузия
1
Мерт Гюнок
ВР
12
Алтай Баиндыр
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
4
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
19
Атакан Каразор
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
11
Джан Узун
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
13
Давит Кереселидзе
ВР
23
Лука Гугешашвили
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
3
Лаша Двали
ЦЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
18
Владимер Мамучашвили
ПЗ
17
Гиорги Квернадзе
ЛВ
21
Гиорги Гулиашвили
ПВ
19
Георгий Цитаишвили
ПВ
Главный тренер
Вилли Саньоль
Остались в запасе
1
Мерт Гюнок
ВР
12
Алтай Баиндыр
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
4
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
19
Атакан Каразор
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
11
Джан Узун
ЦФ
Остались в запасе
13
Давит Кереселидзе
ВР
23
Лука Гугешашвили
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
3
Лаша Двали
ЦЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
18
Владимер Мамучашвили
ПЗ
17
Гиорги Квернадзе
ЛВ
21
Гиорги Гулиашвили
ПВ
19
Георгий Цитаишвили
ПВ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Главный тренер
Вилли Саньоль
Статистика матча Турция - Грузия
1
1
Всего ударов по воротам
10
12
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
7
6
Нарушения
14
16
Офсайды
2
2
Количество передач
434
527
Сейвы
2
1
Точность передач %
79
84
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
1
5
xG (ожидаемые голы)
1.24
0.85

Смотреть прямую трансляцию матча Турция против Грузии, 8-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 октября в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Турция – Грузия

Турция – Грузия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Грузия Турция
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