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  • «Нефтехимик» – «Ротор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2025

«Нефтехимик» – «Ротор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2025

5 октября 2025, 16:50
Нефтехимик
05.10.2025, воскресенье, 18:00
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
0 : 0
Завершен
Ротор
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
15
Тимофей Кашинцев
ВР
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
7
Иван Бобер
ЛП
7
Андрей Никитин
ЛВ
8
Гиорги Кантария
ОП
17
Давид Кокоев
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
11
Рашид Магомедов
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Ротор
13
Никита Чагров
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
73
Имран Азнауров
ЛВ
13
Максим Кайнов
ОП
6
Сергей Макаров
ОП
10
Артем Симонян
АП
9
Давид Давидян
ПВ
7
Илья Сафронов
ПВ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Нефтехимик
43
Николай Присяжненко
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
97
Матвей Филиповский
ЦЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
23
Денис Михайлов
ЦП
6
Даниил Родин
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
53
Кирилл Моисеев
ЦФ
14
Ислам Машуков
ЦФ
Ротор
1
Владимир Сугробов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
17
Глеб Шильников
ЛЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
24
Михаил Мальцев
АП
77
Дмитрий Сасин
АП
7
Александр Хохлачев
ЦФ
23
Дмитрий Лаврищев
ЦФ
17
Кирилл Никишин
ЦФ
4-1-2-2-1
15
Кашинцев
15
Шадринцев
65
Толстопятов
12
Ширяев
17
Валиахметов
8
Кантария
7
Бобер
17
Кокоев
7
Никитин
7
Шильцов
11
Магомедов
4-2-3-1
13
Чагров
17
Покидышев
17
Фомин
24
Клещенко
13
Бардыбахин
13
Кайнов
6
Макаров
7
Сафронов
10
Симонян
73
Азнауров
9
Давидян
7
Шильцов
23
Михайлов
23
Михайлов
7
Шильцов
17
Кокоев
8
Сухомлинов
8
Сухомлинов
17
Кокоев
7
Никитин
7
Джамилов
7
Джамилов
7
Никитин
11
Магомедов
14
Машуков
14
Машуков
11
Магомедов
17
Фомин
24
Коротков
24
Коротков
17
Фомин
13
Кайнов
24
Мальцев
24
Мальцев
13
Кайнов
7
Сафронов
77
Сасин
77
Сасин
7
Сафронов
9
Давидян
7
Хохлачев
7
Хохлачев
9
Давидян
10
Симонян
23
Лаврищев
23
Лаврищев
10
Симонян
Остались в запасе
Нефтехимик
Ротор
43
Николай Присяжненко
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
97
Матвей Филиповский
ЦЗ
6
Даниил Родин
ЦП
53
Кирилл Моисеев
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
1
Владимир Сугробов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
17
Глеб Шильников
ЛЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
17
Кирилл Никишин
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Остались в запасе
43
Николай Присяжненко
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
97
Матвей Филиповский
ЦЗ
6
Даниил Родин
ЦП
53
Кирилл Моисеев
ЦФ
Остались в запасе
1
Владимир Сугробов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
17
Глеб Шильников
ЛЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
17
Кирилл Никишин
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Главный тренер
Денис Бояринцев
Статистика матча Нефтехимик - Ротор
1
1
Всего ударов по воротам
10
10
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Нефтехимик» против «Ротора», 13-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 октября в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нефтехимик» – «Ротор»

«Нефтехимик» – «Ротор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Ротор Нефтехимик
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