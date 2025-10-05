05.10.2025, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Англия. Премьер-лига, 7 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Брентфорд
Брентфорд
3-2-1-3-1
1
Келлехер
20
Айер
4
ван ден Берг
22
Коллинс
2
Хики
33
Кайоде
14
Хендерсон
24
Дамсгор
6
Ярмолюк
7
Шаде
9
Тиаго
2-1-2-3-2
1
Доннарумма
3
Диаш
24
Гвардиол
16
Родри
27
Нуньес
14
Рейндерс
14
Бобб
33
О'Райли
47
Фоден
9
Холанд
22
Савиньо
14
Хендерсон
27
Янельт
27
Янельт
14
Хендерсон
24
Дамсгор
8
Йенсен
8
Йенсен
24
Дамсгор
6
Ярмолюк
16
Ониика
16
Ониика
6
Ярмолюк
20
Айер
14
Карвалью
14
Карвалью
20
Айер
9
Тиаго
11
Уаттара
11
Уаттара
9
Тиаго
16
Родри
6
Гонсалес
6
Гонсалес
16
Родри
14
Рейндерс
20
Силва
20
Силва
14
Рейндерс
14
Бобб
11
Доку
11
Доку
14
Бобб
Остались в запасе
Брентфорд
Манчестер Сити
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
Главный тренер
Кит Эндрюс
1
Джеймс Траффорд
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
10
Райан Шерки
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
Остались в запасе
1
Джеймс Траффорд
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
10
Райан Шерки
АП
Главный тренер
Кит Эндрюс
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Брентфорд - Манчестер Сити
3
2
Всего ударов по воротам
6
10
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
3
2
Нарушения
10
6
Офсайды
1
1
Количество передач
311
764
Сейвы
3
1
Точность передач %
80
91
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
4
6
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
0.7
0.85
xGP (предотвращенные голы)
0.23
0.23
Смотреть прямую трансляцию матча «Брентфорд» против «Манчестер Сити», 7-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 октября в 18:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брентфорд» – «Манчестер Сити»
- Матч можно посмотреть в сервисе «VK Видео».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»