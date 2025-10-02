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  • «Фенербахче» – «Ницца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2025

«Фенербахче» – «Ницца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2025

2 октября 2025, 18:35
Фенербахче
02.10.2025, четверг, 19:45
Лига Европы, 2 тур
2 : 1
Завершен
Ницца
3' К. Актюркоглу 25' К. Актюркоглу
37' К. Оморуйи (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
31
Эдерсон
ВР
3
Арчи Браун
ЛЗ
37
Милан Шкриньяр
(К) ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
24
Джейден Остерволде
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
5
Исмаил Юкшек
ЦП
94
Талиска
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
45
Доржель Нене
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Ницца
23
Йехван Диуф
ВР
3
Мельвен Бар
(К) ЛЗ
21
Кожо Пепра Оппонг
ЦЗ
35
Джума Ба
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
27
Жереми Бога
ЛВ
34
Шарль Ванхутте
ОП
8
Морган Сансон
ЦП
23
Том Луше
ЦП
7
Тиагу Гувейя
ПВ
9
Кевин Оморуйи
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Фенербахче
13
Tarik Ãetin
ВР
39
Engin Biterge
ВР
14
Йигит Эфе Демир
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
7
Фред
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
23
Дженк Тосун
ЦФ
Ницца
1
Максим Дюпе
ВР
30
Bartosz Żelazowski
ВР
2
Али Абди
ЛЗ
15
Мойзе Бомбито
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
99
Салис Абдул Самед
ОП
39
Джибриль Кулибали
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
21
Исак Янссон
ПВ
9
Терем Моффи
ЦФ
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
17
Bernard Nguene
ЦФ
4-1-3-2
31
Эдерсон
3
Браун
27
Семеду
37
Шкриньяр
24
Остерволде
5
Юкшек
7
Актюркоглу
94
Талиска
10
Асенсио
45
Нене
21
Эн-Несири
4-1-2-2-1
23
Диуф
92
Клосс
21
Пепра Оппонг
35
Ба
3
Бар
34
Ванхутте
8
Сансон
23
Луше
7
Гувейя
27
Бога
9
Оморуйи
10
Асенсио
4
Альварес
4
Альварес
10
Асенсио
5
Юкшек
17
Кахведжи
17
Кахведжи
5
Юкшек
45
Нене
7
Фред
7
Фред
45
Нене
94
Талиска
17
Шиманьски
17
Шиманьски
94
Талиска
7
Актюркоглу
70
Айдын
70
Айдын
7
Актюркоглу
7
Гувейя
2
Абди
2
Абди
7
Гувейя
21
Пепра Оппонг
33
Менди
33
Менди
21
Пепра Оппонг
8
Сансон
10
Диоп
10
Диоп
8
Сансон
9
Оморуйи
9
Моффи
9
Моффи
9
Оморуйи
27
Бога
50
Чо
50
Чо
27
Бога
Остались в запасе
Фенербахче
Ницца
13
Tarik Ãetin
ВР
39
Engin Biterge
ВР
14
Йигит Эфе Демир
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
1
Максим Дюпе
ВР
30
Bartosz Żelazowski
ВР
15
Мойзе Бомбито
ЦЗ
99
Салис Абдул Самед
ОП
39
Джибриль Кулибали
ЦП
21
Исак Янссон
ПВ
17
Bernard Nguene
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Остались в запасе
13
Tarik Ãetin
ВР
39
Engin Biterge
ВР
14
Йигит Эфе Демир
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Остались в запасе
1
Максим Дюпе
ВР
30
Bartosz Żelazowski
ВР
15
Мойзе Бомбито
ЦЗ
99
Салис Абдул Самед
ОП
39
Джибриль Кулибали
ЦП
21
Исак Янссон
ПВ
17
Bernard Nguene
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Главный тренер
Франк Эз
Статистика матча Фенербахче - Ницца
3
2
Всего ударов по воротам
17
9
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
3
4
Нарушения
12
17
Офсайды
3
0
Количество передач
500
333
Сейвы
2
3
Точность передач %
86
76
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
11
4
xG (ожидаемые голы)
1.59
1.22

Смотреть прямую трансляцию матча «Фенербахче» против «Ниццы», 2 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 октября в 19:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фенербахче» – «Ницца»

«Фенербахче» – «Ницца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Ницца Фенербахче
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