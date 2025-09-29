Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Лига чемпионов Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия ЧМ-2026 Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Эвертон» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2025

«Эвертон» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2025

Вчера, 23:16
Эвертон
29.09.2025, понедельник, 22:00
Англия. Премьер-лига, 6 тур
1 : 1
Завершен
Вест Хэм
18' М. Кин
65' Д. Боуэн
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
(К) ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
37
Джеймс Гарнер
ОП
27
Идрисса Гуйе
ОП
10
Илиман Ндиайе
ЦП
22
Kiernan Dewsbury-Hall
ЦП
18
Джек Грилиш
ЛВ
9
Бету
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
12
Эль-Хаджи Малик Диуф
ЛЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
27
Сунгуту Магасса
ЦП
18
Матеуш Фернандеш
АП
10
Лукас Пакета
АП
20
Джаррод Боуэн
(К) ПВ
7
Крисенцио Саммервил
ПВ
11
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Эвертон
12
Марк Траверс
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
24
Карлос Алькарас
ЦП
7
Дуайт Макнил
ЛВ
20
Тайлер Диблинг
ПВ
11
Тьерно Барри
ЦФ
Вест Хэм
1
Мадс Хермансен
ВР
5
Игор
ЦЗ
32
Фредди Поттс
ОП
30
Оливер Скарлс
ОП
39
Энди Ирвинг
ЦП
24
Гидо Родригес
ЦП
17
Луис Гилерме
ПВ
50
Каллум Маршалл
ЦФ
9
Каллум Уилсон
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Пикфорд
16
Миколенко
6
Тарковски
5
Кин
15
О'Брайен
37
Гарнер
27
Гуйе
10
Ндиайе
22
18
Грилиш
9
Бету
4-1-3-2
23
Ареоля
2
Уокер-Питерс
15
Мавропанос
3
Килман
12
Диуф
27
Магасса
7
Саммервил
10
Пакета
18
Фернандеш
11
Фуллкруг
20
Боуэн
10
Ндиайе
20
Диблинг
20
Диблинг
10
Ндиайе
9
Бету
11
Барри
11
Барри
9
Бету
10
Пакета
5
Игор
5
Игор
10
Пакета
27
Магасса
32
Поттс
32
Поттс
27
Магасса
11
Фуллкруг
39
Ирвинг
39
Ирвинг
11
Фуллкруг
7
Саммервил
17
Гилерме
17
Гилерме
7
Саммервил
Остались в запасе
Эвертон
Вест Хэм
12
Марк Траверс
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
24
Карлос Алькарас
ЦП
7
Дуайт Макнил
ЛВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
1
Мадс Хермансен
ВР
30
Оливер Скарлс
ОП
24
Гидо Родригес
ЦП
50
Каллум Маршалл
ЦФ
9
Каллум Уилсон
ЦФ
Остались в запасе
12
Марк Траверс
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
24
Карлос Алькарас
ЦП
7
Дуайт Макнил
ЛВ
Остались в запасе
1
Мадс Хермансен
ВР
30
Оливер Скарлс
ОП
24
Гидо Родригес
ЦП
50
Каллум Маршалл
ЦФ
9
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Эвертон - Вест Хэм
3
4
Всего ударов по воротам
12
14
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
52
48
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
3
5
Нарушения
7
16
Офсайды
0
2
Количество передач
437
412
Сейвы
2
5
Точность передач %
84
79
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
9
10
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
0.69
1.17

Смотреть прямую трансляцию матча «Эвертон» против «Вест Хэма», 6-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 сентября в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эвертон»«Вест Хэм»

«Эвертон» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Израиль отстранят частично, увольнение Шалимова, ультиматум Тихонову, брачный контракт Смолова и другие новости
01:50
Пономарев ответил, чего не хватает ЦСКА, чтобы стать чемпионом
01:38
1
Раскрыты подробности перепалки Винисиуса и Коке в мадридском дерби
01:30
Гурцкая объяснил, почему Кузяев перешел в «Рубин» вместо «Ахмата»
01:23
1
Талалаев предъявил конкретную претензию к судье матча с ЦСКА
01:15
1
Экс-спартаковец Яковлев рассказал, почему отказал «Челси»
00:52
1
«Спартак» повторил клубный рекорд 21-летней давности
00:45
4
ВидеоТалалаев сделал заявление о судействе в игре с ЦСКА: «Это все видят, но молчат»
00:17
2
В Казахстане раскрыли, сколько миллиардов в бюджет принесет матч «Кайрат» – «Реал»
Вчера, 23:59
1
Президент «Сьона» ответил на вопрос о «Золотом мяче» для Миранчука
Вчера, 23:48
1
Все новости
Все новости
Артета пригласит в «Арсенал» пилотов британских ВВС: подробности
01:07
Экитике впервые прокомментировал нелепое удаление в Кубке лиги
00:34
Экс-тренер «Барселоны» готов сменить Аморима в «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 20:49
2
Руни оценил перспективы Аморима в «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 16:54
Хавбек «Сити» рассмотрит переезд в Саудовскую Аравию
Вчера, 10:02
Гвардиола рассказал о травме Родри
Вчера, 09:09
АПЛ. «Арсенал» победил «Ньюкасл», уступая в счете до 84-й минуты
28 сентября
1
В «МЮ» определились с будущим Аморима
28 сентября
6
Экс-тренер сборной Англии может возглавить «Манчестер Юнайтед»
28 сентября
Холанд побил рекорд АПЛ
28 сентября
2
Аморим прокомментировал поражение «МЮ» от «Брентфорда»
27 сентября
1
АПЛ. «Кристал Пэлас» нанес «Ливерпулю» первое поражение в сезоне
27 сентября
2
АПЛ. «Челси» в меньшинстве проиграл «Брайтону», Уэлбек оформил дубль
27 сентября
1
АПЛ. «Манчестер Сити» разгромил «Бернли», Холанд оформил дубль, у Эстеве два автогола
27 сентября
ФотоЭкс-игрок «Динамо» возглавил лондонский клуб
27 сентября
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» проиграл в гостях «Брентфорду»
27 сентября
8
Бывший игрок «Динамо» возглавит «Вест Хэм»
27 сентября
2 тренера претендуют на пост в «Вест Хэме» – оба были в РПЛ
27 сентября
1
Фердинанд назвал самого совершенного форварда в истории АПЛ
27 сентября
1
Лондонский клуб АПЛ уволил главного тренера
27 сентября
8
10 главных «ограблений» в истории «Золотого мяча» по версии FourFourTwo
27 сентября
3
В АПЛ появился еще один претендент на Кейна
27 сентября
3
«Челси» и «МЮ» поборются за форварда «Ювентуса»
26 сентября
1
«Манчестер Юнайтед» готов летом бесплатно отпустить трех игроков
25 сентября
Погребняк объяснил, зачем в августе летал в Англию
25 сентября
Фото«Ливерпуль» подписал контракт с рекордсменом клуба
25 сентября
Стало известно, как «Ливерпуль» накажет 95-миллионного Экитике за нелепое удаление
25 сентября
«Арсенал» договорился с французским защитником
25 сентября
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 