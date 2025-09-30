30.09.2025, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 2 тур
Лига чемпионов, 2 тур
1 : 5
Завершен
Составы команд
Пафос
Пафос
4-1-1-3-1
93
Михаил
17
Пилеас
3
Гольдар
4
Луис
32
Люккассен
26
Суньич
88
Пепе
99
Оршич
30
Драгомир
11
Жажа
33
Силва
3-2-1-3-1
1
Нойер
2
Упамекано
3
Мин-Джэ
22
Геррейру
6
Киммих
45
Павлович
27
Лаймер
17
Олисе
11
Джексон
14
Диас
9
Кейн
4
Луис
5
Ланга
5
Ланга
4
Луис
17
Пилеас
12
Сема
12
Сема
17
Пилеас
30
Драгомир
8
Кина
8
Кина
30
Драгомир
11
Жажа
11
Димата
11
Димата
11
Жажа
33
Силва
12
12
33
Силва
2
Упамекано
4
Та
4
Та
2
Упамекано
9
Кейн
23
Боэ
23
Боэ
9
Кейн
17
Олисе
7
Карл
7
Карл
17
Олисе
27
Лаймер
34
Бишоф
34
Бишоф
27
Лаймер
14
Диас
7
Гнабри
7
Гнабри
14
Диас
Остались в запасе
Пафос
Бавария
82
Petros Petrou
ВР
1
Джей Гортер
ВР
77
Жоау Коррейя
ПЗ
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
48
Леон Кланац
ВР
26
Свен Ульрайх
ВР
27
Леон Горецка
ЦП
27
Уисдом Майк
ЛВ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
82
Petros Petrou
ВР
1
Джей Гортер
ВР
77
Жоау Коррейя
ПЗ
Остались в запасе
48
Леон Кланац
ВР
26
Свен Ульрайх
ВР
27
Леон Горецка
ЦП
27
Уисдом Майк
ЛВ
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Пафос - Бавария
1
Всего ударов по воротам
6
26
Удары в створ
2
15
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
2
6
Нарушения
11
9
Количество передач
352
720
Сейвы
10
1
Точность передач %
75
88
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
4
21
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
0.39
4.54
xGP (предотвращенные голы)
-0.21
-0.21
Смотреть прямую трансляцию матча «Пафос» против «Баварии», 2 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 сентября в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пафос» – «Бавария»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»