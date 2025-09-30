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  • «Пафос» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 сентября 2025

«Пафос» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 сентября 2025

30 сентября 2025, 20:50
Пафос
30.09.2025, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 2 тур
1 : 5
Завершен
Бавария
45' М. Оршич
15' Г. Кейн 20' Р. Геррейру 31' Н. Джексон 34' Г. Кейн 68' М. Олисе
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пафос
93
Неофитос Михаил
ВР
17
Костас Пилеас
ЛЗ
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
3
Давид Гольдар
(К) ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
99
Мислав Оршич
ЛВ
26
Иван Суньич
ОП
88
Пепе
ЦП
30
Влад Драгомир
АП
11
Жажа
ПВ
33
Андерсон Силва
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
Бавария
1
Мануэль Нойер
(К) ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
14
Луис Диас
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
45
Александар Павлович
ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
11
Николас Джексон
ПВ
17
Майкл Олисе
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Пафос
82
Petros Petrou
ВР
1
Джей Гортер
ВР
5
Бруну Ланга
ЛЗ
77
Жоау Коррейя
ПЗ
12
Кен Сема
ЛП
8
Домингуш Кина
ЦП
11
Ландри Димата
ЦФ
12
Mons Bassouamina
ЦФ
Бавария
48
Леон Кланац
ВР
26
Свен Ульрайх
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
27
Уисдом Майк
ЛВ
27
Леон Горецка
ЦП
7
Леннарт Карл
АП
34
Том Бишоф
АП
7
Серж Гнабри
ПВ
4-1-1-3-1
93
Михаил
17
Пилеас
3
Гольдар
4
Луис
32
Люккассен
26
Суньич
88
Пепе
99
Оршич
30
Драгомир
11
Жажа
33
Силва
3-2-1-3-1
1
Нойер
2
Упамекано
3
Мин-Джэ
22
Геррейру
6
Киммих
45
Павлович
27
Лаймер
17
Олисе
11
Джексон
14
Диас
9
Кейн
4
Луис
5
Ланга
5
Ланга
4
Луис
17
Пилеас
12
Сема
12
Сема
17
Пилеас
30
Драгомир
8
Кина
8
Кина
30
Драгомир
11
Жажа
11
Димата
11
Димата
11
Жажа
33
Силва
12
12
33
Силва
2
Упамекано
4
Та
4
Та
2
Упамекано
9
Кейн
23
Боэ
23
Боэ
9
Кейн
17
Олисе
7
Карл
7
Карл
17
Олисе
27
Лаймер
34
Бишоф
34
Бишоф
27
Лаймер
14
Диас
7
Гнабри
7
Гнабри
14
Диас
Остались в запасе
Пафос
Бавария
82
Petros Petrou
ВР
1
Джей Гортер
ВР
77
Жоау Коррейя
ПЗ
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
48
Леон Кланац
ВР
26
Свен Ульрайх
ВР
27
Леон Горецка
ЦП
27
Уисдом Майк
ЛВ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
82
Petros Petrou
ВР
1
Джей Гортер
ВР
77
Жоау Коррейя
ПЗ
Остались в запасе
48
Леон Кланац
ВР
26
Свен Ульрайх
ВР
27
Леон Горецка
ЦП
27
Уисдом Майк
ЛВ
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Пафос - Бавария
1
Всего ударов по воротам
6
26
Удары в створ
2
15
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
2
6
Нарушения
11
9
Количество передач
352
720
Сейвы
10
1
Точность передач %
75
88
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
4
21
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
0.39
4.54
xGP (предотвращенные голы)
-0.21
-0.21

Смотреть прямую трансляцию матча «Пафос» против «Баварии», 2 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 сентября в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пафос» – «Бавария»

«Пафос» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Бавария Пафос
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