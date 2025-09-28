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  • «Металлист 1925» – «Колос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2025

«Металлист 1925» – «Колос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2025

28 сентября 2025, 14:20
Харьков
28.09.2025, воскресенье, 15:30
Украина. Премьер-лига, 7 тур
1 : 0
Завершен
Колос
63' Д. Антюх
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Харьков
30
Данил Варакута
ВР
24
Александр Мартынюк
ЛЗ
18
Евгений Павлюк
ЦЗ
27
Илья Крупский
ПЗ
9
Денис Антюх
ЛВ
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
31
Артем Шабанов
ЦП
5
Иван Калюжный
ЦП
20
Иван Литвиненко
ЦП
19
Эрмир Рашица
ЦФ
98
Питер Итодо
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Колос
31
Иван Пахолюк
ВР
6
Никита Бурда
ЦЗ
3
Эдуард Козик
ЦЗ
70
Юрий Климчук
ЛВ
9
Андрей Цуриков
ЦП
20
Ника Гагнидзе
ЦП
55
Элиас Теллес
ЦП
99
Ариналдо Ррапай
ЦП
77
Андрей Понедельник
ПВ
15
Artem Husol
ЦФ
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Харьков
23
Ярослав Проценко
ВР
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
13
Владимир Салюк
ЦЗ
2
Дмитрий Капинус
ПЗ
11
Вячеслав Чурко
ПВ
Колос
1
Дмитрий Мацапура
ВР
38
Тимур Пузанков
ВР
16
Илир Красники
ЦЗ
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
2
Zurab Rukhadze
ЦЗ
14
Ибраим Кане
ЛВ
7
Александр Демченко
ОП
75
Максим Третьяков
ЦП
10
A. Krasniqi
ЦФ
27
Матиас Ойевуси
ЦФ
17
Антон Салабай
ЦФ
3-4-1-2
30
Варакута
24
Мартынюк
18
Павлюк
27
Крупский
45
Калитвинцев
5
Калюжный
20
Литвиненко
31
Шабанов
9
Антюх
98
Итодо
19
Рашица
2-4-2-2
31
Пахолюк
6
Бурда
3
Козик
20
Гагнидзе
55
Теллес
99
Ррапай
9
Цуриков
77
Понедельник
70
Климчук
7
Алефиренко
15
20
Литвиненко
11
Чурко
11
Чурко
20
Литвиненко
99
Ррапай
16
Красники
16
Красники
99
Ррапай
7
Алефиренко
14
Кане
14
Кане
7
Алефиренко
70
Климчук
27
Ойевуси
27
Ойевуси
70
Климчук
77
Понедельник
17
Салабай
17
Салабай
77
Понедельник
Остались в запасе
Харьков
Колос
23
Ярослав Проценко
ВР
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
13
Владимир Салюк
ЦЗ
2
Дмитрий Капинус
ПЗ
Главный тренер
Виктор Скрипник
1
Дмитрий Мацапура
ВР
38
Тимур Пузанков
ВР
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
2
Zurab Rukhadze
ЦЗ
7
Александр Демченко
ОП
75
Максим Третьяков
ЦП
10
A. Krasniqi
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Остались в запасе
23
Ярослав Проценко
ВР
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
13
Владимир Салюк
ЦЗ
2
Дмитрий Капинус
ПЗ
Остались в запасе
1
Дмитрий Мацапура
ВР
38
Тимур Пузанков
ВР
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
2
Zurab Rukhadze
ЦЗ
7
Александр Демченко
ОП
75
Максим Третьяков
ЦП
10
A. Krasniqi
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Статистика матча Харьков - Колос
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Металлист 1925» против «Колоса», 7-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 сентября в 15:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Металлист 1925» – «Колос»

«Металлист 1925» – «Колос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Колос Харьков
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