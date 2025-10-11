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  • «Велес» – «Динамо» Киров: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 октября 2025

«Велес» – «Динамо» Киров: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 октября 2025

11 октября 2025, 12:50
Велес
11.10.2025, суббота, 14:00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 13 тур
1 : 1
Завершен
Динамо Киров
90+3' А. Шубин
85' Д. Усов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Велес
71
Расул Мицаев
ВР
4
Иван Маклаков
ЛЗ
3
Владислав Волков
ЦЗ
80
Михаил Рыбалко
ЦЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
8
Захар Тарасенко
ЦП
97
Александр Шубин
ЦП
22
Юрий Завезен
ЦП
94
Марат Ковальков
АП
77
Олег Смирнов
ПВ
93
Станислав Лапинский
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Динамо Киров
96
Александр Миронов
ВР
72
Владислав Тепляков
ЛАЗ
52
Тимофей Данилов
ЦЗ
47
Валентин Солодаренко
ЦЗ
23
Николай Бочко
ПЗ
90
Николай Камаев
ОП
91
Артем Филиппов
ОП
22
Сергей Шаров
ОП
6
Матвей Мартинкевич
АП
7
Алексей Горюшкин
ПП
11
Артемий Укомский
ЦФ
Главный тренер
Виктор Булатов
Велес
13
Александр Краснопевцев
ВР
76
Илья Купцов
ВР
40
Дмитрий Буркин
ЛЗ
23
Кирилл Скворцов
ЦЗ
90
Владислав Галкин
АП
92
Павел Попов
ЦФ
20
Егор Сысоев
ЦФ
24
Дмитрий Бирюков
ЦФ
Динамо Киров
73
Денис Еремеев
ВР
3
Артем Пасько
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
8
Евгений Черкес
ЦП
12
Владимир Марухин
ЛФ
10
Дмитрий Усов
ЦФ
93
Даниил Наговицин
ЦФ
3-3-3-1
71
Мицаев
4
Маклаков
80
Рыбалко
3
Волков
8
Тарасенко
97
Шубин
22
Завезен
10
Гелоян
94
Ковальков
77
Смирнов
93
Лапинский
3-4-1-1-1
96
Миронов
23
Бочко
47
Солодаренко
52
Данилов
90
Камаев
91
Филиппов
22
Шаров
72
Тепляков
7
Горюшкин
6
Мартинкевич
11
Укомский
10
Гелоян
92
Попов
92
Попов
10
Гелоян
93
Лапинский
20
Сысоев
20
Сысоев
93
Лапинский
Скворцов
90
Галкин
90
Галкин
Скворцов
8
Тарасенко
40
Буркин
40
Буркин
8
Тарасенко
4
Маклаков
23
Скворцов
23
Скворцов
4
Маклаков
72
Тепляков
12
Малых
12
Малых
72
Тепляков
47
Солодаренко
8
Черкес
8
Черкес
47
Солодаренко
11
Укомский
10
Усов
10
Усов
11
Укомский
Остались в запасе
Велес
Динамо Киров
24
Дмитрий Бирюков
ЦФ
13
Александр Краснопевцев
ВР
76
Илья Купцов
ВР
Главный тренер
Алексей Стукалов
73
Денис Еремеев
ВР
3
Артем Пасько
ЦЗ
12
Владимир Марухин
ЛФ
93
Даниил Наговицин
ЦФ
Главный тренер
Виктор Булатов
Остались в запасе
24
Дмитрий Бирюков
ЦФ
13
Александр Краснопевцев
ВР
76
Илья Купцов
ВР
Остались в запасе
73
Денис Еремеев
ВР
3
Артем Пасько
ЦЗ
12
Владимир Марухин
ЛФ
93
Даниил Наговицин
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Главный тренер
Виктор Булатов
Статистика матча Велес - Динамо Киров
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Велес» против «Динамо» Киров, 13-й тур Второй лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 октября в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Велес» – «Динамо» Киров

«Велес» – «Динамо» Киров: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень
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