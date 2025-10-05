Составы команд
Нефтехимик
Нефтехимик
4-1-2-2-1
15
Кашинцев
15
Шадринцев
65
Толстопятов
12
Ширяев
17
Валиахметов
8
Кантария
7
Бобер
17
Кокоев
7
Никитин
7
Шильцов
11
Магомедов
4-2-3-1
13
Чагров
17
Покидышев
17
Фомин
24
Клещенко
13
Бардыбахин
13
Кайнов
6
Макаров
7
Сафронов
10
Симонян
73
Азнауров
9
Давидян
7
Шильцов
23
Михайлов
23
Михайлов
7
Шильцов
17
Кокоев
8
Сухомлинов
8
Сухомлинов
17
Кокоев
7
Никитин
7
Джамилов
7
Джамилов
7
Никитин
11
Магомедов
14
Машуков
14
Машуков
11
Магомедов
17
Фомин
24
Коротков
24
Коротков
17
Фомин
13
Кайнов
24
Мальцев
24
Мальцев
13
Кайнов
7
Сафронов
77
Сасин
77
Сасин
7
Сафронов
9
Давидян
7
Хохлачев
7
Хохлачев
9
Давидян
10
Симонян
23
Лаврищев
23
Лаврищев
10
Симонян
Остались в запасе
Нефтехимик
Ротор
43
Николай Присяжненко
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
97
Матвей Филиповский
ЦЗ
6
Даниил Родин
ЦП
53
Кирилл Моисеев
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
1
Владимир Сугробов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
17
Глеб Шильников
ЛЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
17
Кирилл Никишин
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Остались в запасе
43
Николай Присяжненко
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
97
Матвей Филиповский
ЦЗ
6
Даниил Родин
ЦП
53
Кирилл Моисеев
ЦФ
Остались в запасе
1
Владимир Сугробов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
17
Глеб Шильников
ЛЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
17
Кирилл Никишин
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Главный тренер
Денис Бояринцев
Статистика матча Нефтехимик - Ротор
1
1
Всего ударов по воротам
10
10
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Нефтехимик» против «Ротора», 13-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 октября в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нефтехимик» – «Ротор»
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Источник: «Бомбардир»