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  • «Лилль» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2025

«Лилль» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2025

5 октября 2025, 20:35
Лилль
05.10.2025, воскресенье, 21:45
Франция. Лига 1, 7 тур
1 : 1
Завершен
ПСЖ
85' Э. Мбаппе
66' Н. Мендеш
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
1
Берке Эзер
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
6
Набиль Бенталеб
ЦП
21
Бенжамин Андре
(К) ЦП
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
32
Айюб Буадди
АП
3
Натан Нгой
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
20
Матиас Фернандес-Пардо
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
ПСЖ
30
Люка Шевалье
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
47
Кентен Нджанту
ЛВ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
33
Варрен Заир-Эмери
(К) ОП
7
Ли Кан Ин
АП
24
Сенни Маюлу
АП
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Лилль
16
Арно Бодар
ВР
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
17
Нгал'айель Мукау
ОП
8
Уго Рагубер
ЦП
8
Этан Мбаппе
ЦП
29
Хамза Игамане
ЦФ
20
Фелиш Коррея
ЦФ
ПСЖ
1
Ренато Марин
ВР
39
Матвей Сафонов
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
17
Витинья
ЦП
24
Матис Жанжаль
ЦФ
3-3-1-3
1
Эзер
15
Перро
2
Манди
12
Менье
6
Бенталеб
21
Андре
10
Харальдссон
32
Буадди
20
Фернандес-Пардо
9
Жиру
3
Нгой
3-1-3-3
30
Шевалье
4
Бералдо
51
Пачо
21
Эрнандес
33
Заир-Эмери
19
Мбайе
24
Маюлу
29
Барколя
9
Рамуш
47
Нджанту
7
Кан Ин
12
Менье
22
Сантуш
22
Сантуш
12
Менье
20
Фернандес-Пардо
8
Мбаппе
8
Мбаппе
20
Фернандес-Пардо
6
Бенталеб
11
Сахрауи
11
Сахрауи
6
Бенталеб
9
Жиру
29
Игамане
29
Игамане
9
Жиру
10
Харальдссон
20
Коррея
20
Коррея
10
Харальдссон
29
Барколя
25
Мендеш
25
Мендеш
29
Барколя
21
Эрнандес
6
Забарный
6
Забарный
21
Эрнандес
19
Мбайе
2
Хакими
2
Хакими
19
Мбайе
24
Маюлу
17
Витинья
17
Витинья
24
Маюлу
Остались в запасе
Лилль
ПСЖ
16
Арно Бодар
ВР
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
17
Нгал'айель Мукау
ОП
8
Уго Рагубер
ЦП
Главный тренер
Бруно Женезио
1
Ренато Марин
ВР
39
Матвей Сафонов
ВР
24
Матис Жанжаль
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
16
Арно Бодар
ВР
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
17
Нгал'айель Мукау
ОП
8
Уго Рагубер
ЦП
Остались в запасе
1
Ренато Марин
ВР
39
Матвей Сафонов
ВР
24
Матис Жанжаль
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Лилль - ПСЖ
1
1
Всего ударов по воротам
9
17
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
5
Нарушения
11
12
Офсайды
1
0
Количество передач
382
658
Сейвы
4
2
Точность передач %
82
91
Удары мимо ворот
2
7
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
1
9
xG (ожидаемые голы)
0.68
1.44

Смотреть прямую трансляцию матча «Лилль» против «ПСЖ», 7-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 октября в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лилль» – «ПСЖ»

«Лилль» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 ПСЖ Лилль
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