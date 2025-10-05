05.10.2025, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 8 тур
Испания. Примера, 8 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Сельта
Сельта
3-2-2-2-1
13
Раду
15
Старфельт
30
Мингеса
5
Каррейра
3
Алонсо
20
Родригес
8
Бельтран
19
Сведберг
23
Родригес
9
Хутгла
7
Иглесиас
3-3-2-2
13
Облак
24
Ле Норман
2
Лангле
17
Ганцко
14
Льоренте
8
Барриос
6
Коке
20
Симеоне
31
Гонсалес
7
Гризманн
19
Альварес
8
Бельтран
23
Альварес
23
Альварес
8
Бельтран
5
Каррейра
6
Мориба
6
Мориба
5
Каррейра
19
Сведберг
15
Сарагоса
15
Сарагоса
19
Сведберг
9
Хутгла
10
Аспас
10
Аспас
9
Хутгла
7
Иглесиас
11
Дуран
11
Дуран
7
Иглесиас
7
Гризманн
22
Галан
22
Галан
7
Гризманн
20
Симеоне
20
Молина
20
Молина
20
Симеоне
6
Коке
22
Галлахер
22
Галлахер
6
Коке
Галан
10
Баэна
10
Баэна
Галан
19
Альварес
9
Серлот
9
Серлот
19
Альварес
Остались в запасе
Сельта
Атлетико
25
Иван Вильяр
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
17
Хави Руэда
ЦЗ
6
Ману Фернандес
ЦЗ
8
Мигель Роман
ЦП
5
Уго Сотело
ЦП
39
Йонес Эль-Абделлауи
ПВ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
25
Сальви Эскивель
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
28
Тауфик Сейду
ЦП
77
Карлос Мартин
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
17
Хави Руэда
ЦЗ
6
Ману Фернандес
ЦЗ
8
Мигель Роман
ЦП
5
Уго Сотело
ЦП
39
Йонес Эль-Абделлауи
ПВ
Остались в запасе
25
Сальви Эскивель
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
28
Тауфик Сейду
ЦП
77
Карлос Мартин
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Сельта - Атлетико
1
1
2
Всего ударов по воротам
18
6
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
3
Нарушения
7
10
Офсайды
2
0
Количество передач
724
501
Сейвы
1
3
Точность передач %
90
87
Удары мимо ворот
11
4
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
9
2
xG (ожидаемые голы)
2.05
0.3
Смотреть прямую трансляцию матча «Сельта» против «Атлетико», 8-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 октября в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сельта» – «Атлетико»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»