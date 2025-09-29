29.09.2025, понедельник, 21:45
Италия. Серия А, 5 тур
Италия. Серия А, 5 тур
0 : 3
Завершен
Составы команд
Дженоа
Дженоа
31
Бенжамин Зигрист
ВР
39
Даниэле Соммарива
ВР
34
Себастьян Отоа
ЦЗ
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
17
Hugo Cuenca
ЦП
11
Альберт Гренбек
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
20
Лоренцо Вентурино
ПВ
18
Джефф Эхатор
ЦФ
81
Калеб Экубан
ЦФ
40
Seydou Fini
ЦФ
4-3-1-2
1
Леали
3
Мартин
5
Эстигард
22
Васкес
18
Нортон-Каффи
73
Мазини
32
Френдруп
77
Эллертссон
17
Малиновский
29
Коломбо
9
Витинья
3-3-2-2
49
Проведель
77
Марушич
26
Романьоли
34
Хила
32
Катальди
70
Башич
3
Пеллегрини
22
Кансельери
10
Дзакканьи
11
Кастелланос
22
Диа
73
Мазини
10
Станчу
10
Станчу
73
Мазини
9
Витинья
21
Карбони
21
Карбони
9
Витинья
3
Мартин
20
Вентурино
20
Вентурино
3
Мартин
17
Малиновский
18
Эхатор
18
Эхатор
17
Малиновский
29
Коломбо
81
Экубан
81
Экубан
29
Коломбо
3
Пеллегрини
17
Тавареш
17
Тавареш
3
Пеллегрини
34
Хила
4
Патрик
4
Патрик
34
Хила
11
Кастелланос
25
Провстгор
25
Провстгор
11
Кастелланос
77
Марушич
4
Хюсай
4
Хюсай
77
Марушич
70
Башич
9
Педро
9
Педро
70
Башич
Остались в запасе
Дженоа
Лацио
31
Бенжамин Зигрист
ВР
39
Даниэле Соммарива
ВР
34
Себастьян Отоа
ЦЗ
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
17
Hugo Cuenca
ЦП
11
Альберт Гренбек
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
70
Максвел Корне
ЛВ
40
Seydou Fini
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
35
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
66
Pietro Pinelli
ЦЗ
71
Valerio Farcomeni
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
14
Тижани Нослин
ПВ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
31
Бенжамин Зигрист
ВР
39
Даниэле Соммарива
ВР
34
Себастьян Отоа
ЦЗ
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
17
Hugo Cuenca
ЦП
11
Альберт Гренбек
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
70
Максвел Корне
ЛВ
40
Seydou Fini
ЦФ
Остались в запасе
35
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
66
Pietro Pinelli
ЦЗ
71
Valerio Farcomeni
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
14
Тижани Нослин
ПВ
Главный тренер
Патрик Виейра
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Дженоа - Лацио
5
1
Всего ударов по воротам
17
9
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Угловые удары
6
0
Нарушения
18
16
Офсайды
1
2
Количество передач
503
280
Сейвы
2
5
Точность передач %
85
69
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
10
8
Удары из-за пределов штрафной
7
1
xG (ожидаемые голы)
1.63
1.07
xGP (предотвращенные голы)
1.3
1.3
Смотреть прямую трансляцию матча «Дженоа» против «Лацио», 5-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 сентября в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Дженоа» – «Лацио»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»