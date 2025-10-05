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  • «Динамо» Киев – «Металлист 1925»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2025

«Динамо» Киев – «Металлист 1925»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2025

5 октября 2025, 14:20
Динамо К
05.10.2025, воскресенье, 15:30
Украина. Премьер-лига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Харьков
35' Н. Волошин
58' И. Литвиненко
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
66
Алиу Тиаре
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
91
Николай Михайленко
ОП
29
Виталий Буяльский
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
9
Назар Волошин
ПВ
16
Шола Огундана
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Харьков
30
Данил Варакута
ВР
24
Александр Мартынюк
ЛЗ
18
Евгений Павлюк
ЦЗ
27
Илья Крупский
ПЗ
9
Денис Антюх
ЛВ
31
Артем Шабанов
ЦП
5
Иван Калюжный
ЦП
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
20
Иван Литвиненко
ЦП
19
Эрмир Рашица
ЦФ
98
Питер Итодо
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Динамо К
51
Валентин Моргун
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
34
Владислав Захарченко
ЦЗ
32
Тарас Михавко
ЦЗ
14
Vasyl Burtnyk
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
6
Владимир Бражко
ОП
8
Александр Пихаленок
ЦП
8
Александр Яцык
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
77
Владислав Блэнуцэ
ЦФ
Харьков
12
Maksym Solovei
ВР
23
Ярослав Проценко
ВР
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
44
Denys Kondratiuk
ЦЗ
13
Владимир Салюк
ЦЗ
2
Дмитрий Капинус
ПЗ
25
Игорь Когут
ЦП
47
Ilya Khrunyk
ЦП
88
Андрей Король
ЦП
11
Вячеслав Чурко
ПВ
73
Yaroslav Karpizin
ЦФ
4-1-3-1-1
35
Нещерет
2
Вивчаренко
40
Биловар
66
Тиаре
20
Караваев
91
Михайленко
29
Буяльский
10
Шапаренко
39
Герреро
9
Волошин
16
Огундана
3-4-1-2
30
Варакута
27
Крупский
18
Павлюк
24
Мартынюк
5
Калюжный
45
Калитвинцев
20
Литвиненко
31
Шабанов
9
Антюх
98
Итодо
19
Рашица
40
Биловар
34
Захарченко
34
Захарченко
40
Биловар
10
Шапаренко
6
Бражко
6
Бражко
10
Шапаренко
29
Буяльский
8
Пихаленок
8
Пихаленок
29
Буяльский
16
Огундана
22
Кабаев
22
Кабаев
16
Огундана
39
Герреро
77
Блэнуцэ
77
Блэнуцэ
39
Герреро
9
Антюх
13
Салюк
13
Салюк
9
Антюх
24
Мартынюк
2
Капинус
2
Капинус
24
Мартынюк
19
Рашица
25
Когут
25
Когут
19
Рашица
20
Литвиненко
11
Чурко
11
Чурко
20
Литвиненко
Остались в запасе
Динамо К
Харьков
51
Валентин Моргун
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
32
Тарас Михавко
ЦЗ
14
Vasyl Burtnyk
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
8
Александр Яцык
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
Главный тренер
Александр Шовковский
12
Maksym Solovei
ВР
23
Ярослав Проценко
ВР
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
44
Denys Kondratiuk
ЦЗ
47
Ilya Khrunyk
ЦП
88
Андрей Король
ЦП
73
Yaroslav Karpizin
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Остались в запасе
51
Валентин Моргун
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
32
Тарас Михавко
ЦЗ
14
Vasyl Burtnyk
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
8
Александр Яцык
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
Остались в запасе
12
Maksym Solovei
ВР
23
Ярослав Проценко
ВР
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
44
Denys Kondratiuk
ЦЗ
47
Ilya Khrunyk
ЦП
88
Андрей Король
ЦП
73
Yaroslav Karpizin
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Главный тренер
Виктор Скрипник
Статистика матча Динамо К - Харьков
2
Всего ударов по воротам
8
10
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
10
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Киев против «Металлиста 1925», 8-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 октября в 15:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Киев – «Металлист 1925»

«Динамо» Киев – «Металлист 1925»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Харьков Динамо К
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