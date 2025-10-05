05.10.2025, воскресенье, 21:45
Франция. Лига 1, 7 тур
Франция. Лига 1, 7 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Лилль
Лилль
3-3-1-3
1
Эзер
15
Перро
2
Манди
12
Менье
6
Бенталеб
21
Андре
10
Харальдссон
32
Буадди
20
Фернандес-Пардо
9
Жиру
3
Нгой
3-1-3-3
30
Шевалье
4
Бералдо
51
Пачо
21
Эрнандес
33
Заир-Эмери
19
Мбайе
24
Маюлу
29
Барколя
9
Рамуш
47
Нджанту
7
Кан Ин
12
Менье
22
Сантуш
22
Сантуш
12
Менье
20
Фернандес-Пардо
8
Мбаппе
8
Мбаппе
20
Фернандес-Пардо
6
Бенталеб
11
Сахрауи
11
Сахрауи
6
Бенталеб
9
Жиру
29
Игамане
29
Игамане
9
Жиру
10
Харальдссон
20
Коррея
20
Коррея
10
Харальдссон
29
Барколя
25
Мендеш
25
Мендеш
29
Барколя
21
Эрнандес
6
Забарный
6
Забарный
21
Эрнандес
19
Мбайе
2
Хакими
2
Хакими
19
Мбайе
24
Маюлу
17
Витинья
17
Витинья
24
Маюлу
Остались в запасе
Лилль
ПСЖ
16
Арно Бодар
ВР
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
17
Нгал'айель Мукау
ОП
8
Уго Рагубер
ЦП
Главный тренер
Бруно Женезио
1
Ренато Марин
ВР
39
Матвей Сафонов
ВР
24
Матис Жанжаль
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
16
Арно Бодар
ВР
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
17
Нгал'айель Мукау
ОП
8
Уго Рагубер
ЦП
Остались в запасе
1
Ренато Марин
ВР
39
Матвей Сафонов
ВР
24
Матис Жанжаль
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Лилль - ПСЖ
1
1
Всего ударов по воротам
9
17
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
5
Нарушения
11
12
Офсайды
1
0
Количество передач
382
658
Сейвы
4
2
Точность передач %
82
91
Удары мимо ворот
2
7
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
1
9
xG (ожидаемые голы)
0.68
1.44
Смотреть прямую трансляцию матча «Лилль» против «ПСЖ», 7-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 октября в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лилль» – «ПСЖ»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»