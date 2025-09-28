28.09.2025, воскресенье, 15:30
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Украина. Премьер-лига, 7 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Харьков
Харьков
3-4-1-2
30
Варакута
24
Мартынюк
18
Павлюк
27
Крупский
45
Калитвинцев
5
Калюжный
20
Литвиненко
31
Шабанов
9
Антюх
98
Итодо
19
Рашица
2-4-2-2
31
Пахолюк
6
Бурда
3
Козик
20
Гагнидзе
55
Теллес
99
Ррапай
9
Цуриков
77
Понедельник
70
Климчук
7
Алефиренко
15
20
Литвиненко
11
Чурко
11
Чурко
20
Литвиненко
99
Ррапай
16
Красники
16
Красники
99
Ррапай
7
Алефиренко
14
Кане
14
Кане
7
Алефиренко
70
Климчук
27
Ойевуси
27
Ойевуси
70
Климчук
77
Понедельник
17
Салабай
17
Салабай
77
Понедельник
Остались в запасе
Харьков
Колос
23
Ярослав Проценко
ВР
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
13
Владимир Салюк
ЦЗ
2
Дмитрий Капинус
ПЗ
Главный тренер
Виктор Скрипник
1
Дмитрий Мацапура
ВР
38
Тимур Пузанков
ВР
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
2
Zurab Rukhadze
ЦЗ
7
Александр Демченко
ОП
75
Максим Третьяков
ЦП
10
A. Krasniqi
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Остались в запасе
23
Ярослав Проценко
ВР
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
13
Владимир Салюк
ЦЗ
2
Дмитрий Капинус
ПЗ
Остались в запасе
1
Дмитрий Мацапура
ВР
38
Тимур Пузанков
ВР
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
2
Zurab Rukhadze
ЦЗ
7
Александр Демченко
ОП
75
Максим Третьяков
ЦП
10
A. Krasniqi
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Статистика матча Харьков - Колос
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Металлист 1925» против «Колоса», 7-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 сентября в 15:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Металлист 1925» – «Колос»
- Матч можно посмотреть в сервисе «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»