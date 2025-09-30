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  • «Челси» – «Бенфика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 сентября 2025

«Челси» – «Бенфика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 сентября 2025

30 сентября 2025, 20:50
Челси
30.09.2025, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 2 тур
1 : 0
Завершен
Бенфика
18' Р. Риос
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
99
Трево Чалоба
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
7
Педру Нету
ЛВ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
19
Тайрик Джордж
ЛВ
25
Мойзес Кайседо
ОП
17
Энцо Фернандес
(К) ОП
10
Факундо Буонанотте
АП
Главный тренер
Энцо Мареска
Бенфика
1
Анатолий Трубин
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
37
Амар Дедич
ЛЗ
14
Антониу Силва
ЦЗ
30
Николас Отаменди
(К) ЦЗ
5
Энцо Барренечеа
ОП
8
Фредрик Эушнес
ОП
5
Ричард Риос
ЦП
10
Георгий Судаков
АП
11
Доди Лукебакио
ПВ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Челси
1
Филип Йоргенсен
ВР
50
Макс Меррик
ВР
21
Йоррел Хато
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
45
Ромео Лавиа
ОП
10
Reggie Walsh
ЦП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
41
Эстевао
ПВ
9
Жуан Педро
ЦФ
9
Марк Гиу
ЦФ
Бенфика
24
Самуэль Соареш
ВР
50
Диогу Феррейра
ВР
44
Томаш Араужо
ЦЗ
5
Гонсалу Оливейра
ЦЗ
33
Рафаэль Обрадор
ЦЗ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
20
Жоау Велозу
ЦП
86
Диогу Приосте
ЦП
18
Леандро Баррейро
ЦП
70
Жоау Режу
АП
9
Энрике Араужо
ЦФ
29
Франьо Иванович
ЦФ
4-2-3-1
97
Санчес
17
Кукурелья
99
Чалоба
5
Бадьяшиль
27
Густо
25
Кайседо
17
Фернандес
19
Джордж
10
Буонанотте
17
Гарначо
7
Нету
4-2-1-2-1
1
Трубин
26
Даль
14
Силва
30
Отаменди
37
Дедич
5
Барренечеа
8
Эушнес
5
Риос
11
Лукебакио
10
Судаков
14
Павлидис
27
Густо
24
Джеймс
24
Джеймс
27
Густо
5
Бадьяшиль
34
Ачампонг
34
Ачампонг
5
Бадьяшиль
17
Гарначо
11
Гиттенс
11
Гиттенс
17
Гарначо
10
Буонанотте
41
Эстевао
41
Эстевао
10
Буонанотте
19
Джордж
9
Педро
9
Педро
19
Джордж
14
Силва
44
Араужо
44
Араужо
14
Силва
5
Риос
18
Баррейро
18
Баррейро
5
Риос
11
Лукебакио
21
Шельдеруп
21
Шельдеруп
11
Лукебакио
8
Эушнес
9
Араужо
9
Араужо
8
Эушнес
10
Судаков
29
Иванович
29
Иванович
10
Судаков
Остались в запасе
Челси
Бенфика
1
Филип Йоргенсен
ВР
50
Макс Меррик
ВР
21
Йоррел Хато
ЦЗ
45
Ромео Лавиа
ОП
10
Reggie Walsh
ЦП
9
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
24
Самуэль Соареш
ВР
50
Диогу Феррейра
ВР
5
Гонсалу Оливейра
ЦЗ
33
Рафаэль Обрадор
ЦЗ
20
Жоау Велозу
ЦП
86
Диогу Приосте
ЦП
70
Жоау Режу
АП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
50
Макс Меррик
ВР
21
Йоррел Хато
ЦЗ
45
Ромео Лавиа
ОП
10
Reggie Walsh
ЦП
9
Марк Гиу
ЦФ
Остались в запасе
24
Самуэль Соареш
ВР
50
Диогу Феррейра
ВР
5
Гонсалу Оливейра
ЦЗ
33
Рафаэль Обрадор
ЦЗ
20
Жоау Велозу
ЦП
86
Диогу Приосте
ЦП
70
Жоау Режу
АП
Главный тренер
Энцо Мареска
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Челси - Бенфика
4
1
5
Всего ударов по воротам
8
9
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
5
Угловые удары
3
5
Нарушения
13
14
Офсайды
1
2
Количество передач
514
402
Сейвы
3
3
Точность передач %
88
82
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
0.93
0.85
xGP (предотвращенные голы)
0.17
0.17

Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» против «Бенфики», 2 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 сентября в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Бенфика»

«Челси» – «Бенфика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Бенфика Челси
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