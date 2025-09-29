29.09.2025, понедельник, 19:30
Италия. Серия А, 5 тур
Италия. Серия А, 5 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Парма
Парма
3-3-1-1-2
1
Сузуки
3
Циркати
3
Ндиайе
27
Бричги
14
Валери
16
Кейта
15
Дель Прато
80
Бернабе
11
Ористанио
32
Пеллегрино
10
Кутроне
3-3-1-2-1
81
Исраэль
3
Марипан
23
Коко
44
Исмайли
19
Лазаро
8
Асллани
27
Нкунку
22
Казадеи
16
Нгонг
10
Влашич
18
Симеоне
80
Бернабе
24
Эстевес
24
Эстевес
80
Бернабе
10
Кутроне
18
Серенсен
18
Серенсен
10
Кутроне
32
Пеллегрино
11
Джурич
11
Джурич
32
Пеллегрино
11
Ористанио
9
Бенедичак
9
Бенедичак
11
Ористанио
27
Нкунку
3
Бираги
3
Бираги
27
Нкунку
8
Асллани
61
Тамез
61
Тамез
8
Асллани
18
Симеоне
25
Нджи
25
Нджи
18
Симеоне
10
Влашич
7
Абухляль
7
Абухляль
10
Влашич
44
Исмайли
19
Адамс
19
Адамс
44
Исмайли
Остались в запасе
Парма
Торино
66
Филиппо Ринальди
ВР
40
Эдоардо Корви
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
63
Nicolas Trabucchi
ЦЗ
37
Мариано Тройло
ЦЗ
32
Кристиан Ордоньес
ЦП
11
Tjaš Begić
ЦП
65
Элиа Пликко
АП
11
Понтус Альмквист
ЦФ
Главный тренер
Карлос Куэста
92
Альберто Палеари
ВР
71
Михай Попа
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Остались в запасе
66
Филиппо Ринальди
ВР
40
Эдоардо Корви
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
63
Nicolas Trabucchi
ЦЗ
37
Мариано Тройло
ЦЗ
32
Кристиан Ордоньес
ЦП
11
Tjaš Begić
ЦП
65
Элиа Пликко
АП
11
Понтус Альмквист
ЦФ
Остались в запасе
92
Альберто Палеари
ВР
71
Михай Попа
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Карлос Куэста
Главный тренер
Марко Барони
Статистика матча Парма - Торино
3
4
Всего ударов по воротам
13
15
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
4
3
Нарушения
10
12
Офсайды
1
1
Количество передач
270
442
Сейвы
3
1
Точность передач %
72
82
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
4
8
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
7
7
xG (ожидаемые голы)
1.34
0.76
xGP (предотвращенные голы)
-1.2
-1.2
Смотреть прямую трансляцию матча «Парма» против «Торино», 5-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 сентября в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Парма» – «Торино»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»