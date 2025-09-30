Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Кайрат» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 сентября 2025

«Кайрат» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 сентября 2025

30 сентября 2025, 18:35
Кайрат
30.09.2025, вторник, 19:45
Лига чемпионов, 2 тур
0 : 5
Завершен
Реал
25' К. Мбаппе (П) 52' К. Мбаппе 74' К. Мбаппе 83' Э. Камавинга 90+3' Б. Диас
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайрат
82
Шерхан Калмурза
ВР
3
Луиш Мата
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
15
Офри Арад
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
20
Еркин Тапалов
ОП
55
Валерий Громыко
АП
7
Жоржинью
ЦФ
12
Дастан Сатпаев
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
2
Рауль Асенсио
ЦЗ
4
Дин Хейсен
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
25
Даниэль Себальос
ЦП
30
Франко Мастантуоно
АП
15
Арда Гюлер
АП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Кайрат
31
Диас Реимов
ВР
98
Бахтияр Алдашев
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
8
Олжас Байбек
ОП
77
Гиорги Зария
АП
33
Юг Станоев
ПВ
39
Рикардиньо
ЦФ
9
Эдмилсон
ЦФ
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
21
Давид Хименес
ЦЗ
5
Джуд Беллингем
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
21
Браим Диас
АП
7
Гонсало Гарсия
ПВ
11
Родриго
ПВ
9
Эндрик
ЦФ
3-3-1-2
82
Калмурза
28
Сорокин
4
Касабулат
15
Арад
3
Мата
20
Тапалов
24
Мрынский
55
Громыко
12
Сатпаев
7
Жоржинью
4-1-1-3-1
1
Куртуа
2
Асенсио
4
Хейсен
5
Алаба
11
Гарсия
14
Чуамени
25
Себальос
30
Мастантуоно
15
Гюлер
7
Винисиус
10
Мбаппе
15
Арад
8
Байбек
8
Байбек
15
Арад
55
Громыко
77
Зария
77
Зария
55
Громыко
20
Тапалов
33
Станоев
33
Станоев
20
Тапалов
12
Сатпаев
39
Рикардиньо
39
Рикардиньо
12
Сатпаев
7
Жоржинью
9
Эдмилсон
9
Эдмилсон
7
Жоржинью
14
Чуамени
5
Беллингем
5
Беллингем
14
Чуамени
10
Мбаппе
6
Камавинга
6
Камавинга
10
Мбаппе
7
Винисиус
21
Диас
21
Диас
7
Винисиус
15
Гюлер
7
Гарсия
7
Гарсия
15
Гюлер
30
Мастантуоно
11
Родриго
11
Родриго
30
Мастантуоно
Остались в запасе
Кайрат
Реал
31
Диас Реимов
ВР
98
Бахтияр Алдашев
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
13
Андрей Лунин
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
21
Давид Хименес
ЦЗ
8
Федерико Вальверде
ЦП
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
31
Диас Реимов
ВР
98
Бахтияр Алдашев
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
21
Давид Хименес
ЦЗ
8
Федерико Вальверде
ЦП
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Кайрат - Реал
2
Всего ударов по воротам
11
20
Удары в створ
4
12
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
2
6
Нарушения
6
9
Офсайды
1
0
Количество передач
292
614
Сейвы
7
4
Точность передач %
76
88
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
4
13
Удары из-за пределов штрафной
7
7
xG (ожидаемые голы)
0.36
3.32

Смотреть прямую трансляцию матча «Кайрат» против «Реала», 2 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 сентября в 19:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кайрат» – «Реал»

«Кайрат» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Реал Кайрат
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Радимов эмоционально высказался об уходе Роналду из сборной Португалии
13:55
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
13:26
2
Батраков стал самым популярным российским футболистом в инстаграме*
13:19
Итоговый состав сборной России на матчи с Узбекистаном и Венесуэлой
13:03
2
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
12:49
«Галатасарай» определился с размером предложения по Кисляку
12:24
8
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
11:59
5
Семак отреагировал на допуск российских хоккейных команд к международным турнирам
11:42
3
Бубнов предостерег «Локомотив» от назначения экс-тренера сборной России: «Он хорошо начинает и плохо заканчивает»
11:22
3
Европейский топ-клуб может выкупить Батракова в январе за 60 миллионов
11:16
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+