04.10.2025, суббота, 22:00
Испания. Примера, 8 тур
Испания. Примера, 8 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Реал
Реал
3-1-2-3-1
1
Куртуа
18
Каррерас
4
Хейсен
3
Милитао
14
Чуамени
8
Вальверде
25
Себальос
7
Винисиус
15
Гюлер
30
Мастантуоно
10
Мбаппе
3-2-2-2-1
1
Тенас
15
Моуриньо
16
Марин
23
Кардона
12
Вейга
18
Гуйе
14
Комесанья
18
Парти
17
Бьюкенан
10
Молейро
21
Олувасейи
25
Себальос
6
Камавинга
6
Камавинга
25
Себальос
15
Гюлер
5
Беллингем
5
Беллингем
15
Гюлер
30
Мастантуоно
21
Диас
21
Диас
30
Мастантуоно
10
Мбаппе
11
Родриго
11
Родриго
10
Мбаппе
18
Гуйе
23
Педраса
23
Педраса
18
Гуйе
21
Олувасейи
2
Альтимира
2
Альтимира
21
Олувасейи
14
Комесанья
10
Парехо
10
Парехо
14
Комесанья
10
Молейро
9
Микаутадзе
9
Микаутадзе
10
Молейро
17
Бьюкенан
19
Пепе
19
Пепе
17
Бьюкенан
Остались в запасе
Реал
Вильярреал
26
Серхио Местре
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
2
Рауль Асенсио
ЦЗ
7
Гонсало Гарсия
ПВ
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
1
Луис Жуниор
ВР
13
Диего Конде
ВР
10
Манор Соломон
ЛВ
11
Илиас Акомах
ПВ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
26
Серхио Местре
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
2
Рауль Асенсио
ЦЗ
7
Гонсало Гарсия
ПВ
9
Эндрик
ЦФ
Остались в запасе
1
Луис Жуниор
ВР
13
Диего Конде
ВР
10
Манор Соломон
ЛВ
11
Илиас Акомах
ПВ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Реал - Вильярреал
2
1
3
Всего ударов по воротам
26
9
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
0
Нарушения
9
14
Количество передач
708
317
Сейвы
1
4
Точность передач %
91
80
Удары мимо ворот
10
3
Блокированные удары
9
4
Удары из пределов штрафной
16
3
Удары из-за пределов штрафной
10
6
xG (ожидаемые голы)
3.56
1.05
Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Вильярреала», 8-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 октября в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Вильярреал»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»