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  • Беларусь – Дания: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 октября 2025

Беларусь – Дания: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 октября 2025

9 октября 2025, 20:35
Беларусь
09.10.2025, четверг, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа C, 7 тур
0 : 6
Ответный матч – 2 : 2
Завершен
Дания
14' В. Фрохольдт 19' Р. Хойлунд 45' Р. Хойлунд 45+6' П. Доргу 66' А. Дрейер 78' А. Дрейер
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Беларусь
21
Федор Лапоухов
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
20
Leo Kapilevich
ЦЗ
15
Егор Пархоменко
ЦЗ
5
Владислав Калинин
ЦЗ
22
Вадим Пигас
ПЗ
15
Никита Корзун
ОП
3
Павел Забелин
ЦП
9
Макс Эбонг
(К) АП
11
Герман Барковский
ЦФ
23
Трофим Мельниченко
ЦФ
Главный тренер
Карлос Алос
Дания
1
Каспер Шмейхель
ВР
17
Патрик Доргу
ЛЗ
13
Андреас Кристенсен
ЦЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
3
Янник Вестергор
ЦЗ
14
Миккель Дамсгор
ЛВ
7
Виктор Фрохольдт
ЛВ
21
Мортен Юльманн
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
(К) ЦП
8
Густав Исаксен
ПП
9
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Брайан Ример
Беларусь
1
Павел Павлюченко
ВР
1
Максим Белов
ВР
13
Сергей Карпович
ЦЗ
4
Александр Мартынович
ЦЗ
4
Руслан Лисакович
ОП
6
Максим Мякиш
ОП
21
Gleb Kuchko
ЦП
14
Евгений Яблонский
ЦП
15
Руслан Мялковский
ЦП
8
Никита Демченко
АП
10
Валерий Громыко
АП
18
Евгений Малашевич
ПВ
Дания
22
Филип Йоргенсен
ВР
16
Мадс Хермансен
ВР
4
Лукас Хегсберг
ПЗ
5
Йоаким Меле
ПЗ
13
Мадс Расмуссен
ПЗ
18
Антон Гаеи
ПЗ
15
Кристиан Нергор
ЦП
7
Мэтт О'Райли
ЦП
10
Кристиан Эриксен
АП
20
Андерс Дрейер
ПВ
20
Мика Бирет
ЦФ
19
Йонас Винд
ЦФ
3-3-1-1-2
21
Лапоухов
20
15
Пархоменко
5
Калинин
2
Печенин
15
Корзун
22
Пигас
3
Забелин
9
Эбонг
23
Мельниченко
11
Барковский
4-1-2-2-1
1
Шмейхель
13
Кристенсен
2
Андерсен
3
Вестергор
17
Доргу
21
Юльманн
8
Исаксен
23
Хейбьерг
14
Дамсгор
7
Фрохольдт
9
Хойлунд
22
Пигас
21
21
22
Пигас
5
Калинин
14
Яблонский
14
Яблонский
5
Калинин
23
Мельниченко
8
Демченко
8
Демченко
23
Мельниченко
11
Барковский
18
Малашевич
18
Малашевич
11
Барковский
2
Андерсен
4
Хегсберг
4
Хегсберг
2
Андерсен
21
Юльманн
15
Нергор
15
Нергор
21
Юльманн
7
Фрохольдт
10
Эриксен
10
Эриксен
7
Фрохольдт
8
Исаксен
20
Дрейер
20
Дрейер
8
Исаксен
9
Хойлунд
19
Винд
19
Винд
9
Хойлунд
Остались в запасе
Беларусь
Дания
1
Павел Павлюченко
ВР
1
Максим Белов
ВР
13
Сергей Карпович
ЦЗ
4
Александр Мартынович
ЦЗ
4
Руслан Лисакович
ОП
6
Максим Мякиш
ОП
15
Руслан Мялковский
ЦП
10
Валерий Громыко
АП
Главный тренер
Карлос Алос
22
Филип Йоргенсен
ВР
16
Мадс Хермансен
ВР
5
Йоаким Меле
ПЗ
13
Мадс Расмуссен
ПЗ
18
Антон Гаеи
ПЗ
7
Мэтт О'Райли
ЦП
20
Мика Бирет
ЦФ
Главный тренер
Брайан Ример
Остались в запасе
1
Павел Павлюченко
ВР
1
Максим Белов
ВР
13
Сергей Карпович
ЦЗ
4
Александр Мартынович
ЦЗ
4
Руслан Лисакович
ОП
6
Максим Мякиш
ОП
15
Руслан Мялковский
ЦП
10
Валерий Громыко
АП
Остались в запасе
22
Филип Йоргенсен
ВР
16
Мадс Хермансен
ВР
5
Йоаким Меле
ПЗ
13
Мадс Расмуссен
ПЗ
18
Антон Гаеи
ПЗ
7
Мэтт О'Райли
ЦП
20
Мика Бирет
ЦФ
Главный тренер
Карлос Алос
Главный тренер
Брайан Ример
Статистика матча Беларусь - Дания
2
1
Всего ударов по воротам
5
24
Удары в створ
1
11
Владение мячом %
23
77
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
7
Нарушения
10
9
Офсайды
0
1
Количество передач
254
839
Сейвы
6
1
Точность передач %
67
91
Удары мимо ворот
3
10
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
4
20
Удары из-за пределов штрафной
1
4
xG (ожидаемые голы)
0.56
4.12

Смотреть прямую трансляцию матча Беларусь против Дании, 7-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 октября в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Беларусь – Дания

Беларусь – Дания: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Дания Беларусь
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