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  • «Реал» – «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2025

«Реал» – «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2025

4 октября 2025, 20:50
Реал
04.10.2025, суббота, 22:00
Испания. Примера, 8 тур
3 : 1
Завершен
Вильярреал
47' Винисиус 69' Винисиус (П) 81' К. Мбаппе
73' Ж. Микаутадзе
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
4
Дин Хейсен
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
8
Федерико Вальверде
(К) ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
30
Франко Мастантуоно
АП
15
Арда Гюлер
АП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Вильярреал
1
Арнау Тенас
ВР
23
Серджи Кардона
ЛЗ
15
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
12
Ренату Вейга
ОП
18
Пап Гуйе
ОП
14
Санти Комесанья
(К) ЦП
18
Томас Парти
ЦП
10
Альберто Молейро
АП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
21
Тани Олувасейи
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Реал
26
Серхио Местре
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
2
Рауль Асенсио
ЦЗ
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
21
Браим Диас
АП
11
Родриго
ПВ
7
Гонсало Гарсия
ПВ
9
Эндрик
ЦФ
Вильярреал
1
Луис Жуниор
ВР
13
Диего Конде
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
10
Даниэль Парехо
ЦП
11
Илиас Акомах
ПВ
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Куртуа
18
Каррерас
4
Хейсен
3
Милитао
14
Чуамени
8
Вальверде
25
Себальос
7
Винисиус
15
Гюлер
30
Мастантуоно
10
Мбаппе
3-2-2-2-1
1
Тенас
15
Моуриньо
16
Марин
23
Кардона
12
Вейга
18
Гуйе
14
Комесанья
18
Парти
17
Бьюкенан
10
Молейро
21
Олувасейи
25
Себальос
6
Камавинга
6
Камавинга
25
Себальос
15
Гюлер
5
Беллингем
5
Беллингем
15
Гюлер
30
Мастантуоно
21
Диас
21
Диас
30
Мастантуоно
10
Мбаппе
11
Родриго
11
Родриго
10
Мбаппе
18
Гуйе
23
Педраса
23
Педраса
18
Гуйе
21
Олувасейи
2
Альтимира
2
Альтимира
21
Олувасейи
14
Комесанья
10
Парехо
10
Парехо
14
Комесанья
10
Молейро
9
Микаутадзе
9
Микаутадзе
10
Молейро
17
Бьюкенан
19
Пепе
19
Пепе
17
Бьюкенан
Остались в запасе
Реал
Вильярреал
26
Серхио Местре
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
2
Рауль Асенсио
ЦЗ
7
Гонсало Гарсия
ПВ
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
1
Луис Жуниор
ВР
13
Диего Конде
ВР
10
Манор Соломон
ЛВ
11
Илиас Акомах
ПВ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
26
Серхио Местре
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
2
Рауль Асенсио
ЦЗ
7
Гонсало Гарсия
ПВ
9
Эндрик
ЦФ
Остались в запасе
1
Луис Жуниор
ВР
13
Диего Конде
ВР
10
Манор Соломон
ЛВ
11
Илиас Акомах
ПВ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Реал - Вильярреал
2
1
3
Всего ударов по воротам
26
9
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
0
Нарушения
9
14
Количество передач
708
317
Сейвы
1
4
Точность передач %
91
80
Удары мимо ворот
10
3
Блокированные удары
9
4
Удары из пределов штрафной
16
3
Удары из-за пределов штрафной
10
6
xG (ожидаемые голы)
3.56
1.05

Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Вильярреала», 8-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 октября в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Вильярреал»

«Реал» – «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Вильярреал Реал
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