29.09.2025, понедельник, 22:00
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Англия. Премьер-лига, 6 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
Эвертон
4-2-2-1-1
1
Пикфорд
16
Миколенко
6
Тарковски
5
Кин
15
О'Брайен
37
Гарнер
27
Гуйе
10
Ндиайе
22
18
Грилиш
9
Бету
4-1-3-2
23
Ареоля
2
Уокер-Питерс
15
Мавропанос
3
Килман
12
Диуф
27
Магасса
7
Саммервил
10
Пакета
18
Фернандеш
11
Фуллкруг
20
Боуэн
10
Ндиайе
20
Диблинг
20
Диблинг
10
Ндиайе
9
Бету
11
Барри
11
Барри
9
Бету
10
Пакета
5
Игор
5
Игор
10
Пакета
27
Магасса
32
Поттс
32
Поттс
27
Магасса
11
Фуллкруг
39
Ирвинг
39
Ирвинг
11
Фуллкруг
7
Саммервил
17
Гилерме
17
Гилерме
7
Саммервил
Остались в запасе
Эвертон
Вест Хэм
12
Марк Траверс
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
24
Карлос Алькарас
ЦП
7
Дуайт Макнил
ЛВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
1
Мадс Хермансен
ВР
30
Оливер Скарлс
ОП
24
Гидо Родригес
ЦП
50
Каллум Маршалл
ЦФ
9
Каллум Уилсон
ЦФ
Остались в запасе
12
Марк Траверс
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
24
Карлос Алькарас
ЦП
7
Дуайт Макнил
ЛВ
Остались в запасе
1
Мадс Хермансен
ВР
30
Оливер Скарлс
ОП
24
Гидо Родригес
ЦП
50
Каллум Маршалл
ЦФ
9
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Эвертон - Вест Хэм
3
4
Всего ударов по воротам
12
14
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
52
48
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
3
5
Нарушения
7
16
Офсайды
0
2
Количество передач
437
412
Сейвы
2
5
Точность передач %
84
79
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
9
10
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
0.69
1.17
Смотреть прямую трансляцию матча «Эвертон» против «Вест Хэма», 6-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 сентября в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эвертон» – «Вест Хэм»
- Матч можно посмотреть на канале «SportCast».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»