11.10.2025, суббота, 14:00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 13 тур
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 13 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Велес
Велес
3-3-3-1
71
Мицаев
4
Маклаков
80
Рыбалко
3
Волков
8
Тарасенко
97
Шубин
22
Завезен
10
Гелоян
94
Ковальков
77
Смирнов
93
Лапинский
3-4-1-1-1
96
Миронов
23
Бочко
47
Солодаренко
52
Данилов
90
Камаев
91
Филиппов
22
Шаров
72
Тепляков
7
Горюшкин
6
Мартинкевич
11
Укомский
10
Гелоян
92
Попов
92
Попов
10
Гелоян
93
Лапинский
20
Сысоев
20
Сысоев
93
Лапинский
Скворцов
90
Галкин
90
Галкин
Скворцов
8
Тарасенко
40
Буркин
40
Буркин
8
Тарасенко
4
Маклаков
23
Скворцов
23
Скворцов
4
Маклаков
72
Тепляков
12
Малых
12
Малых
72
Тепляков
47
Солодаренко
8
Черкес
8
Черкес
47
Солодаренко
11
Укомский
10
Усов
10
Усов
11
Укомский
Остались в запасе
Велес
Динамо Киров
24
Дмитрий Бирюков
ЦФ
13
Александр Краснопевцев
ВР
76
Илья Купцов
ВР
Главный тренер
Алексей Стукалов
73
Денис Еремеев
ВР
3
Артем Пасько
ЦЗ
12
Владимир Марухин
ЛФ
93
Даниил Наговицин
ЦФ
Главный тренер
Виктор Булатов
Остались в запасе
24
Дмитрий Бирюков
ЦФ
13
Александр Краснопевцев
ВР
76
Илья Купцов
ВР
Остались в запасе
73
Денис Еремеев
ВР
3
Артем Пасько
ЦЗ
12
Владимир Марухин
ЛФ
93
Даниил Наговицин
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Главный тренер
Виктор Булатов
Статистика матча Велес - Динамо Киров
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Велес» против «Динамо» Киров, 13-й тур Второй лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 октября в 14:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»