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  • «Кайрат» – «Жетысу»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2025

«Кайрат» – «Жетысу»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2025

5 октября 2025, 12:50
Кайрат
05.10.2025, воскресенье, 14:00
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
5 : 0
Завершен
Жетысу
9' Д. Сатпаев (П) 20' Жоржинью 35' Жоржинью 43' Эдмилсон 90' А. Туякбаев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайрат
82
Шерхан Калмурза
ВР
3
Луиш Мата
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
8
Олжас Байбек
ОП
55
Валерий Громыко
АП
7
Жоржинью
ЦФ
12
Дастан Сатпаев
ЦФ
9
Эдмилсон
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Жетысу
78
Денис Кавлинов
ВР
8
Сослан Такулов
ЛЗ
4
Динмухаммед Кашкен
ЦЗ
5
Максим Ковель
ЦЗ
55
Meik Karwot
ЦЗ
15
Дмитрий Шмидт
ПЗ
17
Давид Есимбеков
ЦП
9
Сайду Фофана
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
74
Raphael
ЦФ
95
Мохамед Буя Турай
ЦФ
Главный тренер
Самат Смаков
Кайрат
31
Диас Реимов
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
15
Офри Арад
ЦЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
20
Еркин Тапалов
ОП
17
Азамат Туякбаев
ЦП
77
Гиорги Зария
АП
33
Юг Станоев
ПВ
39
Рикардиньо
ЦФ
Жетысу
1
Михаил Голубничий
ВР
1
Артур Егоров
ВР
23
Берик Шайхов
ЛЗ
8
Ален Айманов
ЛВ
13
Aslan Akhmedov
ЦП
6
Жансултан Мухаметханов
ЦП
9
Rinat Serikkul
ЦП
17
Нурберген Нурбол
ПВ
21
Диас Орынбасар
ЦФ
3-3-1-3
82
Калмурза
14
Мартынович
28
Сорокин
4
Касабулат
3
Мата
8
Байбек
24
Мрынский
55
Громыко
9
Эдмилсон
12
Сатпаев
7
Жоржинью
3-2-2-1-2
78
Кавлинов
4
Кашкен
5
Ковель
55
15
Шмидт
8
Такулов
17
Есимбеков
9
Фофана
11
Чочиев
95
Буя Турай
74
3
Мата
5
Кургин
5
Кургин
3
Мата
4
Касабулат
6
Садыбеков
6
Садыбеков
4
Касабулат
9
Эдмилсон
17
Туякбаев
17
Туякбаев
9
Эдмилсон
55
Громыко
77
Зария
77
Зария
55
Громыко
7
Жоржинью
39
Рикардиньо
39
Рикардиньо
7
Жоржинью
8
Такулов
13
13
8
Такулов
95
Буя Турай
6
Мухаметханов
6
Мухаметханов
95
Буя Турай
11
Чочиев
9
9
11
Чочиев
8
Айманов
8
Айманов
74
21
Орынбасар
21
Орынбасар
74
Остались в запасе
Кайрат
Жетысу
31
Диас Реимов
ВР
15
Офри Арад
ЦЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
20
Еркин Тапалов
ОП
33
Юг Станоев
ПВ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
1
Михаил Голубничий
ВР
1
Артур Егоров
ВР
23
Берик Шайхов
ЛЗ
17
Нурберген Нурбол
ПВ
Главный тренер
Самат Смаков
Остались в запасе
31
Диас Реимов
ВР
15
Офри Арад
ЦЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
20
Еркин Тапалов
ОП
33
Юг Станоев
ПВ
Остались в запасе
1
Михаил Голубничий
ВР
1
Артур Егоров
ВР
23
Берик Шайхов
ЛЗ
17
Нурберген Нурбол
ПВ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Главный тренер
Самат Смаков
Статистика матча Кайрат - Жетысу
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Кайрат» против «Жетысу», 24-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 октября в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кайрат» – «Жетысу»

«Кайрат» – «Жетысу»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Жетысу Кайрат
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