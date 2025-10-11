Смотреть прямую трансляцию матча «Велес» против «Динамо» Киров, 13-й тур Второй лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 октября в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Велес» – «Динамо» Киров