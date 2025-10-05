05.10.2025, воскресенье, 14:00
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
5 : 0
Завершен
Составы команд
Кайрат
Кайрат
3-3-1-3
82
Калмурза
14
Мартынович
28
Сорокин
4
Касабулат
3
Мата
8
Байбек
24
Мрынский
55
Громыко
9
Эдмилсон
12
Сатпаев
7
Жоржинью
3-2-2-1-2
78
Кавлинов
4
Кашкен
5
Ковель
55
15
Шмидт
8
Такулов
17
Есимбеков
9
Фофана
11
Чочиев
95
Буя Турай
74
3
Мата
5
Кургин
5
Кургин
3
Мата
4
Касабулат
6
Садыбеков
6
Садыбеков
4
Касабулат
9
Эдмилсон
17
Туякбаев
17
Туякбаев
9
Эдмилсон
55
Громыко
77
Зария
77
Зария
55
Громыко
7
Жоржинью
39
Рикардиньо
39
Рикардиньо
7
Жоржинью
8
Такулов
13
13
8
Такулов
95
Буя Турай
6
Мухаметханов
6
Мухаметханов
95
Буя Турай
11
Чочиев
9
9
11
Чочиев
8
Айманов
8
Айманов
74
21
Орынбасар
21
Орынбасар
74
Остались в запасе
Кайрат
Жетысу
31
Диас Реимов
ВР
15
Офри Арад
ЦЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
20
Еркин Тапалов
ОП
33
Юг Станоев
ПВ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
1
Михаил Голубничий
ВР
1
Артур Егоров
ВР
23
Берик Шайхов
ЛЗ
17
Нурберген Нурбол
ПВ
Главный тренер
Самат Смаков
Остались в запасе
31
Диас Реимов
ВР
15
Офри Арад
ЦЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
20
Еркин Тапалов
ОП
33
Юг Станоев
ПВ
Остались в запасе
1
Михаил Голубничий
ВР
1
Артур Егоров
ВР
23
Берик Шайхов
ЛЗ
17
Нурберген Нурбол
ПВ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Главный тренер
Самат Смаков
Статистика матча Кайрат - Жетысу
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Кайрат» против «Жетысу», 24-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 октября в 14:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»