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  • «Болонья» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2025

«Болонья» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2025

2 октября 2025, 18:35
Болонья
02.10.2025, четверг, 19:45
Лига Европы, 2 тур
1 : 1
Завершен
Фрайбург
29' Р. Орсолини
57' Ж. Адаму (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
41
Мартин Витик
ЦЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
28
Николо Камбьяги
ЛВ
19
Льюис Фергюсон
(К) ЦП
19
Ремо Фройлер
ЦП
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
9
Сантьяго Кастро
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Фрайбург
1
Ноа Атуболу
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
29
Филипп Треу
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
19
Ян-Никлас Бесте
ЛВ
32
Винченцо Грифо
(К) ЛВ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
6
Патрик Остерхаге
ЦП
44
Йоан Манзамби
ЦП
20
Жуниор Адаму
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Болонья
1
Федерико Равалья
ВР
25
Массимо Пессина
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
14
Торбьорн Хеггем
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
11
Джон Роу
ЛВ
6
Никола Моро
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
20
Надир Цортеа
ПВ
10
Федерико Бернардески
ПВ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
Фрайбург
24
Янник Хут
ВР
21
Флориан Мюллер
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
37
Макс Розенфельдер
ЦЗ
27
Николас Хефлер
ОП
43
Бруно Огбус
ЦП
14
Юито Сузуки
АП
31
Игор Матанович
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
8
Эрен Динкчи
ЦФ
7
Дерри Шерхант
ЦФ
4-2-1-3
1
Скорупски
22
Ликояннис
41
Витик
26
Лукуми
3
Хольм
19
Фергюсон
19
Фройлер
28
Камбьяги
9
Кастро
21
Одгор
7
Орсолини
4-3-2-1
1
Атуболу
33
Макенго
28
Гинтер
3
Линхарт
29
Треу
8
Эггештайн
6
Остерхаге
44
Манзамби
19
Бесте
32
Грифо
20
Адаму
22
Ликояннис
33
Миранда
33
Миранда
22
Ликояннис
19
Фергюсон
80
Фаббиан
80
Фаббиан
19
Фергюсон
28
Камбьяги
11
Роу
11
Роу
28
Камбьяги
7
Орсолини
10
Бернардески
10
Бернардески
7
Орсолини
9
Кастро
27
Даллинга
27
Даллинга
9
Кастро
33
Макенго
30
Гюнтер
30
Гюнтер
33
Макенго
20
Адаму
31
Матанович
31
Матанович
20
Адаму
44
Манзамби
9
Хелер
9
Хелер
44
Манзамби
19
Бесте
8
Динкчи
8
Динкчи
19
Бесте
32
Грифо
7
Шерхант
7
Шерхант
32
Грифо
Остались в запасе
Болонья
Фрайбург
1
Федерико Равалья
ВР
25
Массимо Пессина
ВР
14
Торбьорн Хеггем
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
6
Никола Моро
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
20
Надир Цортеа
ПВ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
24
Янник Хут
ВР
21
Флориан Мюллер
ВР
5
Энтони Юнг
ЦЗ
37
Макс Розенфельдер
ЦЗ
27
Николас Хефлер
ОП
43
Бруно Огбус
ЦП
14
Юито Сузуки
АП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
1
Федерико Равалья
ВР
25
Массимо Пессина
ВР
14
Торбьорн Хеггем
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
6
Никола Моро
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
20
Надир Цортеа
ПВ
Остались в запасе
24
Янник Хут
ВР
21
Флориан Мюллер
ВР
5
Энтони Юнг
ЦЗ
37
Макс Розенфельдер
ЦЗ
27
Николас Хефлер
ОП
43
Бруно Огбус
ЦП
14
Юито Сузуки
АП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Болонья - Фрайбург
2
2
Всего ударов по воротам
8
12
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
8
Нарушения
16
18
Офсайды
2
3
Количество передач
426
347
Сейвы
4
2
Точность передач %
80
76
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
4
11
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
0.78
2.18

Смотреть прямую трансляцию матча «Болонья» против «Фрайбурга», 2 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 октября в 19:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Болонья» – «Фрайбург»

«Болонья» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Фрайбург Болонья
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