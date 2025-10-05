Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Брентфорд» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2025

«Брентфорд» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2025

5 октября 2025, 17:20
Брентфорд
05.10.2025, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 7 тур
0 : 1
Завершен
Манчестер Сити
9' Э. Холанд
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
1
Куивин Келлехер
ВР
2
Аарон Хики
ЛЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
22
Натан Коллинс
(К) ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
6
Егор Ярмолюк
АП
7
Кевин Шаде
ПВ
9
Игор Тиаго
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Манчестер Сити
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
3
Рубен Диаш
(К) ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
16
Родри
ОП
27
Матеус Нуньес
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
33
Нико О'Райли
АП
22
Савиньо
ПВ
14
Оскар Бобб
ПВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Брентфорд
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
27
Виталий Янельт
ОП
8
Матиас Йенсен
ЦП
16
Фрэнк Ониика
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
11
Данго Уаттара
ПВ
Манчестер Сити
1
Джеймс Траффорд
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
6
Нико Гонсалес
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
10
Райан Шерки
АП
20
Бернарду Силва
АП
11
Жереми Доку
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Келлехер
20
Айер
4
ван ден Берг
22
Коллинс
2
Хики
33
Кайоде
14
Хендерсон
24
Дамсгор
6
Ярмолюк
7
Шаде
9
Тиаго
2-1-2-3-2
1
Доннарумма
3
Диаш
24
Гвардиол
16
Родри
27
Нуньес
14
Рейндерс
14
Бобб
33
О'Райли
47
Фоден
9
Холанд
22
Савиньо
14
Хендерсон
27
Янельт
27
Янельт
14
Хендерсон
24
Дамсгор
8
Йенсен
8
Йенсен
24
Дамсгор
6
Ярмолюк
16
Ониика
16
Ониика
6
Ярмолюк
20
Айер
14
Карвалью
14
Карвалью
20
Айер
9
Тиаго
11
Уаттара
11
Уаттара
9
Тиаго
16
Родри
6
Гонсалес
6
Гонсалес
16
Родри
14
Рейндерс
20
Силва
20
Силва
14
Рейндерс
14
Бобб
11
Доку
11
Доку
14
Бобб
Остались в запасе
Брентфорд
Манчестер Сити
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
Главный тренер
Кит Эндрюс
1
Джеймс Траффорд
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
10
Райан Шерки
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
Остались в запасе
1
Джеймс Траффорд
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
10
Райан Шерки
АП
Главный тренер
Кит Эндрюс
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Брентфорд - Манчестер Сити
3
2
Всего ударов по воротам
6
10
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
3
2
Нарушения
10
6
Офсайды
1
1
Количество передач
311
764
Сейвы
3
1
Точность передач %
80
91
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
4
6
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
0.7
0.85
xGP (предотвращенные голы)
0.23
0.23

Смотреть прямую трансляцию матча «Брентфорд» против «Манчестер Сити», 7-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 октября в 18:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брентфорд» – «Манчестер Сити»

«Брентфорд» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Брентфорд
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
Радимов эмоционально высказался об уходе Роналду из сборной Португалии
13:55
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
13:26
3
Батраков стал самым популярным российским футболистом в инстаграме*
13:19
1
Итоговый состав сборной России на матчи с Узбекистаном и Венесуэлой
13:03
2
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
12:49
«Галатасарай» определился с размером предложения по Кисляку
12:24
8
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
11:59
5
Семак отреагировал на допуск российских хоккейных команд к международным турнирам
11:42
4
Бубнов предостерег «Локомотив» от назначения экс-тренера сборной России: «Он хорошо начинает и плохо заканчивает»
11:22
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+