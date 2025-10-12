12.10.2025, воскресенье, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа C, 8 тур
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа C, 8 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Шотландия
Шотландия
4-4-1-1
1
Ганн
3
Робертсон
13
Хендри
16
Маккена
22
Ролстон
23
МакЛин
4
Мактоминей
7
МакГинн
8
Гилмор
17
Доук
10
Адамс
4-2-3-1
21
Лапоухов
22
Пигас
4
Мартынович
15
Пархоменко
2
Печенин
3
Забелин
14
Яблонский
18
Малашевич
10
Громыко
9
Эбонг
11
Барковский
22
Ролстон
6
Тирни
6
Тирни
22
Ролстон
13
Хендри
15
Суттар
15
Суттар
13
Хендри
8
Гилмор
14
Миллер
14
Миллер
8
Гилмор
17
Доук
20
Боуи
20
Боуи
17
Доук
10
Адамс
9
Дайкс
9
Дайкс
10
Адамс
14
Яблонский
13
Карпович
13
Карпович
14
Яблонский
10
Громыко
15
Корзун
15
Корзун
10
Громыко
18
Малашевич
21
21
18
Малашевич
15
Пархоменко
8
Демченко
8
Демченко
15
Пархоменко
22
Пигас
23
Мельниченко
23
Мельниченко
22
Пигас
Остались в запасе
Шотландия
Беларусь
12
Лиам Келли
ВР
21
Крейг Гордон
ВР
5
Грант Хэнли
ЦЗ
22
Макс Джонстон
ПЗ
14
Коннор Бэррон
ЦП
19
Джош Маллиган
ПВ
18
Джордж Херст
ЦФ
1
Максим Белов
ВР
1
Павел Павлюченко
ВР
20
Leo Kapilevich
ЦЗ
5
Владислав Калинин
ЦЗ
4
Руслан Лисакович
ОП
6
Максим Мякиш
ОП
15
Руслан Мялковский
ЦП
Главный тренер
Карлос Алос
Остались в запасе
12
Лиам Келли
ВР
21
Крейг Гордон
ВР
5
Грант Хэнли
ЦЗ
22
Макс Джонстон
ПЗ
14
Коннор Бэррон
ЦП
19
Джош Маллиган
ПВ
18
Джордж Херст
ЦФ
Остались в запасе
1
Максим Белов
ВР
1
Павел Павлюченко
ВР
20
Leo Kapilevich
ЦЗ
5
Владислав Калинин
ЦЗ
4
Руслан Лисакович
ОП
6
Максим Мякиш
ОП
15
Руслан Мялковский
ЦП
Главный тренер
Карлос Алос
Статистика матча Шотландия - Беларусь
2
Всего ударов по воротам
12
22
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
7
6
Нарушения
10
14
Офсайды
2
0
Количество передач
467
383
Сейвы
2
4
Точность передач %
85
85
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
1
11
Удары из пределов штрафной
7
14
Удары из-за пределов штрафной
5
8
xG (ожидаемые голы)
1.09
0.86
Смотреть прямую трансляцию матча Шотландия против Беларуси, 8-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 октября в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Шотландия – Беларусь
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»