30.09.2025, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 2 тур
Лига чемпионов, 2 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Челси
Челси
4-2-3-1
97
Санчес
17
Кукурелья
99
Чалоба
5
Бадьяшиль
27
Густо
25
Кайседо
17
Фернандес
19
Джордж
10
Буонанотте
17
Гарначо
7
Нету
4-2-1-2-1
1
Трубин
26
Даль
14
Силва
30
Отаменди
37
Дедич
5
Барренечеа
8
Эушнес
5
Риос
11
Лукебакио
10
Судаков
14
Павлидис
27
Густо
24
Джеймс
24
Джеймс
27
Густо
5
Бадьяшиль
34
Ачампонг
34
Ачампонг
5
Бадьяшиль
17
Гарначо
11
Гиттенс
11
Гиттенс
17
Гарначо
10
Буонанотте
41
Эстевао
41
Эстевао
10
Буонанотте
19
Джордж
9
Педро
9
Педро
19
Джордж
14
Силва
44
Араужо
44
Араужо
14
Силва
5
Риос
18
Баррейро
18
Баррейро
5
Риос
11
Лукебакио
21
Шельдеруп
21
Шельдеруп
11
Лукебакио
8
Эушнес
9
Араужо
9
Араужо
8
Эушнес
10
Судаков
29
Иванович
29
Иванович
10
Судаков
Остались в запасе
Челси
Бенфика
1
Филип Йоргенсен
ВР
50
Макс Меррик
ВР
21
Йоррел Хато
ЦЗ
45
Ромео Лавиа
ОП
10
Reggie Walsh
ЦП
9
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
24
Самуэль Соареш
ВР
50
Диогу Феррейра
ВР
5
Гонсалу Оливейра
ЦЗ
33
Рафаэль Обрадор
ЦЗ
20
Жоау Велозу
ЦП
86
Диогу Приосте
ЦП
70
Жоау Режу
АП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
50
Макс Меррик
ВР
21
Йоррел Хато
ЦЗ
45
Ромео Лавиа
ОП
10
Reggie Walsh
ЦП
9
Марк Гиу
ЦФ
Остались в запасе
24
Самуэль Соареш
ВР
50
Диогу Феррейра
ВР
5
Гонсалу Оливейра
ЦЗ
33
Рафаэль Обрадор
ЦЗ
20
Жоау Велозу
ЦП
86
Диогу Приосте
ЦП
70
Жоау Режу
АП
Главный тренер
Энцо Мареска
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Челси - Бенфика
4
1
5
Всего ударов по воротам
8
9
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
5
Угловые удары
3
5
Нарушения
13
14
Офсайды
1
2
Количество передач
514
402
Сейвы
3
3
Точность передач %
88
82
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
0.93
0.85
xGP (предотвращенные голы)
0.17
0.17
Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» против «Бенфики», 2 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 сентября в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Бенфика»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»