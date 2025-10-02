02.10.2025, четверг, 19:45
Лига Европы, 2 тур
Лига Европы, 2 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Фенербахче
Фенербахче
4-1-3-2
31
Эдерсон
3
Браун
27
Семеду
37
Шкриньяр
24
Остерволде
5
Юкшек
7
Актюркоглу
94
Талиска
10
Асенсио
45
Нене
21
Эн-Несири
4-1-2-2-1
23
Диуф
92
Клосс
21
Пепра Оппонг
35
Ба
3
Бар
34
Ванхутте
8
Сансон
23
Луше
7
Гувейя
27
Бога
9
Оморуйи
10
Асенсио
4
Альварес
4
Альварес
10
Асенсио
5
Юкшек
17
Кахведжи
17
Кахведжи
5
Юкшек
45
Нене
7
Фред
7
Фред
45
Нене
94
Талиска
17
Шиманьски
17
Шиманьски
94
Талиска
7
Актюркоглу
70
Айдын
70
Айдын
7
Актюркоглу
7
Гувейя
2
Абди
2
Абди
7
Гувейя
21
Пепра Оппонг
33
Менди
33
Менди
21
Пепра Оппонг
8
Сансон
10
Диоп
10
Диоп
8
Сансон
9
Оморуйи
9
Моффи
9
Моффи
9
Оморуйи
27
Бога
50
Чо
50
Чо
27
Бога
Остались в запасе
Фенербахче
Ницца
13
Tarik Ãetin
ВР
39
Engin Biterge
ВР
14
Йигит Эфе Демир
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
1
Максим Дюпе
ВР
30
Bartosz Żelazowski
ВР
15
Мойзе Бомбито
ЦЗ
99
Салис Абдул Самед
ОП
39
Джибриль Кулибали
ЦП
21
Исак Янссон
ПВ
17
Bernard Nguene
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Остались в запасе
13
Tarik Ãetin
ВР
39
Engin Biterge
ВР
14
Йигит Эфе Демир
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Остались в запасе
1
Максим Дюпе
ВР
30
Bartosz Żelazowski
ВР
15
Мойзе Бомбито
ЦЗ
99
Салис Абдул Самед
ОП
39
Джибриль Кулибали
ЦП
21
Исак Янссон
ПВ
17
Bernard Nguene
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Главный тренер
Франк Эз
Статистика матча Фенербахче - Ницца
3
2
Всего ударов по воротам
17
9
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
3
4
Нарушения
12
17
Офсайды
3
0
Количество передач
500
333
Сейвы
2
3
Точность передач %
86
76
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
11
4
xG (ожидаемые голы)
1.59
1.22
Смотреть прямую трансляцию матча «Фенербахче» против «Ниццы», 2 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 октября в 19:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фенербахче» – «Ницца»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»