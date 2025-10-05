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  • «Монако» – «Ницца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2025

«Монако» – «Ницца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2025

5 октября 2025, 17:05
Монако
05.10.2025, воскресенье, 18:15
Франция. Лига 1, 7 тур
2 : 2
Завершен
Ницца
45+5' А. Фати (П) 56' А. Фати (П)
29' С. Диоп 42' С. Диоп (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
16
Филипп Кен
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
15
Эрик Дайер
(К) ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
18
Такуми Минамино
ЛВ
28
Мамаду Кулибали
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
15
Крепин Дьятта
ПВ
14
Мика Бирет
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Ницца
23
Йехван Диуф
ВР
3
Мельвен Бар
ЛЗ
2
Али Абди
ЛЗ
15
Мойзе Бомбито
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
(К) ПЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
34
Шарль Ванхутте
ОП
6
Хишам Будауи
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
9
Терем Моффи
ЦФ
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Монако
21
Янн Льенар
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
43
Брадель Кива
ЦЗ
19
Папе Кабрал
ЦП
33
Matthias Oyatambwe
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
9
Фоларин Балогун
ЦФ
99
Джордж Иленихена
ЦФ
29
Парис Бруннер
ЦФ
Ницца
1
Максим Дюпе
ВР
21
Кожо Пепра Оппонг
ЦЗ
27
Жереми Бога
ЛВ
99
Салис Абдул Самед
ОП
23
Том Луше
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
21
Исак Янссон
ПВ
7
Тиагу Гувейя
ПВ
9
Кевин Оморуйи
ЦФ
4-1-3-2
16
Кен
11
Уаттара
22
Салису
4
Тезе
15
Дайер
28
Кулибали
18
Минамино
11
Аклиуш
15
Дьятта
14
Бирет
31
Фати
3-3-1-1-2
23
Диуф
92
Клосс
3
Бар
15
Бомбито
33
Менди
34
Ванхутте
2
Абди
6
Будауи
10
Диоп
50
Чо
9
Моффи
11
Уаттара
12
Энрике
12
Энрике
11
Уаттара
18
Минамино
17
Идумбо Мусамбо
17
Идумбо Мусамбо
18
Минамино
28
Кулибали
9
Балогун
9
Балогун
28
Кулибали
14
Бирет
99
Иленихена
99
Иленихена
14
Бирет
9
Моффи
21
Пепра Оппонг
21
Пепра Оппонг
9
Моффи
6
Будауи
99
Самед
99
Самед
6
Будауи
15
Бомбито
23
Луше
23
Луше
15
Бомбито
10
Диоп
8
Сансон
8
Сансон
10
Диоп
50
Чо
27
Бога
27
Бога
50
Чо
Остались в запасе
Монако
Ницца
21
Янн Льенар
ВР
43
Брадель Кива
ЦЗ
19
Папе Кабрал
ЦП
33
Matthias Oyatambwe
ЦП
29
Парис Бруннер
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
1
Максим Дюпе
ВР
21
Исак Янссон
ПВ
7
Тиагу Гувейя
ПВ
9
Кевин Оморуйи
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Остались в запасе
21
Янн Льенар
ВР
43
Брадель Кива
ЦЗ
19
Папе Кабрал
ЦП
33
Matthias Oyatambwe
ЦП
29
Парис Бруннер
ЦФ
Остались в запасе
1
Максим Дюпе
ВР
21
Исак Янссон
ПВ
7
Тиагу Гувейя
ПВ
9
Кевин Оморуйи
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Франк Эз
Статистика матча Монако - Ницца
1
1
2
Всего ударов по воротам
20
9
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
7
Нарушения
10
9
Офсайды
4
2
Количество передач
527
272
Сейвы
0
4
Точность передач %
85
68
Удары мимо ворот
10
2
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
8
4
xG (ожидаемые голы)
3.01
1.09

Смотреть прямую трансляцию матча «Монако» против «Ниццы», 7-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 октября в 18:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монако» – «Ницца»

«Монако» – «Ницца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1
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