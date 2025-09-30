30.09.2025, вторник, 19:45
Лига чемпионов, 2 тур
Лига чемпионов, 2 тур
0 : 5
Завершен
Составы команд
Кайрат
Кайрат
3-3-1-2
82
Калмурза
28
Сорокин
4
Касабулат
15
Арад
3
Мата
20
Тапалов
24
Мрынский
55
Громыко
12
Сатпаев
7
Жоржинью
4-1-1-3-1
1
Куртуа
2
Асенсио
4
Хейсен
5
Алаба
11
Гарсия
14
Чуамени
25
Себальос
30
Мастантуоно
15
Гюлер
7
Винисиус
10
Мбаппе
15
Арад
8
Байбек
8
Байбек
15
Арад
55
Громыко
77
Зария
77
Зария
55
Громыко
20
Тапалов
33
Станоев
33
Станоев
20
Тапалов
12
Сатпаев
39
Рикардиньо
39
Рикардиньо
12
Сатпаев
7
Жоржинью
9
Эдмилсон
9
Эдмилсон
7
Жоржинью
14
Чуамени
5
Беллингем
5
Беллингем
14
Чуамени
10
Мбаппе
6
Камавинга
6
Камавинга
10
Мбаппе
7
Винисиус
21
Диас
21
Диас
7
Винисиус
15
Гюлер
7
Гарсия
7
Гарсия
15
Гюлер
30
Мастантуоно
11
Родриго
11
Родриго
30
Мастантуоно
Остались в запасе
Кайрат
Реал
31
Диас Реимов
ВР
98
Бахтияр Алдашев
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
13
Андрей Лунин
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
21
Давид Хименес
ЦЗ
8
Федерико Вальверде
ЦП
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
31
Диас Реимов
ВР
98
Бахтияр Алдашев
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
21
Давид Хименес
ЦЗ
8
Федерико Вальверде
ЦП
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Кайрат - Реал
2
Всего ударов по воротам
11
20
Удары в створ
4
12
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
2
6
Нарушения
6
9
Офсайды
1
0
Количество передач
292
614
Сейвы
7
4
Точность передач %
76
88
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
4
13
Удары из-за пределов штрафной
7
7
xG (ожидаемые голы)
0.36
3.32
Смотреть прямую трансляцию матча «Кайрат» против «Реала», 2 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 сентября в 19:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кайрат» – «Реал»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»