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  • Шотландия – Беларусь: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 октября 2025

Шотландия – Беларусь: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 октября 2025

12 октября 2025, 17:50
Шотландия
12.10.2025, воскресенье, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа C, 8 тур
2 : 1
Первый матч – 2 : 0
Завершен
Беларусь
15' Ч. Адамс 84' С. Мактоминей
90+6' G. Kuchko
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шотландия
1
Ангус Ганн
ВР
3
Эндрю Робертсон
(К) ЛЗ
22
Энтони Ролстон
ЦЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
16
Скотт Маккена
ЦЗ
23
Кенни МакЛин
ЦП
8
Билли Гилмор
ЦП
4
Скотт Мактоминей
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
17
Бен Доук
ПВ
10
Че Адамс
ЦФ
Беларусь
21
Федор Лапоухов
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
4
Александр Мартынович
(К) ЦЗ
15
Егор Пархоменко
ЦЗ
22
Вадим Пигас
ПЗ
3
Павел Забелин
ЦП
14
Евгений Яблонский
ЦП
9
Макс Эбонг
АП
10
Валерий Громыко
АП
18
Евгений Малашевич
ПВ
11
Герман Барковский
ЦФ
Главный тренер
Карлос Алос
Шотландия
12
Лиам Келли
ВР
21
Крейг Гордон
ВР
6
Киран Тирни
ЛЗ
15
Джон Суттар
ЦЗ
5
Грант Хэнли
ЦЗ
22
Макс Джонстон
ПЗ
14
Леннон Миллер
ЦП
14
Коннор Бэррон
ЦП
19
Джош Маллиган
ПВ
20
Кирон Боуи
ЦФ
9
Линдон Дайкс
ЦФ
18
Джордж Херст
ЦФ
Беларусь
1
Максим Белов
ВР
1
Павел Павлюченко
ВР
13
Сергей Карпович
ЦЗ
20
Leo Kapilevich
ЦЗ
5
Владислав Калинин
ЦЗ
4
Руслан Лисакович
ОП
15
Никита Корзун
ОП
6
Максим Мякиш
ОП
21
Gleb Kuchko
ЦП
15
Руслан Мялковский
ЦП
8
Никита Демченко
АП
23
Трофим Мельниченко
ЦФ
4-4-1-1
1
Ганн
3
Робертсон
13
Хендри
16
Маккена
22
Ролстон
23
МакЛин
4
Мактоминей
7
МакГинн
8
Гилмор
17
Доук
10
Адамс
4-2-3-1
21
Лапоухов
22
Пигас
4
Мартынович
15
Пархоменко
2
Печенин
3
Забелин
14
Яблонский
18
Малашевич
10
Громыко
9
Эбонг
11
Барковский
22
Ролстон
6
Тирни
6
Тирни
22
Ролстон
13
Хендри
15
Суттар
15
Суттар
13
Хендри
8
Гилмор
14
Миллер
14
Миллер
8
Гилмор
17
Доук
20
Боуи
20
Боуи
17
Доук
10
Адамс
9
Дайкс
9
Дайкс
10
Адамс
14
Яблонский
13
Карпович
13
Карпович
14
Яблонский
10
Громыко
15
Корзун
15
Корзун
10
Громыко
18
Малашевич
21
21
18
Малашевич
15
Пархоменко
8
Демченко
8
Демченко
15
Пархоменко
22
Пигас
23
Мельниченко
23
Мельниченко
22
Пигас
Остались в запасе
Шотландия
Беларусь
12
Лиам Келли
ВР
21
Крейг Гордон
ВР
5
Грант Хэнли
ЦЗ
22
Макс Джонстон
ПЗ
14
Коннор Бэррон
ЦП
19
Джош Маллиган
ПВ
18
Джордж Херст
ЦФ
1
Максим Белов
ВР
1
Павел Павлюченко
ВР
20
Leo Kapilevich
ЦЗ
5
Владислав Калинин
ЦЗ
4
Руслан Лисакович
ОП
6
Максим Мякиш
ОП
15
Руслан Мялковский
ЦП
Главный тренер
Карлос Алос
Остались в запасе
12
Лиам Келли
ВР
21
Крейг Гордон
ВР
5
Грант Хэнли
ЦЗ
22
Макс Джонстон
ПЗ
14
Коннор Бэррон
ЦП
19
Джош Маллиган
ПВ
18
Джордж Херст
ЦФ
Остались в запасе
1
Максим Белов
ВР
1
Павел Павлюченко
ВР
20
Leo Kapilevich
ЦЗ
5
Владислав Калинин
ЦЗ
4
Руслан Лисакович
ОП
6
Максим Мякиш
ОП
15
Руслан Мялковский
ЦП
Главный тренер
Карлос Алос
Статистика матча Шотландия - Беларусь
2
Всего ударов по воротам
12
22
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
7
6
Нарушения
10
14
Офсайды
2
0
Количество передач
467
383
Сейвы
2
4
Точность передач %
85
85
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
1
11
Удары из пределов штрафной
7
14
Удары из-за пределов штрафной
5
8
xG (ожидаемые голы)
1.09
0.86

Смотреть прямую трансляцию матча Шотландия против Беларуси, 8-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 октября в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Шотландия – Беларусь

Шотландия – Беларусь: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Беларусь Шотландия
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