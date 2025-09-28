Смотреть прямую трансляцию матча «Металлист 1925» против «Колоса», 7-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 сентября в 15:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Металлист 1925» – «Колос»