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  • «Боруссия» Дортмунд – «РБ Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2025

«Боруссия» Дортмунд – «РБ Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2025

4 октября 2025, 15:20
Боруссия Д
04.10.2025, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
1 : 1
Завершен
РБ Лейпциг
23' Я. Коуто
7' К. Баумгартнер
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
24
Даниэль Свенссон
ЛЗ
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
(К) ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
20
Марсель Забитцер
ЦП
8
Феликс Нмеча
АП
14
Максимилиан Байер
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
22
Давид Раум
(К) ЛЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
7
Антонио Нуса
ЛВ
8
Ассан Уэдраого
ЦП
13
Николас Зайвальд
ЦП
21
Кристоф Баумгартнер
АП
11
Йохан Бакайоко
ПВ
40
Ромуло
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
6
Салих Озкан
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
7
Джоб Беллингем
АП
8
Юлиан Брандт
АП
21
Фабиу Силва
ЦФ
РБ Лейпциг
26
Мартен Вандевордт
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
6
Эзекиль Банзузи
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
10
Андрия Максимович
АП
25
Ян Диоманде
ЦФ
40
Конрад Хардер
ЦФ
27
Тидиам Гомис
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Кобель
24
Свенссон
3
Антон
4
Шлоттербек
5
Бенсебаини
27
Коуто
20
Забитцер
14
Адейеми
8
Нмеча
9
Гирасси
14
Байер
4-2-3-1
25
Гулачи
17
Баку
4
Орбан
23
Люкеба
22
Раум
8
Уэдраого
13
Зайвальд
11
Бакайоко
21
Баумгартнер
7
Нуса
40
Ромуло
27
Коуто
26
Рюэрсон
26
Рюэрсон
27
Коуто
14
Байер
13
Гросс
13
Гросс
14
Байер
8
Нмеча
7
Беллингем
7
Беллингем
8
Нмеча
14
Адейеми
8
Брандт
8
Брандт
14
Адейеми
9
Гирасси
21
Силва
21
Силва
9
Гирасси
8
Уэдраого
6
Банзузи
6
Банзузи
8
Уэдраого
40
Ромуло
10
Максимович
10
Максимович
40
Ромуло
7
Нуса
25
Диоманде
25
Диоманде
7
Нуса
11
Бакайоко
40
Хардер
40
Хардер
11
Бакайоко
Остались в запасе
Боруссия Д
РБ Лейпциг
33
Александер Майер
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
6
Салих Озкан
ЦП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
Главный тренер
Нико Ковач
26
Мартен Вандевордт
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
21
Амаду Айдара
ЦП
27
Тидиам Гомис
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
6
Салих Озкан
ЦП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
Остались в запасе
26
Мартен Вандевордт
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
21
Амаду Айдара
ЦП
27
Тидиам Гомис
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Оле Вернер
Статистика матча Боруссия Д - РБ Лейпциг
1
3
Всего ударов по воротам
15
13
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
7
7
Нарушения
13
14
Офсайды
2
3
Количество передач
492
497
Сейвы
2
2
Точность передач %
84
84
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
8
5
xG (ожидаемые голы)
0.89
1.09
xGP (предотвращенные голы)
0.24
0.24

Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия» Дортмунд против «РБ Лейпцига», 6-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 октября в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Боруссия» Дортмунд – «РБ Лейпциг»

«Боруссия» Дортмунд – «РБ Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига РБ Лейпциг Боруссия Д
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