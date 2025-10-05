05.10.2025, воскресенье, 15:30
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Украина. Премьер-лига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Динамо К
Динамо К
4-1-3-1-1
35
Нещерет
2
Вивчаренко
40
Биловар
66
Тиаре
20
Караваев
91
Михайленко
29
Буяльский
10
Шапаренко
39
Герреро
9
Волошин
16
Огундана
3-4-1-2
30
Варакута
27
Крупский
18
Павлюк
24
Мартынюк
5
Калюжный
45
Калитвинцев
20
Литвиненко
31
Шабанов
9
Антюх
98
Итодо
19
Рашица
40
Биловар
34
Захарченко
34
Захарченко
40
Биловар
10
Шапаренко
6
Бражко
6
Бражко
10
Шапаренко
29
Буяльский
8
Пихаленок
8
Пихаленок
29
Буяльский
16
Огундана
22
Кабаев
22
Кабаев
16
Огундана
39
Герреро
77
Блэнуцэ
77
Блэнуцэ
39
Герреро
9
Антюх
13
Салюк
13
Салюк
9
Антюх
24
Мартынюк
2
Капинус
2
Капинус
24
Мартынюк
19
Рашица
25
Когут
25
Когут
19
Рашица
20
Литвиненко
11
Чурко
11
Чурко
20
Литвиненко
Остались в запасе
Динамо К
Харьков
51
Валентин Моргун
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
32
Тарас Михавко
ЦЗ
14
Vasyl Burtnyk
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
8
Александр Яцык
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
Главный тренер
Александр Шовковский
12
Maksym Solovei
ВР
23
Ярослав Проценко
ВР
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
44
Denys Kondratiuk
ЦЗ
47
Ilya Khrunyk
ЦП
88
Андрей Король
ЦП
73
Yaroslav Karpizin
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Остались в запасе
51
Валентин Моргун
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
32
Тарас Михавко
ЦЗ
14
Vasyl Burtnyk
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
8
Александр Яцык
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
Остались в запасе
12
Maksym Solovei
ВР
23
Ярослав Проценко
ВР
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
44
Denys Kondratiuk
ЦЗ
47
Ilya Khrunyk
ЦП
88
Андрей Король
ЦП
73
Yaroslav Karpizin
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Главный тренер
Виктор Скрипник
Статистика матча Динамо К - Харьков
2
Всего ударов по воротам
8
10
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
10
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Киев против «Металлиста 1925», 8-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 октября в 15:30 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»