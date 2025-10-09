09.10.2025, четверг, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа C, 7 тур
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа C, 7 тур
0 : 6
Завершен
Составы команд
Беларусь
Беларусь
3-3-1-1-2
21
Лапоухов
20
15
Пархоменко
5
Калинин
2
Печенин
15
Корзун
22
Пигас
3
Забелин
9
Эбонг
23
Мельниченко
11
Барковский
4-1-2-2-1
1
Шмейхель
13
Кристенсен
2
Андерсен
3
Вестергор
17
Доргу
21
Юльманн
8
Исаксен
23
Хейбьерг
14
Дамсгор
7
Фрохольдт
9
Хойлунд
22
Пигас
21
21
22
Пигас
5
Калинин
14
Яблонский
14
Яблонский
5
Калинин
23
Мельниченко
8
Демченко
8
Демченко
23
Мельниченко
11
Барковский
18
Малашевич
18
Малашевич
11
Барковский
2
Андерсен
4
Хегсберг
4
Хегсберг
2
Андерсен
21
Юльманн
15
Нергор
15
Нергор
21
Юльманн
7
Фрохольдт
10
Эриксен
10
Эриксен
7
Фрохольдт
8
Исаксен
20
Дрейер
20
Дрейер
8
Исаксен
9
Хойлунд
19
Винд
19
Винд
9
Хойлунд
Остались в запасе
Беларусь
Дания
1
Павел Павлюченко
ВР
1
Максим Белов
ВР
13
Сергей Карпович
ЦЗ
4
Александр Мартынович
ЦЗ
4
Руслан Лисакович
ОП
6
Максим Мякиш
ОП
15
Руслан Мялковский
ЦП
10
Валерий Громыко
АП
Главный тренер
Карлос Алос
22
Филип Йоргенсен
ВР
16
Мадс Хермансен
ВР
5
Йоаким Меле
ПЗ
13
Мадс Расмуссен
ПЗ
18
Антон Гаеи
ПЗ
7
Мэтт О'Райли
ЦП
20
Мика Бирет
ЦФ
Главный тренер
Брайан Ример
Остались в запасе
1
Павел Павлюченко
ВР
1
Максим Белов
ВР
13
Сергей Карпович
ЦЗ
4
Александр Мартынович
ЦЗ
4
Руслан Лисакович
ОП
6
Максим Мякиш
ОП
15
Руслан Мялковский
ЦП
10
Валерий Громыко
АП
Остались в запасе
22
Филип Йоргенсен
ВР
16
Мадс Хермансен
ВР
5
Йоаким Меле
ПЗ
13
Мадс Расмуссен
ПЗ
18
Антон Гаеи
ПЗ
7
Мэтт О'Райли
ЦП
20
Мика Бирет
ЦФ
Главный тренер
Карлос Алос
Главный тренер
Брайан Ример
Статистика матча Беларусь - Дания
2
1
Всего ударов по воротам
5
24
Удары в створ
1
11
Владение мячом %
23
77
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
7
Нарушения
10
9
Офсайды
0
1
Количество передач
254
839
Сейвы
6
1
Точность передач %
67
91
Удары мимо ворот
3
10
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
4
20
Удары из-за пределов штрафной
1
4
xG (ожидаемые голы)
0.56
4.12
Смотреть прямую трансляцию матча Беларусь против Дании, 7-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 октября в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Беларусь – Дания
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»