Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Сельта» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2025

«Сельта» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2025

5 октября 2025, 20:50
Сельта
05.10.2025, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 8 тур
1 : 1
Завершен
Атлетико
68' Я. Аспас
6' К. Старфельт (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
13
Ионуц Раду
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
20
Хави Родригес
ПЗ
8
Фран Бельтран
(К) ЦП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
23
Дамиан Родригес
АП
9
Ферран Хутгла
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
8
Пабло Барриос
ЦП
6
Коке
(К) ЦП
19
Хулиан Альварес
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
17
Хави Руэда
ЦЗ
6
Ману Фернандес
ЦЗ
23
Уго Альварес
ЦП
6
Илаш Мориба
ЦП
8
Мигель Роман
ЦП
5
Уго Сотело
ЦП
15
Брайан Сарагоса
АП
39
Йонес Эль-Абделлауи
ПВ
10
Яго Аспас
ЦФ
11
Пабло Дуран
ЦФ
Атлетико
25
Сальви Эскивель
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
13
Маттео Руджери
ЛЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
22
Конор Галлахер
ЦП
28
Тауфик Сейду
ЦП
9
Александр Серлот
ЦФ
77
Карлос Мартин
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
3-2-2-2-1
13
Раду
15
Старфельт
30
Мингеса
5
Каррейра
3
Алонсо
20
Родригес
8
Бельтран
19
Сведберг
23
Родригес
9
Хутгла
7
Иглесиас
3-3-2-2
13
Облак
24
Ле Норман
2
Лангле
17
Ганцко
14
Льоренте
8
Барриос
6
Коке
20
Симеоне
31
Гонсалес
7
Гризманн
19
Альварес
8
Бельтран
23
Альварес
23
Альварес
8
Бельтран
5
Каррейра
6
Мориба
6
Мориба
5
Каррейра
19
Сведберг
15
Сарагоса
15
Сарагоса
19
Сведберг
9
Хутгла
10
Аспас
10
Аспас
9
Хутгла
7
Иглесиас
11
Дуран
11
Дуран
7
Иглесиас
7
Гризманн
22
Галан
22
Галан
7
Гризманн
20
Симеоне
20
Молина
20
Молина
20
Симеоне
6
Коке
22
Галлахер
22
Галлахер
6
Коке
Галан
10
Баэна
10
Баэна
Галан
19
Альварес
9
Серлот
9
Серлот
19
Альварес
Остались в запасе
Сельта
Атлетико
25
Иван Вильяр
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
17
Хави Руэда
ЦЗ
6
Ману Фернандес
ЦЗ
8
Мигель Роман
ЦП
5
Уго Сотело
ЦП
39
Йонес Эль-Абделлауи
ПВ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
25
Сальви Эскивель
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
28
Тауфик Сейду
ЦП
77
Карлос Мартин
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
17
Хави Руэда
ЦЗ
6
Ману Фернандес
ЦЗ
8
Мигель Роман
ЦП
5
Уго Сотело
ЦП
39
Йонес Эль-Абделлауи
ПВ
Остались в запасе
25
Сальви Эскивель
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
28
Тауфик Сейду
ЦП
77
Карлос Мартин
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Сельта - Атлетико
1
1
2
Всего ударов по воротам
18
6
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
3
Нарушения
7
10
Офсайды
2
0
Количество передач
724
501
Сейвы
1
3
Точность передач %
90
87
Удары мимо ворот
11
4
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
9
2
xG (ожидаемые голы)
2.05
0.3

Смотреть прямую трансляцию матча «Сельта» против «Атлетико», 8-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 октября в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сельта» – «Атлетико»

«Сельта» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Атлетико Сельта
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
Радимов эмоционально высказался об уходе Роналду из сборной Португалии
13:55
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
13:26
4
Батраков стал самым популярным российским футболистом в инстаграме*
13:19
1
Итоговый состав сборной России на матчи с Узбекистаном и Венесуэлой
13:03
2
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
12:49
«Галатасарай» определился с размером предложения по Кисляку
12:24
8
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
11:59
5
Семак отреагировал на допуск российских хоккейных команд к международным турнирам
11:42
4
Бубнов предостерег «Локомотив» от назначения экс-тренера сборной России: «Он хорошо начинает и плохо заканчивает»
11:22
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+