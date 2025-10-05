05.10.2025, воскресенье, 18:15
Франция. Лига 1, 7 тур
Франция. Лига 1, 7 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Монако
Монако
4-1-3-2
16
Кен
11
Уаттара
22
Салису
4
Тезе
15
Дайер
28
Кулибали
18
Минамино
11
Аклиуш
15
Дьятта
14
Бирет
31
Фати
3-3-1-1-2
23
Диуф
92
Клосс
3
Бар
15
Бомбито
33
Менди
34
Ванхутте
2
Абди
6
Будауи
10
Диоп
50
Чо
9
Моффи
11
Уаттара
12
Энрике
12
Энрике
11
Уаттара
18
Минамино
17
Идумбо Мусамбо
17
Идумбо Мусамбо
18
Минамино
28
Кулибали
9
Балогун
9
Балогун
28
Кулибали
14
Бирет
99
Иленихена
99
Иленихена
14
Бирет
9
Моффи
21
Пепра Оппонг
21
Пепра Оппонг
9
Моффи
6
Будауи
99
Самед
99
Самед
6
Будауи
15
Бомбито
23
Луше
23
Луше
15
Бомбито
10
Диоп
8
Сансон
8
Сансон
10
Диоп
50
Чо
27
Бога
27
Бога
50
Чо
Остались в запасе
Монако
Ницца
21
Янн Льенар
ВР
43
Брадель Кива
ЦЗ
19
Папе Кабрал
ЦП
33
Matthias Oyatambwe
ЦП
29
Парис Бруннер
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
1
Максим Дюпе
ВР
21
Исак Янссон
ПВ
7
Тиагу Гувейя
ПВ
9
Кевин Оморуйи
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Остались в запасе
21
Янн Льенар
ВР
43
Брадель Кива
ЦЗ
19
Папе Кабрал
ЦП
33
Matthias Oyatambwe
ЦП
29
Парис Бруннер
ЦФ
Остались в запасе
1
Максим Дюпе
ВР
21
Исак Янссон
ПВ
7
Тиагу Гувейя
ПВ
9
Кевин Оморуйи
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Франк Эз
Статистика матча Монако - Ницца
1
1
2
Всего ударов по воротам
20
9
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
7
Нарушения
10
9
Офсайды
4
2
Количество передач
527
272
Сейвы
0
4
Точность передач %
85
68
Удары мимо ворот
10
2
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
8
4
xG (ожидаемые голы)
3.01
1.09
Смотреть прямую трансляцию матча «Монако» против «Ниццы», 7-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 октября в 18:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монако» – «Ницца»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»