02.10.2025, четверг, 19:45
Лига Европы, 2 тур
Лига Европы, 2 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Болонья
Болонья
4-2-1-3
1
Скорупски
22
Ликояннис
41
Витик
26
Лукуми
3
Хольм
19
Фергюсон
19
Фройлер
28
Камбьяги
9
Кастро
21
Одгор
7
Орсолини
4-3-2-1
1
Атуболу
33
Макенго
28
Гинтер
3
Линхарт
29
Треу
8
Эггештайн
6
Остерхаге
44
Манзамби
19
Бесте
32
Грифо
20
Адаму
22
Ликояннис
33
Миранда
33
Миранда
22
Ликояннис
19
Фергюсон
80
Фаббиан
80
Фаббиан
19
Фергюсон
28
Камбьяги
11
Роу
11
Роу
28
Камбьяги
7
Орсолини
10
Бернардески
10
Бернардески
7
Орсолини
9
Кастро
27
Даллинга
27
Даллинга
9
Кастро
33
Макенго
30
Гюнтер
30
Гюнтер
33
Макенго
20
Адаму
31
Матанович
31
Матанович
20
Адаму
44
Манзамби
9
Хелер
9
Хелер
44
Манзамби
19
Бесте
8
Динкчи
8
Динкчи
19
Бесте
32
Грифо
7
Шерхант
7
Шерхант
32
Грифо
Остались в запасе
Болонья
Фрайбург
1
Федерико Равалья
ВР
25
Массимо Пессина
ВР
14
Торбьорн Хеггем
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
6
Никола Моро
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
20
Надир Цортеа
ПВ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
24
Янник Хут
ВР
21
Флориан Мюллер
ВР
5
Энтони Юнг
ЦЗ
37
Макс Розенфельдер
ЦЗ
27
Николас Хефлер
ОП
43
Бруно Огбус
ЦП
14
Юито Сузуки
АП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
1
Федерико Равалья
ВР
25
Массимо Пессина
ВР
14
Торбьорн Хеггем
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
6
Никола Моро
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
20
Надир Цортеа
ПВ
Остались в запасе
24
Янник Хут
ВР
21
Флориан Мюллер
ВР
5
Энтони Юнг
ЦЗ
37
Макс Розенфельдер
ЦЗ
27
Николас Хефлер
ОП
43
Бруно Огбус
ЦП
14
Юито Сузуки
АП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Болонья - Фрайбург
2
2
Всего ударов по воротам
8
12
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
8
Нарушения
16
18
Офсайды
2
3
Количество передач
426
347
Сейвы
4
2
Точность передач %
80
76
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
4
11
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
0.78
2.18
Смотреть прямую трансляцию матча «Болонья» против «Фрайбурга», 2 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 октября в 19:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Болонья» – «Фрайбург»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»